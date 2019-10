Guardia Nacional atenderá asaltos en Puebla: AMLO

Ante los constantes asaltos que sufren escuelas en Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la Guardia Nacional para que aumentara su presencia en la sierra poblana.

Durante un evento en Chiautla de Tapia, el presidente también solicitó al gobernador Miguel Barbosa que atendiera la seguridad.

El llamado de Andrés Manuel se dio, dijo, luego que en Zacapoaxtla pequeños comerciantes se quejaron de los asaltos en la sierra.

Además, señaló López Obrador, que padres de familia en la zona de la Mixteca denunciaron asaltos en las escuelas.

"Ayer que estuvimos en Zacapoaxtla nos decían algunos pequeños comerciantes que no podían ir a vender a la sierra porque en el camino de Zacapoaxtla a Zacatlán los asaltaban, a pequeños comerciantes, por la inseguridad", sentenció el presidente.

Y agregó: "Ahora que venía yo hacia Chiautla, me llamó mucho la atención, porque yo ando recorriendo todo el país y nunca me habían expresado en mantas la necesidad de vigilancia, porque hay robos a escuelas aquí en el camino hacia la Mixteca, entonces aquí me ya me está escuchando el ciudadano Gobernador (Barbosa) y también el general (Luis Rodríguez) Bucio para que se ponga orden a este asunto aquí en la Mixteca".

Los pobladores comentaron al mandatario que apenas hace un mes se metieron a robaron en una primaria cercana y que se llevaron hasta las computadoras y pizarrones.

Denunciaron también el abandono de las autoridades en la atención de los daños del sismo de 2017, cuyo epicentro se ubicó en la población cercana de Axochiapan, Morelos.

Al respecto, López Obrador anunció que vendrá el encargado a tomar nota.

