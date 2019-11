Gobierno federal, sin rastro de 130 millones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

El gobierno federal desconoce el paradero de 130 millones 572 mil 809 pesos que se destinaron para mejorar la seguridad pública de las 32 entidades federativas del país a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México (FASP) durante 2018.

De acuerdo con un reporte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el desconocimiento de los recursos públicos se origina por la falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto, bienes no adquiridos, o que no operan o que no cumplen con las especificaciones contratadas, obra pagada no ejecutada o de mala calidad, falta de amortización.

Según los datos, la falta de transparencia en el gasto de los recursos, se presenta principalmente en entidades donde se registran los mayores índices de inseguridad (homicidios, secuestros, robos, extorsiones, feminicidios) del país.

"Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto por 92.3 mdp, en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas, lo que representa el 72.3% del monto total observado", menciona la ASF.

En bienes adquiridos no localizados por un monto de 13 millones 400 pesos, los estados con mayores irregularidades son: Chihuahua, Colima, Jalisco y Puebla, lo que representa el 10.5% del monto total observado.

"Bienes adquiridos que no operan o que no cumplen con las especificaciones contratadas por 10.2 mdp, en los estados de Durango, Guerrero y Tabasco, lo que representa el 8.0% del monto total observado. Obra pagada no ejecutada o de mala calidad por 6.1 mdp, en los estados de Baja California, Durango y la Ciudad de México, lo que representa el 4.8% del monto total observado".

La lista la encabeza Puebla (más de 26 millones por comprobar); Estado de México (más de 18 millones); Chihuahua (más de 17 millones); Jalisco (más de 17 millones); Zacatecas y Guerrero (más de 9 millones, respectivamente); Durango (siete millones); Baja California Sur (más de seis millones); Michoacán (más de 5 millones).

Les siguen a estas entidades: Veracruz (más de tres millones); Morelos y Baja California (más de dos millones, respectivamente); Tamaulipas, Colima y Sinaloa (más de un millón en cada entidad), mientras que Ciudad de México no ha comprobado el gasto de 268 mil 296 pesos y Oaxaca un monto que asciende a 39 mil 439 pesos.

Simulan compra de armamento

De acuerdo con el reporte de la Auditoria Superior de la Federación, en los estados de Baja California Sur, Estado de México y Sinaloa se ejercieron 26 millones 202 mil 243 pesos en la compra de armamento, sin embargo, durante la auditoria no se localizaron las armas que supuestamente fueron adquiridas a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En el caso de Baja California Sur, según el gobierno estatal, se destinaron seis millones 571 mil 520 mil 69 pesos. En Sinaloa no se comprobó "la adquisición de materiales de guerra y adquisición de armas" por un millón 161 mil 927 pesos.

"Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 18,468,795.00 pesos (dieciocho millones cuatrocientos sesenta y ocho mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), por concepto de adquisición de armamento y municiones, realizada a través de la cotización número SIDCAM-GOB-203/2018 expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional que a la fecha de la auditoría (19 de agosto de 2019) no han sido recibidas en la entidad federativa, las cuales fueron del conocimiento mediante acta de entrega y recepción de material número 040/2019 y 104/2019 el 12 de marzo y 16 de mayo de 2019 que los bienes se encuentran resguardados en el Campo Militar", menciona el informe de la ASF.

No entregan recursos a tesorería

Según el reporte, en Chihuahua se "presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 8,100,607.99 pesos más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no proporcionar la documentación justificativa del gasto de cuatro contratos".

En Guerrero, el monto por aclarar es de "7,009,450.60 pesos...por la –supuesta- adquisición de bienes que no se encontraron en uso"; en Jalisco el daño al erario público es "7,660,640.00 pesos (siete millones seiscientos sesenta mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), por no proporcionar los entregables que acrediten que se hayan impartido los cursos de capacitación, en incumplimiento de la Ley de Compras Gubernamentales".

En Morelos se desconoce el paradero de dos millones 172 mil 764 pesos que puestamente se ejerció en la "formación, capacitación y, en su caso, las respectivas evaluaciones" del personal. En Tamaulipas se desconoce el paradero de 116 mil pesos, los cuales supuestamente se gastaron en la compra de una "Motobomba de motor Briggs & Stracton".

"Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,843,107.60 pesos (dos millones ochocientos cuarenta y tres mil ciento siete pesos 60/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por pagar al 31 de marzo de 2019 con recursos del FORTAMUN-DF 2018 conceptos de obra que no habían sido ejecutados en 4 obras".

