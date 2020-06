"Gracias a Dios no hubo casos de covid": mexicana varada en Marruecos

Andy López Rojas lleva tres meses en Marruecos, prácticamente el mismo tiempo en que el país cerró sus fronteras y tomó las primeras medidas para evitar que la pandemia de la covid-19 se convirtiera en una pesadilla como ya lo es en distintos países, como el propio México, de donde ella es originaria.

Gracias a las medidas tomadas, una de las cuales consistía en verificar que quienes estuvieran en la calle era para hacer actividades esenciales y si no corrían el riesgo de ser arrestados, es que en el puerto de Essaouira, también conocido como La Ciudad del Viento, donde ella se quedó estos tres meses, no hubo casos y a partir del 11 de junio ya comenzaron a realizar actividades.

"Gracias a Dios nunca hubo un caso de covid aquí", dice en entrevista con La Silla Rota.

Viajera incansable que antes de llegar a Marruecos estuvo en España y que planea que si el 10 de julio se levantan las medidas que aún restringen los viajes, irá al desierto, comparte cómo la gente salió a disfrutar de sus calles apenas se flexibilizaron las medidas.

SIENTO ALIVIO DE QUE POLICÍAS YA NO ME PREGUNTAN A DÓNDE VOY

El 11 de junio fue el primer día de la fase 1, el puerto sigue en estado de alerta pero con menos restricciones. Lo que hizo el gobierno marroquí fue dividir al país en zona 1 y zona 2, dependiendo del número de casos y situación. Essaouira está en la zona 1 porque nunca hubo casos de coronavirus.

"Ya podemos hacer actividades en el exterior excepto en la playa, pero podemos correr al lado de otras personas, hacer ejercicios solos. Las tiendas ya están abiertas hasta la noche, primero fue hasta las 5, luego hasta las 7 de la noche y ahorita en realidad ya hay un horario normal. Estoy muy contenta, lo único que no están abiertos son los cafés, los bares y los restaurantes. Seguimos usando cubrebocas, guardando distancia, pero ya siento un alivio que cuando salgo no hay policías que me preguntan a dónde voy".

Andy atribuye que en la Ciudad del viento no haya habido casos a que estuvo muy controlada la entrada.

"Había siempre policías que preguntaban hacia dónde iba y si era gente nueva en realidad no la dejaban pasar. Eso ayudó a que en la ciudad no hubiera casos como en muchas ciudades pequeñas en donde no hubo nunca casos de coronavirus", explicó.

Aunque los mercados nunca estuvieron cerrados, sólo estaban abiertos los locales de comida y de verdura y carne. Después abrieron más y este fin de semana los que son ambulantes comenzaron a instalarse.

"El humor está diferente. Aunque hay cosas que todavía no se pueden hacer como nadar y estar en la arena", dice mientras comparte una foto donde se ve el cielo azul y el malecón que se confunde con el horizonte.

VIAJAR AHORA ES UN ROLLO

Andy aún no puede salir de la ciudad pero si llegara a querer hacerlo y viajar por ciudades como Marrakesh y Rabat, tendría que pedir permisos ante el gobierno y trasladarse en taxis.

Menciona que la embajada de México en Marruecos, que no ha dejado de contactar a los mexicanos que se quedaron el país africano en la contingencia, le ofreció opciones de salir, pero resultaron complicadas y caras.

"La última que me dio fue llegar a Casablanca, más al norte de ahí un vuelo a Francia y de Francia a México. Lo que me dijeron fue ´nosotros te ayudaríamos con los permisos porque el gobierno marroquí tiene que darte permiso de esos movimientos y tú tendrías que gestionar los permisos en Francia´. El chiste es que era un rollo y muy caro. Les dije ´muchas gracias pero mejor me quedo´. Con ese dinero puedo seguir viajando tres años", dice divertida, con su risa contagiosa y juvenil.

Lo que hará será esperar hasta el 10 de julio, cuando se tiene previsto que termine el estado de emergencia.

"Espero que abran las fronteras pero aún no se sabe, y a partir de esa fecha tal vez pueda moverme. La verdad es que antes de regresar quisiera ir al desierto pues si ya estuve mucho tiempo, 15 días más no pasa nada".

OJOS MEXICANOS

Compartió que se siente contenta y que en la calle sólo al verle los ojos la reconocen como mexicana. El único momento en que su voz se escucha seria es cuando se le pregunta sobre las noticias que le llegan de México.

"Lo que vemos acá es que Brasil y México son donde más casos hay. Sigo pensando que no hay una línea clara. Tengo amigos en todos lados en México, mi familia sigue encerrada, no sale para nada. Mi hermana hace home office y mis amigos del ex trabajo les dijeron que hasta diciembre iban a extenderlo, por temas de la propia compañía. Tengo otros amigos que ya tienen que salir a trabajar, se entiende que tenemos que sobrevivir.

"Pero hay otra parte que sale y no está en cuarentena. Siento que no hay algo claro. Entiendo que es un impacto superfuerte en las familias y gran parte es del comercio informal y no estábamos preparados, que tenemos que salir a comer o no comemos. Se entiende pero veo que hay mucha gente que no sigue las mínimas medidas de seguridad. No pienses en ti, piensa en los demás".