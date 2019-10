Gobierno Federal sumó, en siete meses, casi medio millón de despidos

Durante los primeros siete meses de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, 444 mil 503 trabajadores del gobierno federal fueron despedidos o separados de sus empleos de alguna de las instituciones que integran a la federación.

Un informe de la Secretaría de la Función Pública (SFP) menciona que las bajas de 10 mil 996 empleados de base; 30 mil 56 confianza; y 403 mil 451 eventuales se registraron entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio 2019.

Según los registros de la SFP consultados por LA SILLA ROTA, la finalización de la relación laboral entre el trabajador y el Estado se presentó por 20 causas distintas. Los datos indican que 285 trabajadores fueron separados por "abandono de labores"; por "baja solicitada al jurídico", dos; "conclusión de contrato", 398 mil 414; "destitución", 260; "destitución e inhabilitación", 79; "incumplimiento de obligaciones", 72; "inhabilitación", 10; y "liquidación", tres mil 859.

Además, por "no aprobar por segunda ocasión la evaluación de desempeño", dos; por "no tomar posesión", ocho; "por no acreditar evaluación individual", dos; "por nulidad en el nombramiento", 217, "por reprobar certificación de capacidades", dos; "por reprobar evaluación de desempeño", dos; "por resolución administrativa que impida nombramiento o lo revoque ", 325; "puesto suprimido", mil 110; por supuesta "renuncia", 26 mil 623; por "reprobar capacitación", seis; "retiro del encargo por sanción", 17; "retiro voluntario", 731; y "término de nombramiento", 12 mil 541.

Bajas y recortes pegan a sector salud

Las instituciones más afectadas por los despidos y bajas de empleados son las del sector salud, donde en los últimos meses se ha registrado un déficit de atención por falta de empleados en diferentes entidades del país.

El recorte o bajas de trabajadores se presenta a pesar de que el 31 de diciembre de 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que uno de sus retos era que el sistema de salud tuviera la misma calidad de los países nórdicos

"Tengo como reto, como desafío el que mejore todo lo que es el sistema de salud pública y lo voy a lograr...es una situación muy lamentable la del sector salud, y tengo el reto, el desafío de lograr en poco tiempo levantar el sistema de salud pública y que sea un sistema de salud pública como el de Canadá, como el del Reino Unido, como el de los países nórdicos, que haya atención médica y medicamentos gratuitos para todos, de manera especial para los que no tienen seguridad social", dijo en Tabasco.

Sin embargo, los registros de la ASF muestran lo contrario. De acuerdo con los datos consultados por LA SILLA ROTA, solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 379 mil 243 empleados eventuales, de base y de confianza fueron despedidos o dados de baja.

En la Secretaría de Salud, 9 mil 815; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 8 mil 859; Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" (INCICH); 54; Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 65; mientras que, en el Instituto Nacional de Pediatría, 115.

En el Instituto Nacional de Neurología, "Manuel Velazco Suárez", 38; en el Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes", 48; Hospital General, "Dr. Manuel Gea González", 139; Hospital General de México, "Dr. Eduardo Liceaga", 49; Hospital Infantil, "Federico Gómez", 32; Hospital Juárez, 17; IMSS oportunidades, 816; Hospital del Bajío, 22; Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca, 22; Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, 46; Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, 20; y Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, "Bicentenario 2010", nueve.

Otras instituciones con más empleados que fueron dados de baja son: Servicio de Administración Tributaria (SAT), 4 mil 220; Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 3 mil 478; Casa de Moneda, mil 594; Secretaría de Gobernación (Segob), mil 476; Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), mil 276.

El pasado 10 de junio LA SILLA ROTA informó sobre los despidos de 9 mil 746 empleados de base y confianza de 338 instituciones de Gobierno Federal durante los primeros cuatro meses de gobierno de López Obrador.

Documentos de cada una de las instituciones de Gobierno Federal consultados por LA SILLA ROTA menciona que los empleados dejaron de prestar los servicios de forma voluntaria a través de "renuncias" entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de este año.

Los documentos consultados indican que ocho mil 916 trabajadores trabajaban bajo el régimen de confianza y 830 empleados eran de base. De ellos, 344 estaban adscritos a la Secretaría Particular de Presidencia, en las coordinaciones General de Administración y de Opinión Pública, Comunicación Social, Órgano Interno de Control o Coordinación de Crónica Presidencial.

