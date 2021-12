Gobierno Federal afirma que Israel aceptó extradición de Tomás Zerón

El gobierno de Israel colaborará con México para extraditar a Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y quien estaría involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dio a conocer el gobierno de Israel.

Durante la instalación de la Comisión para el acceso a la verdad por hechos cometidos entre 1965 y 1990, en Chihuahua, el mandatario mexicano dijo: "Envíe una carta al presidente de Israel porque allá fue una persona a refugiarse y le pedí que ellos no podían por la historia del pueblo de Israel prestarse a proteger a violadores de derechos humanos y ya me contestó en positivo, que va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad".

Hay que recordar que el pasado 24 de septiembre, el Jefe del Ejecutivo federal mexicano informó que envió una carta al primer ministro de Israel para solicitarle la extradición de Tomás Zerón.

"Queremos apoyo de Israel porque se trata de una persona que llevó a cabo actos de tortura, de graves violaciones de derechos humanos y estamos seguros que va a actuar de manera consecuente el Gobierno de Israel", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Cuernavaca, municipio del central estado de Morelos.

A través del documento, el mandatario mexicano solicitó al primer ministro atención en el proceso de extradición de Zerón, por las denuncias de tortura y manipulación de evidencia en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014.

En la misiva, explicó que Zerón operó una "colusión criminal" desde uno de los más altos niveles del orden federal cometiendo delitos el de tortura. Además, detalló que un juez lo imputó, a través de una orden de aprehensión ratificada por Interpol, pero este huyó hacia Israel en agosto de 2019.

"Con atención y el respeto que me merece la República de Israel y sus autoridades me dirijo a usted para solicitarle su valiosa atención en este proceso de extradición que es prioritario para nuestro país", apuntó la carta.

El mandatario explicó también que se divulgarán este mismo viernes documentos vinculados al caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). "No tenemos nada que ocultar", dijo.

CASO TOMÁS ZERÓN

Tomás Zerón de Lucio, quien es buscado por el caso Ayotzinapa y el uso indebido del software Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, buscó asilo en Israel.

De acuerdo a datos recogidos por el medio israelí Haaretz, el exfiscal federal de la extinta Procuraduría General de la República es buscado en México y también está vinculado al presunto uso indebido del software espía de NSO Group y solicitó asilo en Israel, de acuerdo al canciller mexicano Marcelo Ebrard.

Zerón de Lucio es buscado en México bajo sospecha de falsificar pruebas y torturar a testigos en el caso Ayotzinapa, sin embargo, no se conoció su paradero hasta que el ministro de Relaciones Exteriores mexicano confirmó que se escondía en Israel.

Se sospecha que Zerón tergiversó una investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Normal de Ayotzinapa en 2014. También es buscado para interrogarlo sobre abusos del programa de software espía Pegasus, realizado por la NSO con sede en Israel.

MJP