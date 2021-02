“Guantes y cubrebocas es el único equipo que nos dan para asear, entrar a salas y todo eso”, declaró Sandra, quien trabaja en el servicio de limpieza del Hospital Juárez de México, uno de los centros hospitalarios habilitado para atender a pacientes con covid-19.

Sentada en la orilla de la banqueta de una de las entradas del hospital, Sandra, de 20 años, tomaba un respiro del trabajo y comía un dulce. Bajo el rayo del sol, mientras platicaba con una de sus compañeras, ambas vistiendo uniforme negro.

Esta joven mujer dice que lleva trabajando en este hospital apenas una quincena, pero ahora le da temor contagiarse de coronavirus, ya que denunció que no les han dado ningún equipo adicional para protegerse.

“Con puro cubrebocas tienes que entrar y ya, por más que pidas, no te dan más. Claro que me da temor infectarme, pero qué le hacemos”, dijo con inquietud en su voz.

Sandra señaló que está mal la falta de más equipo de protección para el personal de limpieza, ya que ellos están en contacto con todos los desechos del nosocomio y ahora siente más miedo por el brote de covid-19.

Esta trabajadora dijo que no ha visto que se hagan cambios al interior del Hospital Juárez para atender a personas con coronavirus, pero “no hay nada de pacientes, está súper tranquilo, no hay consultas, no hay nada, por lo mismo. Desde hace ocho días empezó a bajar la gente”.

En la entrada principal, algunos letreros indican que por la contingencia se ha restringido la atención en el hospital. El área de Urgencias ahora tiene una manta con el mensaje “Urgencias respiratorias”, mientras que en otra se indica a los pacientes que el ingreso a oncología es por el filtro respiratorio y por rehabilitación.

La baja afluencia de personas es notoria en los alrededores del nosocomio, ya que en Urgencias casi no habría gente esperando, mientras que en el acceso principal tampoco habría tantos familiares esperando información de sus pacientes enfermos. Algunos de los puestos de tamales o churros ya no se colocan, otros sí están dando servicio, pero con pocos comensales.

Al ser cuestionada sobre si hay pacientes con covid-19 internados en este hospital, Sandra responde que no lo sabe con claridad: “Hay rumores que dicen que si hay, otros dicen que no ha llegado nada, pero no sé la verdad si sea cierto o no”. Sin embargo, ella ya piensa en la posibilidad de renunciar si aumentan los casos, porque no quiere contagiarse ni tampoco afectar a su familia.

(María José Pardo)