Grasas trans, nuevo objetivo a combatir de la Ley General de Salud

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ahora va por regular las grasas trans hasta eliminarlas en 2025, a través de una iniciativa en el Senado de la República con la que se busca incluir un artículo en la Ley General de Salud.

El pasado 9 de septiembre la senadora Margarita Valdez (Morena) presentó la iniciativa para incluir el artículo 216 Bis a la Ley General de Salud con el fin de regular las grasas trans en alimentos. Esta nueva propuesta surge a un año de que entró en vigor el etiquetado frontal de alimentos.

De acuerdo con el documento, el artículo 216-Bis quedaría de la siguiente manera: "Los aceites y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, no podrán contener en su composición ni en su presentación para venta al público aceites parcialmente hidrogenados. Los alimentos, bebidas no alcohólicas, aceites y grasas no podrán exceder dos partes de ácidos grasos trans de producción industrial por cada cien partes del total de ácidos grasos. La Secretaría de Salud establecerá las bases de regulación para los ácidos grasos trans de producción industrial en los términos de este precepto".

Actualmente la iniciativa se encuentra en manos de las comisiones de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, quienes deben analizarla y decidir si pasa al pleno para su votación. De aprobarse, esto permitiría eliminar el consumo de ácidos grasos trans en 2025, como recomienda la Organización Mundial de la Salud.

En tanto, la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Coalición México Salud-Hable manifestaron su respaldo a esta medida, que aseguran será en beneficio de la salud de la población.

Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), destacó que entre 5% y 10% de las muertes por enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir eliminando por completo la ingesta de ácidos grasos trans de origen industrial.

Recordó que las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte en México y en el mundo, y que en nuestro país, están asociadas con 25% por ciento de los fallecimientos anuales. En 2020 se registraron 218 mil 885 muertes por infarto agudo al miocardio.

Patricio Heriberto Ortiz Fernández, jefe del Departamento de Hospitalización del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", destacó que el consumo de grasas trans aumenta el riesgo de diabetes, eventos de enfermedad vascular cerebral y mortalidad por problemas cardiovasculares.

Fabio da Silva Gomes, asesor de la OPS/OMS, comentó que cada año mueren más de 260 mil personas por enfermedades cardiovasculares debido a la ingesta excesiva de ácidos grasos trans de producción industrial, de las cuales 160 mil ocurrieron en la región de las Américas.