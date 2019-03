Gobierno desestima riesgos al involucrar a Segob y policías: Red Nacional de Refugios

MARILUZ ROLDÁN 24/03/2019 09:31 p.m.

El gobierno desestima los riesgos de dejar la rectoría de los refugios para mujeres víctimas de violencia en manos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de involucrar a la policía, advirtió la Red Nacional de Refugios, que destacó también el peligro de replicar en el país el modelo Puerta Violeta, usado en Nuevo León.

La organización de la sociedad civil lanzó la campaña #RefugiosDeEsperanzaOSC, en la que muestra testimonios de mujeres que sobrevivieron a la violencia gracias al apoyo que recibieron en estos centros, con el fin de lograr que las autoridades cambien su postura.

Obligar a las mujeres a acudir a las autoridades para acceder a protección, como plantea el Gobierno Federal, sólo perpetúa la violencia.

Obligar a las mujeres a acudir a las autoridades para acceder a protección, como plantea el Gobierno Federal, sólo perpetúa la violencia.

La controversia con los refugios para mujeres víctimas de violencia empezó hace algunas semanas cuando se suspendió la convocatoria para que reciban subsidio por parte del gobierno.

Después la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann, detallaron que estos espacios ahora quedarían bajo la rectoría del Estado y que se planea replicar el modelo implementado en Escobedo, Nuevo León.

Ante esta situación, la Red resaltó su preocupación por los planteamientos que se han hecho: "Nos parece que el gobierno desestima los riesgos de pasar la rectori´a de los refugios a la Segob y de involucrar a la polici´a, cuando e´sta, no ha demostrado estar libre de corrupcio´n y tra´fico de influencias y, mucho menos estar capacitada en perspectiva de ge´nero".

Por esa razón, en la campaña #RefugiosDeEsperanzaOSC "se presentan testimonios de co´mo la polici´a fue co´mplice de sus agresores, co´mo los Ministerios Pu´blicos las revictimizaron o culpabilizaron y co´mo denunciar no fue una opcio´n viable cuando lo que necesitaban era resguardo y proteccio´n, estar en un espacio de esperanza como los refugios".

La Red Nacional de Refugios alertó también del riesgo tratar de implementar a nivel nacional el modelo Puerta Violeta, ya que el contexto de violencia es diferente en cada zona y tampoco queda claro cuál sería la participación de la sociedad civil en este proyecto.

La organización reiteró su llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a reunirse para dialogar sobre la situación de los refugios. Enfatizó que los centros de justicia y el modelo Puerta Violeta no son la solución para brindar protección a las mujeres y sus hijos porque "no confi´an en las instancias gubernamentales de justicia debido al maltrato, no credibilidad, la pe´rdida de pruebas y la cero proteccio´n que recibieron".

