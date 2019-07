Gobiernos del PAN no fueron la panacea, pero con AMLO estamos peor: Marko Cortés

Marko Cortés admite que el error más grave que cometió el PAN cuando fue gobierno de 2000 a 2012 fue que no desmontó la estructura que construyó en décadas el PRI. Para colmo sus presidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón, tuvieron como aliados a parte de esa estructura, y se los cobró la ciudadanía con la elección de Andrés Manuel López Obrador.

Pese a que perdieron el mes pasado las gubernaturas de Baja California y Puebla, asegura que en tres estados se alzaron con congresos o alcaldías. Y que en esa elección nadie le dio batalla a Morena, sólo el PAN.

Admite que Baja California fue arrebatado por Morena por el desgaste de 30 años de gobiernos del PAN. Hubo errores, reconoce. En cambio, en Puebla sostiene que fue un robo.

En su mea culpa dice que, si bien los gobiernos del PAN no fueron la panacea, con López Obrador "lamentablemente pasamos de mal a peor".

"El país va de mal a peor. En seguridad estamos mucho peor, ningún mes bajan (los índices de delitos). Si se compara mayo de 2019 y mayo de 2019 hay un 37% más de homicidios, secuestros. Es increíble el incremento delictivo. Es preocupante. En economía todos los indicadores oficiales, empleo, inversión extranjera directa..."

Hasta la inversión golondrina en la bolsa...

Y calificadoras, todos, aunque sé que el presidente tiene otros datos. En relaciones exteriores es humillante, decepcionante, de un gobierno que se dice de izquierda se deja someter al interés electoral de Donald Trump.

¿Crees que fue peor ahora que el episodio de Luis Videgaray cuando recibió Peña Nieto a Trump en plena campaña?

Igualito. La precampaña que le hicieron Videgaray y Trump para su postulación hoy se la hacen para su reelección, pero ahora se la está haciendo López Obrador. Es humillante. El gobierno de México sobre reaccionó al tema de los aranceles y tuvo una pésima negociación bilateral. ¿Quieres que ayude a contener el flujo migratorio? Bien, tú ayúdame a contener el flujo de armas que con esas armas se genera violencia. Así hubiera sido un buen acuerdo bilateral. Ahora se le da lo que sea, pero la amenaza sigue vigente. Entonces crisis económica, mal manejo en seguridad, pésimo manejo en política exterior. Y hay crisis en el sector salud. No hay medicinas. Hay despido de médicos y técnicos. Se documentó que no pueden hacer cirugías y de manera contradictoria México le da 100 millones de dólares a El Salvador. Se cancela el aeropuerto de Texcoco y tiran a la basura el dinero de los mexicanos. Y el impuesto aeroportuario que es el mayor después de Londres será para pagar por años el proyecto de López Obrador. Dos Bocas, mientras en el mundo apuesta a energías limpias, no, aquí estamos viendo hacia el pasado. Y todo eso es lo que preocupa para el futuro. Es un pésimo año. Y sólo echa culpas, busca confrontar a los mexicanos y convoca a los mexicanos a un festejo el 1 de julio, pero qué festejamos...

Y las imágenes de este padre y su hija, salvadoreños, muertos en el Río Bravo...

Imágenes dolorosisimas, sin duda. No puede ser. Él vive en un México de fantasía y de los otros datos.

¿Qué hace el PAN, más allá de señalar yerros del gobierno de López Obrador? Perdieron dos gubernaturas, emblemática Baja California, también Puebla...

Estamos recuperando la confianza perdida...

¿Cómo?

Reafirmamos Aguascalientes de forma contundente y gobernamos a nivel municipal al 85% de la población. Ganamos Durango capital, que no ganábamos desde 1983. Se ganó Tamaulipas y contener la ola morenista, que se puede ganar si tenemos buen gobierno y candidatos idóneos.

¿Cuál fue el error en Baja California?

Es la consecuencia de errores de muchos gobiernos, el desgaste. La última elección la ganamos por tres puntos. Ya desde entonces venía cayendo el PAN, se tenían que haber tomado medidas correctivas... pero Baja California atrae mucha inversión, garantiza educación gratuita y tiene un crecimiento exponencial en turismo. Pero después de 30 años la gente apostó por un partido nuevo...

Pero el ganador no es tan nuevo...

Bueno, representando lo peor en política. Pero es gubernatura de dos años y apostamos a recuperar.

¿Y Puebla?

Nos la robaron, Desde el momento en que muere Martha Érika y Rafael Moreno Valle e imponen a un interino del gobernador...

Del PRI...

El PRIMor, desde ese momento nos quitaron la oportunidad...

¿No lo ves como un descalabro?

No, el PAN es la alternativa, todas las contiendas fueron entre el PAN y Morena. Quedamos claros como la alternativa y el contrapeso en México y eso es muy importante, pues aún a su llegada y su mejor momento, el PAN gana en tres estados y fuimos competitivos y dimos la batalla en todos.

