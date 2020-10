Gobierno dio 455 mdp en contratos a firmas ligadas a robo de medicinas

Las dos empresas vinculadas al robo de medicinas contra el cáncer recibieron contratos de más de 20 instituciones gubernamentales con un monto de 455 millones de pesos, tan sólo para este año.

Sin embargo, lo que aún no se aclara es el hecho de comprar a Kemex, una firma argentina especializada en medicamentos oncológicos, y que las 37 mil 956 piezas robadas estuvieran bajo resguardo de Novag Infancia, en lugar de que las tuviera el gobierno en algún inmueble de su propiedad.

Los medicamentos oncológicos elaborados por la empresa argentina Kemex fueron adquiridos por el Sector Salud y robados la madrugada del 4 de octubre del almacén de Novag Infancia. Un día después se hizo la denuncia y hasta el 7 de octubre se le notificó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que lanzó la alerta sanitaria hasta el sábado pasado.

Los padres de niños con cáncer tienen serias dudas al respecto. "Ya lo he dicho, yo creo que nunca existieron esos medicamentos, la verdad que no creo, no creemos, ahorita el gobierno demuestra lo contrario, es su obligación demostrar que sí existieron, pero si no muestran fotos de los medicamentos, videos...", enfatizó Israel Rivas, padre de Dhana, quien que padece leucemia linfoblástica aguda, y representante de los padres las familias que llevan casi dos años luchando contra el desabasto.

PISTAS Y SOSPECHAS

Ante la incógnita de por qué los fármacos que fueron robados estaban en el centro de distribución de Novag Infancia, los padres de los menores dan algunas pistas.

El pasado 11 de junio este grupo de padres de familia entraron al almacén de Novag Infancia ubicado en Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Coyoacán, para que pudieran ver los medicamentos oncológicos que se encontraban disponibles para sus hijos. Ahí pudieron observar las cajas grandes con el sello de Kemex en un costado que contenían los productos en su interior.

Esta planta a la que fueron es otra de las que tiene Novag Infancia en la Ciudad de México, ya que en la que se cometió el hurto se encuentra en la alcaldía Iztapalapa.

Rivas Bastidas recordó que las instalaciones a las que entraron en junio "eran como de ciencia ficción, la puerta con clave, tenías que pasar un patio, otro patio, otra puerta de seguridad, guardias, cámaras en todos lados, así como súper tecnología". Por eso las familias cuestionan cómo es que los ladrones pudieron robar 37 mil 956 piezas de medicamentos la madrugada del 4 de octubre.

Mamás y papás de niñas y niños con cáncer acudieron a las bodegas de fármacos, para corroborar físicamente la existencia de medicamentos para tratamiento de cáncer infantil. pic.twitter.com/WjFlzErv5S — SALUD México (@SSalud_mx) June 12, 2020

Cuando se le pregunta a Rivas Bastidas si las autoridades les han dicho por qué los fármacos estaban en un almacén privado si eran propiedad del Sector Salud, respondió lo que les dijeron en aquella visita en junio pasado: "Porque el gobierno no tiene las bodegas especializadas, no son bodegas, son enormes cuartos fríos, oscuros, a cierta temperatura, con enormes refrigeradores para almacenar el medicamento, por eso no lo tiene el gobierno, ni Cofepris ni nadie, sólo los laboratorios (privados) lo tienen en México, por eso lo guardan ahí".

"Novag lo único que hace es que llega el medicamento de Kemex, que lo compra el gobierno con su dinero. Entiendo que Kemex se lo pone aquí, yo imagino que en la aduana lo recoge Novag y se lo lleva. Así nos lo explicó Novag, nosotros no compramos, nosotros no hacemos pruebas, nosotros lo único que hacemos es que le prestamos al gobierno nuestras instalaciones para resguardarlo, porque nosotros tenemos las condiciones adecuadas para resguardarlos, la temperatura, el ambiente", reseñó el padre de Dhana.

Sin embargo, el representante de los padres de niños con cáncer cuestionó por qué no había más seguridad, por ejemplo, la Guardia Nacional, en el lugar si estaban ahí medicamentos.

