Gobierno: no todo está "podrido" en sector salud; pero no aceptará chantajes

Existe un chantaje social por parte de las farmacéuticas privadas, mismas que han operado para el gobierno durante años, mediante la falta de distribución de medicamentos como el metotrexato, indispensable en cuestiones cancerígenas, para así evitar las verificaciones sanitarias por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Así lo dio a conocer Hugo López-Gatell, subsecretario de salud en entrevista con LA SILLA ROTA y El Heraldo de México.

"Hay un vicio social con el componente público y componente privado... Da la impresión, lo pongo como hipótesis, de que ciertas entidades privadas ya identificaron un mecanismo de chantaje social. En el momento en que incumplen y ameritan sanción, sacan un tema de alarma social, manipulan la opinión pública y quieren ver si por medio de la presión caemos en la trampa de que no se les hagan verificaciones sanitarias".

Dicha empresa privada aún cuenta con un contrato vigente de distribución de medicamentos que detuvo el mismo tras una sanción sanitaria impuesta por la Cofepris.

"... Esta interrupción no afectó en modo alguno la capacidad de la empresa de distribuir cerca de 35 mil frascos de metotrexato que tenía ya disponible en almacén... la empresa privada decidió retener estos frascos y no entregarlos con lo cual presuntamente incumplió el contrato que tiene firmado y dejó sin abasto a la entidad pública", dio a conocer López-Gatell.

El subsecretario del ramo dio a conocer que el gobierno de AMLO no está peleado con las instituciones privadas para la distribución de medicamentos, pero no se tolerarán antiguas costumbres de corrupción.

"No nos va a temblar la mano, una de las misiones fundamentales de este gobierno es eliminar la corrupción. No tenemos ninguna aversión al sector privado, reconocemos que en las entidades privadas también hay entidades honestas... no todo está podrido", advirtió.

También dio a conocer que esta empresa (se refiere a PISA, sin mencionarla en momento alguno) ya tenía antecedentes debido a una contaminación con una bacteria patógena que causó graves casos de enfermedad en más de 15 hospital en la región de Guadalajara y fue sujeta a investigación. Ahora vuelve a incurrir pues se ha detectado que hay numerosas insuficiencias en la calidad en el proceso de producción de fármacos que ha afectado la operación central de mezclas de líquidos estériles en 7 de las 17 plantas.

Distribución y compra de medicamento, todo un reto

Los especialistas Juan Rivera Dommarco, director de Instituto Nacional de Salud Pública y David Kershenobich, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán coinciden en junto con López-Gatell que la distribución de medicamento es un tema en que se trabaja y se debe de mejorar.

Afirman que ha habido fricciones y reacciones por parte de la industria farmacéutica, pero reconoce que ha obtenido un gran ahorro en la compra de medicamentos. "Se ha hecho desde hacienda con el apoyo de los institutos nacionales de salud, se ha intentado buscar que se obtengan las mejores condiciones en las compras de medicamentos, incluso poniendo un poco a competir a los proveedores por tener mejores costos" señala el especialista Rivera Dommarco, pero lamentan que los enfermos sean los afectados en "esta curva de aprendizaje por tener ahorros en la salud pública y en el combate a la corrupción" afirma Kershenobich.

En cuanto a la distribución, López-Gatell afirma que Andrés Manuel López Obrador se refirió a la apertura de nuevas ideas para que los medicamentos lleguen hasta las zonas más recónditas de México. "Esta idea que se usó con la analogía de las empresas refresqueras no deben de tomarse de manera literal, lo que se quiere decir es que estamos escuchando a toda la sociedad con ideas innovadoras".

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer hace unos días que un exempleado de Coca Cola o Sabritas asesorará al gobierno federal para la distribución de los medicamentos, luego de que reconociera que los

productos de esas empresas llegan a todos los rincones del país.

"Van a llegar las medicinas hasta las comunidades más apartadas, estoy poniendo de ejemplo cómo llega la Coca Cola, cómo llegan las Sabritas, ¿por qué no vamos nosotros a distribuir las medicinas hasta las comunidades más apartadas? ... que por cierto, una gente que trabajó en una de estas empresas, porque tienen todo un esquema de distribución de sus mercancías, nos está ayudando para tener la experiencia y poder echar a andar una distribuidora de medicamentos y resolver el problema del abasto de las medicinas", comentó en Ixmiquilpan el mandatario.

"La distribución del medicamento es el tendón de Aquiles en el proceso que se tiene que resolver. Hay medicamento que requieren cadena fría, que tiene caducidad y requiere de un análisis muy a fondo de cómo se logra la distribución. Bien se ha señalado de que tenemos ejemplos de cómo se distribuye el periódico. Se requiere un análisis profundo de cómo lograr la distribución" señala Kershenobich.

Atención y servicios de calidad, los retos para el sector salud

Lo que propone el gobierno actual es logra la cobertura universal efectiva para que todos los mexicanos gocen de los servicios de salud y que sean de alta calidad, pero para lograr esto primer lo se debe de pensar en los recursos públicos. El doctor Juan Rivera asegura que México gasta alrededor del 2.5 por ciento del PIB en su sistema de salud, pero este es insuficiente ya que para lograr los objetivos se necesita de un 6 por ciento basado en las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

"Simplemente, haciendo una estimación del gasto de servicios de salud, la mitad lo pagan los mexicanos de su bolsillo, nada más con eso deberíamos de duplicar y alcanzar el 5 por ciento... Debe de haber un replanteamiento del sistema de salud, la atención primaria de la salud es sumamente débil, está totalmente desorganizada y se requieren muchos más recursos".

Enfatiza en que mientras no se tenga un sistema de atención primaria que pueda resolver los problemas simples, se seguirán saturando los hospitales de segundo y tercer nivel, mismo que implica un gasto mayor.

"Es importante entender que la salud tiene otras aristas, se necesita brindar atención de calidad y seguridad en los servicios, de lo contrario el costo se duplica o se triplica". De esto depende que el costo no se triplique. "El fracaso está en la atención integral; es decir, el sistema de salud está enfocado a que el enfermo llegue, cuando lo que deberíamos de estar haciendo es prevenir a que no llegue y después de que llegue se le debe brindar un servicio de calidad", señala el doctor David Kershenobich.

"Además de la atención médica, el sector salud tiene que hacer prevención y promoción, y no sólo eso, se deben de buscar políticas en conjunto que disminuyan enfermedades. Por ejemplo, buscar políticas coordinadas para mantener una buena salud como tener un buen etiquetado y de esta manera evitar cuestiones de obesidad y diabetes o que los pacientes lleguen con problemas de salud muy avanzados al tercer nivel".

Se debe de hacer un uso eficiente de medicamentos, planear y analizar qué medicamentos son los que se requieren y finamente negociar con las empresas cuando se tiene escasez para que este se vuelva accesibles.

