Góngora Pimentel, expresidente de la SCJN, tramita amparo contra arresto

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel, solicitó un amparo contra cualquier orden de captura que se pueda cumplimentar en su contra.

La petición fue hecha el pasado 1 de octubre en el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México.

Hasta el momento la petición no ha sido aceptada a trámite, porque el juzgado solicitó al ministro en retiro a aclarar en su escrito la petición que está realizando.

En el documento que presentó el ex presidente de la SCJN menciona como autoridad responsable al juez en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio, en su carácter de juez de control del Centro de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, adscrito al Reclusorio Sur.

Por el momento se desconoce el motivo del amparo que solicita Góngora Pimentel, sin embargo, en septiembre pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le solicitó no acercarse a su ex esposa, así como a sus hijos.

A principios de 2012 el ex ministro inició un juicio contra su ex pareja Ana María Orozco por la pensión alimentaria para sus dos hijos con autismo.

Al no entregar la pensión, Ana María demandó al ex juez por fraude. En respuesta fue acusada de fraude por haber puesto a su nombre y no al de los niños, una casa con valor de dos millones de pesos, que Genaro Góngora proporcionó.

Se le dictó auto de formal prisión y fue ingresada a prisión en mayo de 2012. Un mes después salió de prisión al ser absuelta.

En los siguientes años se ha conocido supuestas agresiones del ex ministro en su contra y de sus hijos, las cuales incluyen el intento de privarlos de la vida.