Gobierno sepultará la verdad histórica sobre Ayotzinapa

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, va por sepultar la “verdad histórica”, como definió el exprocurador Jesús Murillo Karam al intento de carpetazo de caso de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014. En sus palabras, será una “versión diferente”.

En entrevista para la Mesa de Opinión de El Heraldo de México y LA SILLA ROTA, Sánchez Cordero advierte que si la Fiscalía encuentra elementos suficientes para armar carpetas de investigación sobre exfuncionarios se elaborarán, y puntualizó que en esta administración “no somos tapadera”.

Al preguntarle si habrá una narrativa distinta de la “verdad histórica”, la ministra en retiro dijo: “La respuesta categórica es sí. Vamos a conocer, vamos a dar a conocer una historia diferente, sí. Sí…”

#EntrevistaLSR "Vamos a dar a conocer una historia diferente", afirma @M_OlgaSCordero sobre las nuevas investigaciones sobre el caso Iguala https://t.co/a6Rxc1c6LK pic.twitter.com/Igc9vVAffO — La Silla Rota (@lasillarota) March 12, 2020

-¿Van a acabar con la “verdad histórica”?

-Pues básicamente vamos a sacar lo que todas nuestras investigaciones, nuestros cruces de información, nuestros cruces de declaraciones porque no tienes idea de cómo tenemos diversidad en todas las declaraciones de la gente que ha sido privada de su libertad, la gente que ya salió absuelta por tortura, por tortura, que ese es todo un tema.

-¿En qué plazo darán a conocer resultados?

-Tenemos unos avances muy importantes, los expertos que están otra vez en México, inclusive conversé con alguno de ellos (…) no te quiero dar un tiempo determinado porque, por ejemplo, nos iban a dar los resultados de Insbruck en 15 días y ahorita no son 15 días, sino más tiempo porque están teniendo, por ejemplo, huesos… Los hallazgos que están analizando en Insbruck, pero te puedo decir, por ejemplo hay algunos quemados y hay algunos otros que les está costando mucho trabajo y en lugar de dar resultados en un determinado plazo, nos los van a dar después.

#EntrevistaLSR @M_OlgaSCordero indicó que no tiene todavía un plazo para entregar resultados sobre las nuevas investigaciones del caso Iguala https://t.co/a6Rxc1c6LK pic.twitter.com/TlmQJ1tcRF — La Silla Rota (@lasillarota) March 12, 2020

Entrevistada por Roberto Rock, Alfredo González, director Editorial de El Heraldo de México, y por Jorge Ramos, la secretaria de Gobernación dijo que saldrán a la luz todas las investigaciones, cruces de información y de declaraciones.

“Tenemos diversidad en todas las declaraciones, tanto de la gente que ha sido privada de su libertad como de la gente que ya salió absuelta. Los primeros hallazgos estarán en Iguala, en los espacios cercanos”, afirmó Sánchez Cordero.

“El subsecretario Alejandro Encinas ha tomado este caso prácticamente personal, él personalmente va a los sitios, está presente en los hallazgos, se está jugando la vida. Tenemos unos avances muy importantes; sin embargo, no quiero dar alguna fecha para dar conocer la información”, reconoció.

#EntrevistaLSR “Mira, yo soy muy afortunada porque a mí el presidente (@lopezobrador_) ya me dio la libertad completa, me ha dado toda la libertad de actuar", revela @M_OlgaSCordero https://t.co/a6Rxc1c6LK pic.twitter.com/bbKsTqXpMn — La Silla Rota (@lasillarota) March 12, 2020

-¿Se torcieron las investigaciones en el gobierno de Peña Nieto?

-Tenemos líneas de investigación, que son diferentes, yo en lo personal con Alejandro Encinas hemos ido al Altiplano a entrevistarnos con gente que está privada de su libertad.

Olga Sánchez Cordero comentó que con estas nuevas investigaciones se podría dar el caso que las personas que están privadas de su libertad en estos momentos podrían quedar libres, así como a las personas que actualmente están en libertad se les podría abrir alguna investigación.

“Estamos cruzando toda la información y estamos cruzando todas las investigaciones que son muchísimas. Es un evento que ha lastimado mucho a nuestro país, es una deuda del Estado mexicano”, lamentó la secretaria de Gobernación.

Cuestionada sobre si prevé que haya acusaciones penales para exfuncionarios públicos, federales, estatales y municipales adicionales a los que están involucrados, la funcionaria federal resaltó que eso será un tema de la Fiscalía.

“Si la Fiscalía encuentra elementos suficientes para armar carpetas de investigación sobre tal o cual persona, lo hará. Porque nosotros, como dice el presidente, somos un gobierno transparente que rinde cuentas y no somos tapadera. Así lo ha dicho, entonces de lo que salga, el fiscal tendrá que hacerse cargo, en su momento, de carpetas de investigación y de judicializar o no a estas personas”, precisó.