¿Los gobernadores jalan juntos? Tienen 10 gobernadores...

Ahí está el músculo, se siente y además son los mejor evaluados, como nuestros gobiernos municipales. Los de AN tienen mejor índice de reelección. No somos perfectos, cometemos errores, pero por mucho los gobiernos de PAN satisfacen...

¿Pero están cohesionados ante la ola morenista?

Por supuesto, entendiendo el momento que estamos viviendo.

¿Jalan igual?

Por ejemplo, hubo un cierre de filas total en lo de la consulta y no se hizo, en la Guardia Nacional se rechazó la militarización y se modificó...

¿Por qué Acción Nacional no lo quiere la gente, tuvieron dos sexenios, pero no regresaron?

Pues en 2019 el PAN es el partido más votado que Morena. Ganamos en tres de seis, pero competimos en los seis. Dimos la batalla, ganamos la batalla.

¿Han sido mejor oposición que el PRI y el PRD?

Pero distante hemos consolidarnos como un partido que donde gobierna funge como gobierno y en lo federal como oposición, y construye en lo que puede construir, como la Guardia Nacional.

El pasado domingo presentaron la propuesta rumbo al 21, con perredistas, como "contrapesos", con ciudadanos, ¿cómo la recibe el PAN?

Nosotros festejamos todo activismo social. Es necesario que la sociedad exija y participe, levante la voz. Hace unos meses se manifestaron en la calle y el 30 de junio otra. Entre más voces se organicen y busquen contrapeso, es lo mejor. El PAN tiene muy claro: provocar que en el 2021 regrese el debate y la democracia, que regrese el recurso a estancias infantiles, a las mujeres violentadas, a programas sustantivos, al sector salud, a infraestructura, para los alcaldes. Que Morena no controle también al Poder Legislativo.

¿Pero no los va a odiar la gente si les quitan becas, pensiones, ayudas...?

El PAN piensa que para dar hay que producir. Para distribuir. Y es muy necesario generar proyectos que generen productividad.

Pero el PAN fue gobierno 12 años, y los pueblos más pobres en La Montaña de Guerrero, en la sierra de Oaxaca, Chiapas son los mismos que lo eran hace 10, 20 o 40 años...

Por eso ganó López Obrador. La gente no estaba satisfecha con lo que habíamos logrado, pero lamentablemente pasamos de mal a peor. Hoy las cosas están peor. No era la panacea cuando gobernaba el PAN, pero estaban mejor. El gobierno crecía el triple o cuádruple. No era ideal, pero crecía. Hoy es posible que decrezcamos. Suma todas las ejecuciones de gobiernos del PAN y este gobierno va a superar. No estaban las cosas perfectas, pero estaban mejor. Las cosas empeoraron don el gobierno morenista. Gobernar no es fácil, pero cuando tomas un vehículo debes saber sus condiciones, pero si te dicen que ocupa servicio y no lo haces... pero ve las cifras oficiales: pasamos de mal a peor.

¿Cómo ves el combate a la corrupción?

Pues no es consistente, el 70% de licitaciones no lo son, son asignaciones directas...

Ni con Peña...

Y es mucho decir...

¿Y esto de Lozoya, ministros de la Corte, Peña...?

Espero que no sea simulación y realmente se tomen cartas en el asunto, que sea en serio. Pero hoy parece que ocurre y de forma más acelerada, y quizá más escandalosa.

¿Se está solapando la corrupción?

Si ves que no licitan...

¿Y lo de Peña?

La caída del gobierno de Peña fue con la casa blanca. Hoy vemos que va en un descenso permanente por la falta de congruencia entre el dicho y el hecho. Que reconozcan con humildad. Ese hecho ganaría confianza al país. Pero parece que la soberbia gana.

¿El PAN admite sus errores?

Claro, y hemos aprendido...

¿En qué se equivocó el PAN en el gobierno?

AN pudo haber sacado, como se ofreció, al PRI del gobierno. Se hizo. Pero haberlo sacado de todo el gobierno, de todas las instituciones, pero no me refiero a las personas, me refiero a las costumbres, a la operación, estructuras...

En eso fracasó...

No se logró aterrizar. Pero se abrió a la transparencia, el instituto de transparencia se hizo, logramos el seguro popular...

¿Pero desmontar la estructura?

Esa estructura clientelar que ahora lamentablemente está multiplicada...

Pero el PAN se alió con esa estructura, se aliaron a Elba Esther...

Esos son los errores. Se tiene que aprender y no volverlos a cometer. Por eso la gente pensó en el PAN luego le dio oportunidad al PRI y salió peor, por eso se van con López Obrador que ofrece todo.

Marko Cortés no ha pensado en dejar la dirigencia. En estos días ha comenzado a confeccionar los festejos del 80 aniversario del PAN como partido político en México. Y alista la convención para inicios de 2020.