Andrea Rocha, abogada de los padres, detalló que las familias van a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República, ya que hasta ahora sólo se ha hecho la denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero no se ha integrado una carpeta de investigación.

Sobre por qué los medicamentos estaban en las instalaciones de Novag, la abogada señaló que no se los mencionaron las autoridades cuando les notificaron del delito, el pasado 9 de octubre, cinco días después de que ocurrió.

Sin embargo, cuestionó: "Efectivamente por qué no quedaron directamente resguardados por el gobierno, entonces ni existieron o definitivamente el tema de seguridad en México en esta administración está fatal, porque no es posible, para sacar todas esas quimioterapias necesitas llevar a muchas personas, sacar los medicamentos y aparte no es posible que había cámaras de seguridad, no haya evidencia, a nosotros nos dijeron solamente la carpeta de investigación ahí está, ¿dónde está? Es como si yo dijera aquí está mi denuncia, pero la hoja está en blanco".

DUDAS Y CONTRADICCIONES

Queda en el aire sobre quién recae la responsabilidad de reponer los medicamentos que fueron robados. Los padres de los niños con cáncer indican que probablemente sea responsabilidad de Novag o del gobierno, no de Kemex, porque la empresa argentina ya había entregado los productos.

En la conferencia del lunes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo lo contrario, al explicar que los fármacos aún no eran entregados al Sector Salud, en específico a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de que debía analizarlos, por lo que Kemex tendría que reponerlos y cumplir con el contrato.

La Silla Rota solicitó a la Secretaría de Salud una postura sobre por qué los medicamentos oncológicos que fueron robados estaban en el almacén de Novag Infancia y no en alguno del Sector Salud, pero no se obtuvo una respuesta.

EL GOBIERNO TAMBIÉN COMPRÓ ONCOLÓGICOS A NOVAG INFANCIA

La Silla Rota revisó la información que hay sobre Kemex y Novag Infancia en Compranet y encontró que estas empresas han recibido 78 contratos en lo que va de 2020, por un monto total de 455 millones 187 mil 44 pesos.

Entre marzo y junio de este año el gobierno firmó 10 contratos con Laboratorios Kemex, 8 por un valor total de 114 millones 600 mil 978.7 pesos y dos más por un monto total de un millón 076 mil 682.2 dólares, que equivalen a 22 millones 610 mil 322 pesos aproximadamente.

De acuerdo con compranet, los dos contratos en dólares se hicieron con la Secretaría de Marina, mientras que el resto fueron con el IMSS, el INER, el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Neurología y Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" y el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.

Nueve de los 10 contratos concluyen el 31 de diciembre de 2020. Mientras que uno de los que hizo con Semar terminó el 17 de abril de este año. Ocho de los contratos fueron por adjudicación directa y los otros dos aparecen bajo "otras contrataciones".

La mayor adquisición a Kemex la hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social, por un monto de 108 millones 675 mil 379.2 pesos, le sigue la que realizó Semar por un millón 11 mil 600.95 dólares, que equivale aproximadamente a 22 millones 255 mil 200 pesos.

El gobierno también ha hecho compras a Novag Infancia que, de acuerdo con su página de internet, elabora medicamentos genéricos. En este caso la empresa ha recibido 68 contratos del gobierno en 2020, estos se hicieron con 18 instituciones como el IMSS, el ISSSTE, Semar, Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, entre otras.

El monto de los 68 contratos que tiene Novag Infancia es de 317 millones 976 mil 144 pesos, de acuerdo con la información de Compranet. Del total, 36 contratos fueron por adjudicación directa y 32 por "otras contrataciones".

Un dato interesante es que en 15 de estos contratos las diversas instituciones del Sector Salud hicieron un contrato con Novag Infancia para comprar medicamentos oncológicos, como vincristina, ciclofosfamida, daunorubicina y bleomicina, entre otros.

Algunas de las instituciones que compraron oncológicos a Novag este año fueron el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Hospital General Dr. Manuel Gea González y el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.

De acuerdo con el periódico Reforma, una adquisición del gobierno federal fechada el 18 de marzo, hecha a Laboratorios Kemex, fue denunciada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) porque en 22 de 28 partidas sólo había un proveedor, por lo que no se debía adjudicar directamente.

