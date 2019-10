Guanajuato será la meca de transformación en México, afirma gobernador

Con la exposición "Guanajuato Visión 2040 del crecimiento económico al desarrollo humano", el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mostró las bondades para invertir en el Estado.

En la búsqueda de aliados comerciales, el gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se reunió con agregados comerciales de embajadas a quienes explicó las bondades de Guanajuato como un terreno fértil para invertir.

"Guanajuato va a ser la meca de la transformación en México, creemos que Guanajuato será ese epicentro; a nuestros jóvenes que no puedan ir al mundo, le vamos a traer el mundo a Guanajuato y me gustaría que ustedes puedan visualizar a Guanajuato como un estado a donde no sólo se puedan ir de vacaciones, sino donde puedan poner una empresa.

"Hay que llevar más Guanajuato al mundo y traer más mundo a Guanajuato; un estado de gran futuro, somos un estado de gran dinamismo económico, somos la sexta economía y generamos empleos, formales, pero también tenemos retos, tenemos instituciones fuertes, tenemos una gran relación con el mundo", dijo el Gobernador.

Por ello, se impulsan talentos locales y se buscan inversiones para lograr impulsar el crecimiento regional, y con la creación de la Alianza Centro Bajío Occidente entre Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco, se acordó que dichos estados conformarán una representación comercial para atraer inversión extranjera a la región.

Firma del pacto para proyectos

Así, firmaron el Pacto de San Miguel, donde se comprometieron a planear acciones regionales en conjunto con proyectos estratégicos para trabajar con instituciones.

"Nuestro objetivo es ser la región más competitiva de América Latina y generar alianzas con países del mundo, nos hacemos llamar los cinco motores de México y estamos listos para hacer una planeación regional", dijo el ejecutivo estatal.

En la exposición el Gobernador indicó a representantes de países americanos y europeos que en los últimos 30 años Guanajuato se ha vuelto uno de los líderes en el desarrollo económico y social de la región centro del País a partir de la inversión y el desarrollo del capital humano.

Y esto se logra, dijo, gracias la certidumbre generada para los inversionistas respecto al estado de derecho, a la gobernabilidad y al favorable clima laboral; también por la infraestructura adecuada para el desarrollo de los proyectos.

Las ventajas competitivas de Guanajuato lo posicionan como líder de desarrollo económico regional; como ejemplo está el PIB estatal superior a los 48 mil 300 millones de dólares y crece un 4.4% en promedio anual, y se posiciona como la sexta economía de México, gracias a las industrias automotrices, agro y turismo, principalmente.

Guanajuato ocupa también, la sexta posición como estado exportador de México, como ejemplo dijo que hace 30 años, Guanajuato exportaba productos por 300 millones de dólares y actualmente las exportaciones superan los 24 mil millones de dólares.

Los productos guanajuatenses se comercializan en 126 países y entre los principales están los automóviles y autopartes, agroalimentarios, metalmecánica, productos químicos, cuero-calzado-textil, materiales para la construcción y artesanías.

Esto es posible gracias a que Guanajuato tiene una excelente conectividad terrestre y aérea con las carreteras 45 y 57, y el Aeropuerto Internacional del Bajío que conecta con los principales destinos de México y con decenas de capitales del mundo de manera directa o con sólo una conexión.

Con el sistema de parques tecnológicos e innovación del estado de Guanajuato se impulsa la economía del conocimiento y una prioridad de este gobierno es pasar de la manufactura a la mente-factura.

En esta reunión estuvieron representantes de la Fundación Harvard y agregados comerciales de las embajadas de Estados Unidos, Alemania, Austria, China, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, España y Turquía.