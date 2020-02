Grupos conservadores buscan generar conflicto en UNAM: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que hay grupos conservadores que quieren generar conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En conferencia mañanera, López Obrador señaló que las protestas en planteles de la UNAM tienen demandas justas como las de las mujeres que piden más protección.

"En el caso de la UNAM siento que son justas las demandas de las mujeres que quieren más protección y más apoyo y ser tomadas en cuenta para que no haya violaciones y agravio, eso no tiene discusión, es una causa justa; sin embargo, hay grupos que usan esa causa que sinceramente no están por eso, están porque quieren generar conflicto son grupos conservadores, aunque se digan de izquierda", lanzó.

Estos grupos "llamaron a no votar porque no querían que se transformara el país", agregó el mandatario mexicano.

"En la UNAM, afortunadamente en la mayoría de las escuelas están laborando porque hace poco quisieron un conflicto mayor con actos violentos. ¿Qué es eso de ir con marros a romper vidrios encapuchados que se dicen anarquistas? (...) El anarquismo es productivo, es transformador, esos son grupo extremistas y no se olviden que los extremos se juntan", recalcó.





GERTZ HABLA SOBRE EL FEMINICIDIO





Alejandro Gertz Manero aclaró su postura sobre el delito de feminicidio, lamentó la forma como los medios de comunicación han tratado el tema y negó que piense renunciar a la Fiscalía General de la República (FGR).

"No quiero desaparecer el feminicidio, sino facilitar su investigación", señaló en la conferencia de prensa del presidente, al afirmar que la protección de las mujeres y los grupos vulnerables es prioridad de su gestión, en coordinación con el gobierno federal.

"Ese delito deberíamos hacerlo mucho más sencillo para proteger a las víctimas, para darles mayor empoderamiento en la defensa de su vulnerabilidad; lo ideal sería homologarlo", expuso el fiscal.

"Lo que estamos haciendo es visibilizar un problema grave, estableciendo que hay un grupo muy delicado de seres humanos a los que hay que proteger", abundó.

"Ese delito deberíamos de hacerlo muchos más sencillo para proteger a las víctimas, para darles mayor empoderamiento en la defensa de su vulnerabilidad" Gertz Manero sobre el feminicidio

Gertz Manero recordó que fue invitado por la bancada de Morena a una reunión antes del inicio del actual periodo ordinario de sesiones legislativas, y en dicho foro planteó una mejor judicialización para la protección de las mujeres.

Consideró que el delito de feminicidio "no está suficientemente claro para hacer la defensa porque en los homicidios no tenemos ese aumento en los homicidios y en los feminicidios sí".

Explicó que en los últimos años el feminicidio ha crecido 137 por ciento, pero la tipicidad de este ilícito ha obstaculizado a la justicia. Por ello, su propuesta es agilizar los procedimientos legales para salvaguardar a las mujeres.

El fiscal denunció que en los últimos días la prensa ha malinterpretado sus palabras e incluso inventó la versión de su renuncia.

"Me han enfermado, me han renunciado, me han parece que hay grupos a los que estoy molestando, pero es mi trabajo", expresó Gertz Manero.

"Me han enfermado, me han renunciado, han puesto en mi boca palabras que no he dicho. Parece que hay grupos a los que estoy molestando" Gertz Manero confirma que no dejará la titularidad de la FGR





...Y ENTREGA RECURSOS A PRESIDENCIA





Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), entregó también un cheque de dos mil millones de pesos que fueron recuperados de una investigación de combate a la corrupción.

"El patrimonio de México, los bienes de la nación han sido saqueados, por eso se debe combatir, por eso, hemos iniciado una serie de acciones penales para recuperar los bienes de la nación. Y hoy podemos anunciar que estamos entregando un cheque de 2 mil millones de pesos al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado", dijo el fiscal.

"En materia penal, lo más importante son las víctimas. Por eso se han dado los cambios legales que el gobierno ha impulsado" Gertz Manero afirma que la defensa debe ser a las víctimas y da a conocer cheque millonario que entrega al Instituto





AMLO ARREMETE CONTRA MEDIOS POR TEMA DE FEMINICIDIO





El presidente López Obrador arremetió con los medios de comunicación por manipular el tema del feminicidio y los acusó de aprovechar cualquier circunstancia para generar campañas de difamación.

"No quiero que el tema sea nada más el feminicidio, ya está muy claro que se ha manipulado mucho sobre este asunto, en los medios, no en todos, los que no nos ven con buenos ojos, aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación, así de claro, de distorsión, información falsa, este es el caso", lanzó el mandatario mexicano.

Destacó que con lo expuesto por el fiscal Gertz Manero queda claro que el gobierno federal busca proteger a las víctimas.

"El asunto es que hay no un mal humor social, como había antes, ahora hay un buen humor social, donde están encorajados es en los grupos de poder que se sentían los dueños de México y que tenían mucha influencia en medios de comunicación convencionales, por eso sigo sosteniendo que son benditas las redes sociales", expuso.

El presidente recalcó que lo importante en la mañanera era informar sobre el cheque que le entregó la FGR al gobierno federal.

"Esto ya nos sirve para pagar los premios del avión presidencial y lo que obtengamos de la venta de los cachitos de la Lotería, nos va a alcanzar sin ningún problema para equipos médicos", indicó.

Después, López Obrador ofreció una disculpa por tocar el tema y no dar importancia a los feminicidios.

"Ofrezco disculpa por decir, sí es importante lo del feminicidio, pero ya estoy viendo cómo va a ser esa la nota y no, porque fue una manipulación", remarcó.



También acusó que sufrió un cerco informativo cuando estaba en la oposición que no le permitía informar, replicar o argumentar sus puntos de vista.

"Que no se malinterprete, no es censura, no se va a quitar a nadie su derecho de manifestarse, a nadie, porque también es que: yo solo ejerzo mi derecho a ponerte en el banquillo de los acusados y tú te aguantas, te quedas callado, vas a protestar, pero con los dientes apretados, porque si no te acuso de que estás violando el derecho a la información. No, democracia es diálogo de ida y de vuelta", agregó.

"Sigo sosteniendo que son benditas las redes sociales. Todas estas deformaciones de la realidad, basta ver un periódico y van a ver cuántas mentiras" @lopezobrador_ habla sobre la postura de los medios de comunicación





