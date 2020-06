"Golpista", hacer frentes estatales vs gobierno federal: Veracruz

Luego de los roces de algunos gobiernos estatales, como el de Jalisco o los gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), con el gobierno federal, en torno al manejo de la pandemia de covid-19; el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García calificó la formación de un frente como una intención "golpista".

"Por lo que se ha declarado en algunos estados, decir: nosotros no coincidimos con la visión de algunos gobernadores, colegas míos -cuando digo nosotros me refiero a un servidor y su equipo de gobierno estatal-, nosotros pensamos que no son momentos de hacer grupos, al contrario, es de unir el esfuerzo de todos los estados en torno al interés nacional, de salir adelante", dijo durante la primera conferencia matutina de la nueva gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Xalapa.

"Sinceramente me parece hasta una intención de agruparse, como golpista, perdón, pero lo veo de esa manera, separatista, sería mejor la palabra, el hacer grupos para empezar a diferir de una estrategia que debería ser nacional, frente a la pandemia no podemos separnos", agregó el mandatario estatal.

Un poco de memoria

A raíz de la muerte de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, el mandatario Enrique Alfaro acusó hostigamiento por parte de entes externos al estado, específicamente de la Ciudad de México, en referencia a las protestas en las que se registraron actos vandálicos en Guadalajara y la CDMX.

Posteriormente, los gobernadores de Nuevo León, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Guanajuato -que ya habían conformado la Reunión Nacional Covid-19 para demandar mayor apoyo de parte del gobierno federal para la atención de la pandemia, así como la renegociación del pacto fiscal- manifestaron su apoyo a Alfaro.

Este domingo, por su parte, los nueve gobernadores del PAN afirmaron que los dejaron solos en la lucha contra el coronavirus y que ellos resuelven con sus recursos propios la emergencia sanitaria en sus estados. Los panistas solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador enviarles recursos para encarar la pandemia, Negaron, además, formar parte del Bloque Opositor Amplio (BOA).

Al enfatizar que las palabras son "a título personal de quien encabeza el gobierno del estado" de Veracruz, este lunes Cuitláhuac García convocó al resto de los gobernadores "a que reflexionen en torno al interés nacional".

Nueva Normalidad

Por otra parte, García señaló que el regreso a la nueva normalidad en Veracruz va a ser posterior a la del resto del país, ya que recibieron la enfermedad un mes después del primer caso confirmado en México.

Veracruz, dijo, está en semáforo rojo y se recomienda a la gente mantenerse en casa.

El gobernador precisó también que las industrias de Minería y fabricación automotriz no tienen un impacto mayor en la economía de la entidad.

Destacó que no se han utilizado los centros médicos de atención construidos en caso de que la ocupación hospitalaria se vea rebasada por causa de la covid-19.

Asimismo, resaltó que más de 12 mil millones de pesos en apoyos de programas sociales, han sido entregados durante la pandemia.

En cuanto al nombramiento de Hugo López-Gatell como nuevo integrante del Comité de expertos del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) por la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que se trata de una distinción para la estrategia que se ha llevado en el país contra el coronavirus.