#EntrevistaLSR "Somos un gobierno transparente que rinde cuentas y no somos tapadera", dice @M_OlgaSCordero y asegura que se llamará a declarar a los funcionarios que haga faltahttps://t.co/a6Rxc1c6LK pic.twitter.com/erBvpkhCDK — La Silla Rota (@lasillarota) March 12, 2020

Asimismo, informó que esperan dar resultados sobre el hallazgo de los 43 jóvenes desaparecidos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 lo antes posible.

-¿Concluirán el sexenio con el hallazgo de los 43 estudiantes?

- Nosotros esperamos dar resultados en el tiempo más breve posible. Yo, en lo personal, y también Alejandro Encinas, hemos estado muy cerca de los padres de Ayotzinapa, muy cerca. Hemos estado muy cerca con los padres de los desaparecidos, emocionalmente los padres y madres me llegan al corazón, de verdad. Es que los veo y me emociono mucho. Me da una gran tristeza verlos y la esperanza que ellos depositaron en nosotros, en el presidente López Obrador y en Alejandro Encinas, eso te da una gran responsabilidad para dar un resultado, es como que te dices 'híjoles tengo que dar este resultado porque no puedo quedar mal con estos padres, tengo que dar mi mejor esfuerzo, lo mejor que puedo yo dar de mí’, expuso en la entrevista.

#EntrevistaLSR "Hemos estado muy cerca con los padres de los desaparecidos, emocionalmente los padres y madres me llegan al corazón(...) la esperanza que ellos depositaron en nosotros: dice @M_OlgaSCordero sobre las acciones que tendrá la 4T https://t.co/a6Rxc1c6LK pic.twitter.com/ZNiZ6TljJw — La Silla Rota (@lasillarota) March 12, 2020

La “verdad histórica” la dio a conocer el exprocurador Jesús Murillo Karam cuando anunció que los estudiantes fueron secuestrados, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y luego sus restos fueron tirados en el río. Todo ello bajo la "responsabilidad" del cártel Guerreros Unidos.

La versión de la PGR se puso de inmediato en entredicho no sólo por los padres de familia de los normalistas desaparecidos, sino por especialistas y organizaciones como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA). Más de 70 organizaciones civiles mexicanas reaccionaron fuertemente ante el intento de cerrojazo al caso Ayotzinapa.

El 8 de septiembre de 2015, a casi un año de los hechos, LA SILLA ROTA publicó una nota sobre un mensaje de texto vía teléfono celular que habría derribado dicha versión oficial de los sucesos. En ese mensaje se leía: “Mamá me puede poner una recarga me urge”, de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, uno de los jóvenes desaparecidos, fechado a las 01:16 horas ya del 27 de septiembre, 76 minutos después de la supuesta hoguera en el basurero de Cocula, que reafirmó Murillo Karam, entonces titular de la PGR.

En días previos, el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interdisciplinario de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la averiguación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas debía replantearse, ante el hallazgo de nuevas evidencias como la existencia de un autobús que esa noche fue tomado por los jóvenes y en el que habría un cargamento de drogas lo que pudo desatar el ataque en su contra.

-¿Habrá nexos de narcopolítica?, se le preguntó.

-Nosotros no queremos adelantar. Este es un evento que ha lastimado mucho a nuestro país y es una deuda del Estado mexicano. Y el Estado mexicano tiene que dar una respuesta de dónde están y cómo fue la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.

ANTE FEMINICIDIOS, SÍ HABRÁ CAMBIO EN LA ESTRATEGIA

Pese a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia mañanera del 10 de marzo que no va a cambiar su estrategia para combatir los feminicidios, la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que en dicha estrategia sí habrá ajustes.

"No (va a cambiar), al contrario, vamos a reforzar la misma estrategia de atender las causas que originan la violencia, buscar vivir en una sociedad mejor, atender a los jóvenes, atender el campo, que no haya desempleo, que haya buenos salarios, que se evite la desintegración de familias, que se fortalezcan valores", lanzó el presidente tras las marchas y el paro nacional de mujeres que se vivieron el 8 y 9 de marzo.

López Obrador agregó también que es parte de la estrategia contra los feminicidios resistir los ataques de los conservadores.

¿Cuál es la estrategia? También resistir los ataques y las lanzadas del conservadurismo, que son muy oportunistas, que se encaraman en cualquier movimiento, como pasó ahora, que de repente se volvieron feministas, y aguantar, porque lo dije ayer, es un movimiento legítimo, muchas mujeres se manifestaron antier, ayer, en la lucha por la igualdad

Sin embargo, Sánchez Cordero aseguró que sí cambiará la política del gobierno después del movimiento del 8M y el 9M.

#EntrevistaLSR "Ya logramos mucho en derechos y libertades, sí, y que están en las leyes y en la Constitución, sí. Pero realmente hemos logrado una igualdad sustantiva, no": @M_OlgaSCordero reconoce compromiso en la lucha contra la violencia de génerohttps://t.co/a6Rxc1c6LK pic.twitter.com/rh6WE2bqjH — La Silla Rota (@lasillarota) March 12, 2020

“Ya lo teníamos contemplado, pero sí cambia, es decir, hay un punto de inflexión. Nos dimos cuenta de quiénes eran las chicas que estaban manifestándose en su máxima libertad de expresión, eran muchas universitarias, muchas preparatorianas, incluso, de secundaria”, declaró.

