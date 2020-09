Grupo Salinas tilda a Proceso de quebrada por reportaje sobre Fertinal

Pese a que Emilio Lozoya Austin advirtió sobre las finanzas de Petróleos Mexicanos a los entonces presidentes de la República y secretario de Hacienda, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray habrían comandado al exdirector de Pemex la adquisición de Fertinal al decirle "que por el dinero no me preocupara", según la declaración sobre la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes y la cual no se incluye en la denuncia presentada por Lozoya el pasado 11 de agosto, en la que se involucra a expresidentes y exfuncionarios en sobornos de Odebrecht y para la aprobación de la reforma energética, durante el sexenio pasado.

LA COMPRA DE FERTINAL SEGÚN LOZOYA

A mediados de 2013, cuenta Lozoya Austin, Fabio Massimo y Mauricio Covarrubias Piffer -quienes entonces eran directores de la planta "chatarra"- plantearon un acercamiento con Pemex pero las pláticas se detuvieron por la información de "posibles debilidades financieras" de Fertinal, señala información de la revista Proceso.

Tras un segundo intento, ahora con la inmediación de Antonio Souza, ejecutivo de una firma para la que laboró el exsecretario de Hacienda -la oferta fue hasta de mil millones de dólares-, los directivos de la planta se acercaron a Pemex en 2015 con ayuda del entonces director general de Goldman Sach , Martín Werner. Los asesores de Lozoya le hicieron saber del interés de Videgaray por concretar la compra de la planta.

A mediados de hace cinco años el exsecretario de Hacienda habría citado a Lozoya en sus oficinas para confirmar que se tenía que comprar Fertinal, operación que se requería para dar apoyo a Banco Azteca, "por el riesgo que ya tenía por un crédito con fertinal", se lee en la declaración.

En la declaración que el exdirector de Pemex hizo mientras se encontraba detenido en España y negociaba un "criterio de oportunidad" con la Fiscalía General de la República antes de su extradición a México, se detalla cómo se habría beneficiado Grupo Salinas de la compra de Fertinal. La declaración no fue incluída en la denuncia de Lozoya ante la FGR.

"Salí de la reunión con el compromiso de evaluar la empresa, pero molesto porque la SHCP había aumentado impuestos a Pemex desde 2014 y ahora pretendía comprar una planta cuando las prioridades y necesidades eran otras en dicha crisis", declaró Lozoya.

Luego de pedir una audiencia con el presidente Peña Nieto, este le habría dicho que la situación la aclarara con el propio Videgaray. "Es ahí donde empiezan a agravarse las relaciones (con el exsecretario)".

Al ser tratado el tema frente a EPN, Videgaray le habría dicho a Lozoya que no se preocupara por el dinero, que los recursos se obtendrían. El entonces cabecilla de Pemex sólo tendría que labrar el camino institucional para concretar la compra, la cual, en última instancia, precisa Lozoya, fue avalada por el Consejo de Administración de la petrolera.

Cuatro días después de la reunión con Videgaray y EPN, Lozoya dejó de ser director de Pemex, afirma.

BANCO AZTECA

Investigaciones de Proceso han señalado a Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, como acreedor y dueño del 29% de las acciones de Fertinal a través de una red de sociedades con presunta ubicación en Bélgica, Suecia y Luxemburgo. El dueño de TV Azteca ha acusado "daño moral" por parte del medio.

La compra se concretó por un total de 635 millones de dólares, entre el sobreprecio de sus acciones y el reembolso que tuvo que hacerse a dos empresas de Salinas Pliego que habían dado créditos a la planta de fertilizantes.

La compra se hizo el 16 de diciembre de 2015, un día antes de que venciera el plazo para que la planta saldara sus créditos con las firmas de Salinas Pliego. Si Fertinal era declarada en bancarrota, se habría generado un daño de casi 300 millones de pesos en la fortuna de Grupo Salinas.

PEMEX BAJO LA MIRA DE EU

Desde mayo de hace dos años la Comisión de Bolsa y Valores de EU envió a 26 especialistas financieros para realizar una "investigación privada" por la sospecha de actos de corrupción en la petrolera mexicana. De confirmarse el pago de sobornos en torno a la compra de las plantas de fertilizantes, Pemex podría ser sujeto de sanciones económicas como las interpuestas a la constructora brasileña a finales de 2016.

RESPONDE GRUPO SALINAS

Tres la publicación del reportaje de Proceso, Grupo Salinas, a través de su vicepresidente de Información y Asuntos Públicos, Tristán Canales, quien calificó al semanario de "quebrada" y a su autor de "minireportero".

"Nuevamente publica una pieza de fantasía disfrazada de periodismo bajo el título ´Cómo operó Peña Nieto para comprar Fertinal´, suscrita por ´el minirreportero Mathieu Tourliere´", escribió en un comunicado difundido vía Twitter.

"Engaña a sus escasos y ya muy confundidos lectores para dar cabida a versiones sesgadas, irreales y sin sustento en contra del señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Banco Azteca y la operación e compra-venta de Grupo Fertinal".

A través de un comunicado, Canales asegura que Fertinal, al momento de su venta a Pemex, estaba funcionando y estaba valuada en más de 800 millones de dólares, por lo que -dice- es absolutamente falso que hubiese sobreprecio.

También señala que la compra estaba justificada y es falso que se haya hecho para beneficiar a Salinas y a Banco Azteca.

La compra, señaló, fue revisada por Pemex, Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior, Bancoi Azteca y Fertinal.

Finalmente, Canales advierte que actuarán ante la justicia por la publicación que -dice.- busca atacar el buen nombre de Salinas Pliego.

