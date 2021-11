Gobierno impugna obligación de vacunar a niños contra covid

El gobierno federal presentó un recurso de revisión en contra de la suspensión definitiva que se le otorgó el 7 de octubre a los padres de un menor para que se le aplique la vacuna contra el covid-19, así como para modificar la Estrategia Nacional de Vacunación para que tuviera alcances generales en todos los menores de 12 a 17 años.

La impugnación se presenta luego de que el gobierno federal solicitara cinco días para acatar la medida que se ordenó desde el pasado 7 de octubre.

El recurso fue presentado el pasado 5 noviembre y el día de hoy fue notificado a través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

"La abogada General de la Secretaría de Salud en representación del Secretario de Salud y el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y el segundo signado por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la oficina de la abogada General de la Secretaría de Salud en representación del Secretario de Salud y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de los cuales interponen recurso de revisión en contra del acto del 7 de octubre".

El pasado 23 de septiembre el Juzgado Séptimo de Distrito en Naucalpan, Estado de México otorgó una suspensión provisional a Alfonso Gómez Vera, en representación de su hija de iniciales R. A. G. A. para que le fuera aplicado el antiviral y se modificara la Estrategia Nacional de Vacunación para que tuviera alcances generales en todos los menores de 12 a 17 años. Dos semanas después, el 7 de octubre se concedió la suspensión definitiva.

Tras darse a conocer la suspensión definitiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno federal impugnará la orden del juzgado Séptimo de Distrito de Amparo, en la cual se ordena a las autoridades vacunar a todas las personas de entre 12 y 17 años.

"Es una decisión de un juez, pero falta que se resuelva en otras instancias, no es definitivo y cuando se presenta un amparo se protege a la persona que lo solicita, no se puede hacer extensivo".

Durante la conferencia en Palacio Nacional comentó que, por el momento, no existen estudios que determinen si la vacuna puede ocasionar algún daño a los menores.

"No es que no se quiera aplicar la vacuna a los menores, es que no hay una recomendación médica en ese sentido, todavía no definen porque sí puede causar daño, entonces tenemos que esperarnos. Esto lo ha explicado el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell muchísimas veces".

El 10 de octubre el juzgado Séptimo de Distrito en Naucalpan, Estado de México precisó que el amparo con efectos generales que concedió al padre de un menor para que se le aplicara la vacuna Pfizer-Biontech, sólo es aplicable a la demandante, por lo que los menores de 12 a 17 años deberán esperar los lineamientos que establezca el gobierno federal.

A través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, el juzgado reconoció que concedió la suspensión definitiva con alcances generales, sin embargo, aclara que la medida sólo es para beneficiar a la menor, la cual fue citada el próximo jueves en el estadio Nemesio Diez, para que le sea aplicada la primera dosis.

"Si bien es cierto la suspensión concedida en los presentes autos, debe tener efectos generales, para atender a la población que se encuentra en la misma situación que la menor quejosa y con ello priorizar el derecho a la salud, al tratarse de un aspecto que aqueja a la colectividad y no solo a una persona o grupo minoritario; sin embargo, dicha suspensión colectiva no tiene el efecto de inocular a todos los menores de 18 y hasta 12 años de edad, sino que dicha resolución se concedió para el efecto de que las autoridades responsables, en el término ahí citado y en el ámbito de sus competencias actualicen y/o adicionen la Política Nacional de vacunación contra el virus Sars-Cov-2, para la prevención de la Covid-19 en México en la que se consideren a todos los menores de 17 a 12 años de edad para que sean inoculados dentro de la temporalidad que establece el punto Cinco".

La menor ya recibió una primera vacuna, por lo que el juez pidió a las autoridades aplicar la segunda dosis.