Respecto a que las mujeres que marcharon el Día Internacional de la Mujer fueron tachadas de ser manipuladas por grupos rivales del régimen o de la oposición, Sánchez Cordero afirmó que “ahora es un tema muy preciso y muy concreto: siguen sufriendo violencias, siguen sufriendo discriminación y, sobre todo, todo tipo de violencia, acoso, acoso en las escuelas, acoso en las universidades, acoso en las preparatorias, de trabajadores, de maestros y de compañeros. Entonces realmente aquí es otro el tema. Ya logramos mucho en derechos y libertades, sí, y que están en las leyes y en la Constitución, sí. Pero realmente hemos logrado una igualdad sustantiva, no”.

-¿Cómo cambiar si AMLO dice que no y controla todo?

-Mira, yo soy muy afortunada porque a mí el presidente ya me dio la libertad completa, me ha dado toda la libertad de actuar y de promover y de aplicar las políticas distintas, porque yo ya le dije que hay que atender temas diferenciados y distintos, aseguró.

Para Sánchez Cordero, el reclamo de las mujeres es legítimo. “Y lo tenemos que conocer. Yo tengo un compromiso con esta agenda y no sólo se debe de quedar en compromiso puesto que tengo un equipo de mujeres con mucho prestigio y muy preparadas, que me están ayudando a aterrizar las acciones y estrategias que tenemos”, aclaró.

URGE RESPUESTA DE LA CORTE A LA LEY BONILLA

En torno a la llamada Ley Bonilla, sobre el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que pretende extender su mandato tres años más, la secretaria de Gobernación confió en que la Corte resuelva a la brevedad.

“Ojalá, ojalá tengamos una respuesta de la Corte y una resolución a la brevedad, sí”, enfatizó Sánchez Cordero.

“Yo siempre dije que era un tema de legalidad, porque era legal, al ser aprobado por un Congreso con las facultades que tenía. Entonces es legal. Pero lo que estaba en entredicho es su constitucionalidad, que son dos planos distintos, uno es legalidad y otro es constitucionalidad. Y dentro de la constitucionalidad yo opinaba que, si había legitimación para acudir a la Corte, en mi opinión muy personal como ministra, yo creía que no era constitucional”, esgrimió.

Y no es constitucional, explicó, porque “si tú votaste por una persona con una certeza jurídica determinada, entonces ahí tienes un tema de constitucionalidad. Legalidad no, porque legalidad es que fue aprobado y emitido por un Congreso facultado para hacerlo (…) para mi violenta el principio de certeza, lo dije y lo he dicho en todos los tonos”.

Al preguntarle, poniendo como ejemplo que Carlos Salinas en su sexenio (1998-1994) se destituyeron a por lo menos 17 gobernadores, por diversas causas y razones, Olga Sánchez Cordero dijo que ahí, en sus oficinas de Gobernación, eso pudo haber sucedido, pero con ella no se repetirá.

“Déjame decírtelo con todas sus letras: primero, efectivamente no sé cuántos gobernadores renunciaron, lo digo entre comillas, en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari. Y sabes que aquí, en esta Secretaría de Gobernación, venían para su renuncia…”, dijo Sánchez Cordero.

-¿Ya no vienen aquí?

-Vienen, pero vienen para que nosotros podamos apoyarlos y ayudarles a resolver algunos de sus temas. En una relación totalmente distinta porque nosotros respetamos el federalismo y al respetar el federalismo, respetamos el Estado de Derecho. Ese es un gran tema y un gran cambio…

-Algunos echarán de menos cuando Gobernación tiraba gobernadores…

-Bueno, el presidente y el operador era el secretario de Gobernación…

-Bueno, todavía con Enrique Peña Nieto todavía pasó que vino aquí el gobernador de Veracruz, Javier Duarte y luego se fue a renunciar frente a la televisión, usted se acordará…

-Me acuerdo perfecto…

-Pero Porfirio Muñoz Ledo, miembro de la 4T, dice que “si el poder no se ha vaciado de poder”, si las instancias siguen pudiendo…

-Es un debate interesante, pero yo como respetuosísima de la Constitución y de las competencias, yo de ninguna manera me prestaría a ser el instrumento ni el instrumento y menos la que decidiera, imagínate, sobre la renuncia de un gobernador. Esto no está ni siquiera ni en mi imaginario. No sé si se extraña, a lo mejor sí se extraña, pero no vamos a caminar nunca por ese lado.

Finalmente, se le inquirió si hay secretaria de Gobernación para rato, a lo que contestó sin dudar que sí. “Ninguna renuncia he puesto (sobre la mesa). Quiero y deseo continuar en la Secretaría de Gobernación. Ni voy a renunciar y el presidente me tiene una gran consideración, aprecio y respeto”.

(María José Pardo)