Grupo de Sosa Castelán crea empresa fast track para liberar recursos

“La Voz del Aire no puede operar porque no tiene recursos ni de ingresos ni de egresos, o sea, operativamente no podemos funcionar, no podemos pagarles, porque sigue nuestra cuenta congelada”, insistió Sánchez Cartagena, quien añadió que con el objeto de que puedan seguir trabajando crearon esta nueva empresa, con la que les aseguran liberarán los pagos.