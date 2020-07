"Golpistas", quienes buscan reponer proceso en INE: Muñoz Ledo

"¡Tienen una actitud golpista! ¡Eso es lo que son!". Así calificó el legendario diputado morenista, Porfirio Muñoz Ledo, la carta que anoche un grupo de 63 diputados morenistas firmó y dirigió al coordinador Mario Delgado, para pedir que se devuelvan las cuatro quintetas para elegir los cuatro nuevos consejeros del INE.

"Son golpistas, mentalmente son golpistas, porque no quieren la democracia, no la quieren; tienen una actitud golpista, les interesa utilizar el poder y dicen que como tenemos mayoría, podemos hacer lo que queramos", criticó, al tiempo que dijo estar en contra de ello.

El legislador de Morena instó asimismo al líder parlamentario de su bancada en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, a evitar que las corrientes antidemocráticas prosperen.

Ayer La Silla Rota informó quiénes son estos diputados, entre los que se encuentran la diputada Ángeles Huerta, y Manuel Huerta, fotografiados dormidos durante una sesión, así como la diputada Juana Carrillo Luna conocida recién como #LadyCharola en una discusión con un policía; o la diputada María Corina Villegas a quien recién el INE ordenó detener su promoción personalizada durante la pandemia, entre otros.

"Que me perdonen, si hay alguno que no está enterado y firmó por casualidad, y lo han hecho algunos de ellos en varias ocasiones les interesa utilizar el poder y dicen como tenemos mayoría podemos hacer lo que queramos. Yo estoy en contra de eso y respaldo la visión de la compañera Lorena Villavicencio, de que la decisión puede ser al final por consenso para que no haya tentaciones de golpismo y para que nunca se diga que la mayoría impuso a los representantes. Es el prestigio democrático del movimiento que desembocó en Morena y su prestigio histórico lo que esos golpistas están poniendo en duda ¡No lo lograrán!".

Proceso de selección, impecable

Muñoz Ledo sostuvo que el proceso de selección de aspirantes a consejeros electorales ha sido impecable y por ello se deslindó de los diputados de la llamada cuarta transformación que han cuestionado las listas de veinte finalistas al cargo de consejeros electorales.

"Es el prestigio democrático del movimiento que desembocó en Morena y su prestigio histórico lo que estos golpistas están poniendo en riesgo, pero no lo lograrán", remarcó.

Ackerman, con "celo partidario"

El expresidente de la Cámara de Diputados reconoció además a los siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación que definieron las cuatro quintetas, pero sostuvo que John Ackerman actúa con "celo partidario".