“Golpistas”, quienes buscan reponer proceso en INE: Muñoz Ledo

“¡Tienen una actitud golpista! ¡Eso es lo que son!”. Así calificó el legendario diputado morenista, Porfirio Muñoz Ledo, la carta que anoche un grupo de 63 diputados morenistas firmó y dirigió al coordinador Mario Delgado, para pedir que se devuelvan las cuatro quintetas para elegir los cuatro nuevos consejeros del INE.

“Son golpistas, mentalmente son golpistas, porque no quieren la democracia, no la quieren; tienen una actitud golpista, les interesa utilizar el poder y dicen que como tenemos mayoría, podemos hacer lo que queramos”, criticó, al tiempo que dijo estar en contra de ello.

El legislador de Morena instó asimismo al líder parlamentario de su bancada en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, a evitar que las corrientes antidemocráticas prosperen.

Ayer La Silla Rota informó quiénes son estos diputados, entre los que se encuentran la diputada Ángeles Huerta, y Manuel Huerta, fotografiados dormidos durante una sesión, así como la diputada Juana Carrillo Luna conocida recién como #LadyCharola en una discusión con un policía; o la diputada María Corina Villegas a quien recién el INE ordenó detener su promoción personalizada durante la pandemia, entre otros.

“Que me perdonen, si hay alguno que no está enterado y firmó por casualidad, y lo han hecho algunos de ellos en varias ocasiones les interesa utilizar el poder y dicen como tenemos mayoría podemos hacer lo que queramos. Yo estoy en contra de eso y respaldo la visión de la compañera Lorena Villavicencio, de que la decisión puede ser al final por consenso para que no haya tentaciones de golpismo y para que nunca se diga que la mayoría impuso a los representantes. Es el prestigio democrático del movimiento que desembocó en Morena y su prestigio histórico lo que esos golpistas están poniendo en duda ¡No lo lograrán!”.

La carta reitera los argumentos expuestos por el académico John Ackerman (y replicados por la bancada del PT) al declarar a la Jucopo, como integrante del Comité Técnico Electoral, que las cuatro quintetas entregadas no incluían los mejores perfiles. De ahí que en el texto de la misiva -firmada también por Dolores Padierna y el petista Gerardo Fernández Noroña- los firmantes pidan a Delgado

“sugerirte agotar todos los recursos parlamentarios que garantiza nuestra mayoría calificada y revertir, ya sea desde la Junta de Coordinación… o bien… mediante un debate dignificante… y se ordene la reposición del proceso de evaluación de los aspirantes con una nueva metodología y parámetros estrictos para que el Comité se abstenga de efectuar otra evaluación tendenciosa”.

A pregunta expresa, Muñoz Ledo -a pregunta expresa de la prensa-, opinó, “hasta donde sé el procedimiento ha sido impecable… Conozco muy bien a todos los miembros del CTE, y le tengo gran respeto mi querido a John Ackerman que es un compañero de partido, pero tiene muchos celo partidario, eso es lo que lo distingue. Es muy celoso. Pero él no estuvo directamente involucrado en el proceso de las autonomías; esto es tan absurdo, como que si yo he luchado por la autonomía de la UNAM luego pida que la controle el gobierno”.

“Estas personas cuyos nombres no conozco, afortunadamente, cualquiera que sea su grupo político no es banal. Es una tendencia autocrática; y lo peor de todo, es que tiene la idea de que el gobierno quiere ser autocrático. Interpretan incluso mal al presidente de la República y lo rebajan como político. Andrés Manuel es demócrata y nosotros somos garantes demócratas”, afirmó.

“Creo que en esta ocasión lo merece: los compañeros que están haciendo ruido para descalificar el proceso que se ha llevado en el INE, y en el fondo, para influir en favor de un partido como si fuéramos un partido de pensamiento único, o línea única. Están contra los progresos democráticos que hemos lanzado, los voy a calificar ¡Son golpistas! ¡Mentalmente son golpistas, porque no quieren la democracia!”, reiteró.

“Quién quiera que esto sea, con todo respeto personal, tiene una idea muy pobre de la democracia, tiene una idea muy equivocada de toda la lucha que hemos tenido. No hay una reforma electoral, hasta 2014 que ya no participe y fue la del pacto por México, en la que yo no haya participado. Si son diputados por favor ¡Que se enteren! Y que actúen de manera consecuente: quienes esto hace revelan una fibra autoritaria y un desconocimiento deliberado de lo que hemos luchado nosotros que somos los autores principales de un INE libre”.

Porfirio, parte de la historia electoral en México

Muñoz Ledo recordó “nosotros luchamos por la autonomía del INE: la izquierda. Desde las negociaciones de 1994 que me tocaron a mí, sentado con el señor secretario de gobernación Jorge Carpizo. Ahí escogimos a las gentes que estaban en la sociedad civil, los consejeros más independientes Fernando Zertuche, Santiago Creel, José Agustín Ortiz Pinchetti, Fernando Pozas, Miguel Ángel Granados Chapa y José Woldenberg, lo recuerdo. Buscamos a la gente más independiente del poder con además signos de independencia: demócratas contra autoritario”.

Y cuestionó por qué los firmantes de la carta, argumentaban la necesidad de seleccionar perfiles de probables consejeros electorales afines a la 4T. “¿Por qué quieren que sean gentes favorables a un partido? ¡Si el objetivo de crear esa institución es que sea independiente del gobierno! Es curioso yo como miembro de Morena y como militante de la izquierda, fundador del movimiento, estoy a favor de que sean muy independientes. No favor de que sean los míos”

“No podría proponer a nadie, moralmente, que tuviera yo la convicción o la sospecha de que fuera comprometido con ningún partido. Me aparece con todo respeto por mis compañeros y amigos que lo digan, que buscar que sean gentes de la mayoría es traicionar la esencia de la institución que nosotros propusimos. Mientras más independiente el INE ¡Mejor para nosotros! ¡Claro que sí! Porque nosotros no vamos a hacer fraude, tenemos la mayoría ¡Hasta en el punto de vista práctico, nos conviene un INE fuerte!”.

“Lo que sí es muy importante es que la cámara haga una buena selección… Y derrotar a todos aquellos que quieren un INE subordinado al interés de un partido, cualquiera que sea ese partido espero. Y le hago un mensaje a mi amigo y compañero Mario Delgado: que tenga mucho cuidado en su función, porque este tipo de corrientes antidemocráticas no prosperan”.

Proceso de selección, impecable

Muñoz Ledo sostuvo que el proceso de selección de aspirantes a consejeros electorales ha sido impecable y por ello se deslindó de los diputados de la llamada cuarta transformación que han cuestionado las listas de veinte finalistas al cargo de consejeros electorales.

“Es el prestigio democrático del movimiento que desembocó en Morena y su prestigio histórico lo que estos golpistas están poniendo en riesgo, pero no lo lograrán”, remarcó.

Ackerman, con “celo partidario”

El expresidente de la Cámara de Diputados reconoció además a los siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación que definieron las cuatro quintetas, pero sostuvo que John Ackerman actúa con “celo partidario”.

Miércoles, sólo votación de los 4 nuevos consejeros

La sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados del próximo miércoles será únicamente para votar los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), informó Laura Rojas quien añadió que la Comisión Permanente no incluirá asuntos adicionales.

La sesión extraordinaria de la @Mx_Diputados del próximo miércoles será únicamente para votar los 4 nuev@s consejer@s del @INEMexico. La Comisión Permanente no incluirá asuntos adicionales.#DesdeElCongreso — Laura_Rojas_ (@Laura_Rojas_) July 21, 2020