Gobierno debe aplicar 230 mil vacunas diarias para cumplir su promesa

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la meta es que para abril todos los adultos mayores tengan la primera dosis de la vacuna contra covid-19. Sin embargo, no será una tarea sencilla, considerando que en los últimos dos días se aplicaron poco más de 30 mil dosis y que para cumplir con lo propuesto se tendrían que administrar 230 mil 961 vacunas diarias hasta el 30 de abril.

Aunque en México se han recibido 4 millones 691 775 dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac y Sputnik V, hasta el jueves se habían aplicado 2 millones 676 mil 035 dosis distribuidas entre adultos mayores, personal de salud y maestros de Campeche.

Esta semana llegaron 870 mil dosis de la vacuna de Sinovac, pero su distribución se retrasó hasta que se recibió el certificado de análisis este viernes. Este fue uno de los factores que causó que en los últimos dos días disminuyera la vacunación contra covid, el miércoles se aplicaron 38 mil 072 y el jueves 31 mil 185.

Hasta el jueves, un millón 295 mil 940 adultos mayores de 60 años ya habían recibido la primera vacuna contra covid-19, esto quiere decir que faltan por inmunizar 13 millones 164 mil 814 personas.

Considerando que del jueves hasta el 30 de abril restan 57 días, para cumplir con la meta de vacunación establecida por el presidente López Obrador se tendrían que aplicar 230 mil 961 vacunas diariamente para que todos los adultos mayores tengan la primera dosis.

Es decir, sin considerar que se trata de un esquema de vacunación doble y que dependiendo de la inmunización que reciba se les tendrá que llamar para que se les administre el refuerzo.

Las autoridades ya demostraron que es posible, porque el 18 de febrero se aplicaron 326 mil 386 dosis, la cifra más alta desde el 24 de diciembre, pero la cuestión es garantizar que las vacunas llegarán en tiempo y forma para continuar de forma acelerada con el proceso.

EL RETRASO EN EL PLAN DE VACUNACIÓN

Aunque en el plan de vacunación que se presentó inicialmente se proyectaba vacunar a todos los adultos mayores en marzo, con las dos dosis, el pasado 22 de febrero, el presidente López Obrador reconoció que hay retrasos y cambió la fecha.

"El propósito es que para abril todos los adultos mayores del país tengan cuando menos una dosis aplicada, con el propósito de reducir los fallecimientos", declaró.

A esto se suma que todavía están pendientes por vacunar con las dos dosis a poco más de 250 mil trabajadores de salud que según la Secretaría de Salud no son de primera línea de atención de pacientes covid y que todavía esperan la segunda dosis 198 mil 293 de los 771 mil 749 a los que ya se les aplicó la primera vacuna de Pfizer.

Especialistas han alertado que de no avanzar más rápido no se podrá cumplir con el calendario que se planteó en el plan de vacunación. "Esto es una vergüenza y comienza a convertirse en una emergencia. Si no se vacunan 240 mil-270 mil personas de aquí al legendario 30 de abril no se llegará a la meta de 15 millones. Si no se vacunan 540 mil diarios no se lograrán los 80 millones de dosis del primer semestre", escribió Xavier Tello, analista de políticas de salud, en su cuenta de Twitter.

Alejandro Cano, ingeniero químico y ambiental que ha dado seguimiento al avance de la vacunación, señaló en la misma red social que en promedio se han administrado 72 mil dosis diarias en 18 días de vacunación a adultos mayores, pero que se necesitarían 343 mil diarias hasta el 15 de abril para cubrir a todo ese sector de la población para esa fecha.

