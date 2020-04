Grandes deudores del SAT ofrecen pagar 15 mil mdp: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que algunas de las grandes empresas que mantienen adeudos con la Hacienda Pública ya ofrecieron pagar 15 mil millones de pesos de los 50 mil millones que deben, tras las reuniones de conciliación que se han sostenido.

"Ustedes recordarán que se está haciendo gestión de conciliación, de convencimiento, para algunas empresas, que tienen adeudos y tienen posibilidad de pagar, hablamos de que 15 empresas debían en general 50 mil millones de pesos, solo hablamos de 15, de esas 15 ya se tienen garantizadas, de los 50 mil, han llegado a ofrecer arreglos para pagar 15 mil millones", dijo el presidente en conferencia mañanera.

Destacó que algunas compañías tienen la disposición para llegar a acuerdos, otras se han negado a pagar, por lo que se dará seguimiento a un procedimiento legal por las vías civil y penal.

"Hay quienes están en disposición de llegar a arreglos, hay quienes de plano no quieren pagar porque esto era una mala costumbre, se va a proceder legalmente, tanto en la civil como en la vía penal, de acuerdo a lo que se trate, si hay un fraude pues es penal, si no se hará por la vía civil, pero no vamos a dejar de presentar querellas", comentó el mandatario mexicano.

El presidente envió la semana pasada una carta al titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, para que le ayudara a que los 15 grandes deudores pagaran al fisco y así poder comprar hasta 40 mil ventiladores para pacientes con coronavirus.

Sin embargo, el líder empresarial comentó que no está dentro de sus atribuciones realizar conciliaciones para el pago de impuestos.

