Gobierno de AMLO busca desestabilizar a Bolivia, acusa canciller

Con el recibimiento que el gobierno de México tuvo para el expresidente de Bolivia, Evo Morales, hubo injerencia en asuntos internos de otro Estado y además con ello se busca desestabilizar al país sudamericano, afirmó la ministra de Relaciones Exteriores boliviana, Karen Longaric.

"El gobierno, no solo el gobierno, el pueblo boliviano siente que la injerencia de López Obrador tiene un objetivo que es desestabilizar al gobierno actual y favorecer a Evo Morales en sus pretensiones de manipular las próximas elecciones generales", dijo, en entrevista con La Silla Rota.

La diplomática también se refirió a las denuncias de asedio reportadas por la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la sede diplomática mexicana, y al incremento de policía en los alrededores, y la revisión del auto de la diplomática.

Reconoció que las relaciones se han deteriorado no sólo por la decisión del gobierno mexicano de asilar al expresidente, sino también por negarse a entregar a cuatro ciudadanos bolivianos que son buscados por el ministerio público de su país y que están resguardados en la embajada mexicana.

Longaric agregó que de las la propia representación mexicana solicito más seguridad. Pero al referirle que la embajada mexicana consideró asedio lo que se vive en los alrededores, Longaric solicitó pruebas.

"Si la señora embajadora sostiene eso debería aportar pruebas, no es bueno tergiversar la verdad, menos para un diplomático".

La canciller boliviana se comprometió a que pese a la situación, no expulsará a la representación ni irrumpir en la sede diplomática.

EVO MORALES, UN OPRESOR

La entrevista con la canciller fue hecha vía telefónica, ella ubicada desde La Paz, en su país.

-Se habla de cierto asedio de autoridades de Bolivia a la embajada mexicana, ¿cuál es su versión?

-Es un poquito larga la relación de los hechos. He tomado notas puntuales de los hechos que han derivado en lo que estamos hoy en día viviendo. Aquí hay una clara intención política en este tema con Bolivia. Esto Pasa por la amistad estrecha del presidente López Obrador con Evo Morales, porque México lo ayudó a tergiversar la realidad sobre la lucha y realidad del pueblo boliviano, esto con la intención de elevar la imagen de Morales, un opresor como sabemos.

"Las relaciones se deterioraron rápidamente y esto debido a la injerencia del gobierno de López Obrador en los asuntos internos de Bolivia. Primero AMLO ofrece asilo a alguien que no era y no es un perseguido político. Una vez que Evo Morales estuvo en territorio mexicano protegido por López Obrador, este le permitió hacer declaraciones desestabilizadoras del régimen constitucional boliviano, contraviniendo de esa forma las normas del asilo político.

"No obstante, cuando ingresaron al recinto de la residencia mexicana aquí en Bolivia un número bastante nutrido de personas que pedían asilo, la cancillería boliviana atendió todos los requerimientos de la embajada respecto a los asilados que se encontraban y aun se encuentran en la embajada, pero la embajadora no actuó con reciprocidad porque en el momento en que la cancillería boliviana, mediante una nota diplomática pidió que cuatro de los asilados fueran entregadas a fiscalía boliviana en virtud a órdenes de aprehensión por la comisión de delitos políticos, o de delitos comunes perdón.

"La subsecretaria mexicana para América Latina y el Caribe y el Caribe, de una manera torpe objetó las decisiones del ministerio publico boliviano, haciendo declaraciones que no correspondían y que pueden considerarse injerencia en asuntos internos del Estado boliviano. No sólo se atrevió a hacer reflexiones sobre la jurisdicción del ministerio público boliviano, sino que rechazó categóricamente la entrega de esas personas y ratificó la decisión de otorgar el asilo en franco desafío a la jurisdicción boliviana", explicó.

Según la canciller boliviana, el ánimo era mostrar a la opinión publica y a la comunidad internacional un escenario caótico que no existe en Bolivia, para tergiversar y distorsionar la verdad respecto a medidas de seguridad que hay hoy en la Embajada de México en La Paz.

"Bolivia ha hecho saber que tiene un ánimo de conversación con el Estado mexicano pero ellos han hecho abstracción de ello. Bolivia quiere tener relaciones iguales, basadas en el respeto a la autodeterminación de pueblos, no injerencia en los asuntos internos, pero la Embajada de México en Bolivia y el ministerio de exteriores (la Secretaría de Relaciones Exteriores) hace oídos sordos a estos claros mensajes que Bolivia ha hecho llegar a México", expresó.

"Siempre ha habido una relación de cordialidad, amistad y fraternidad entre los pueblos boliviano y mexicano, lamentablemente las autoridades mexicanas quieren mostrar otra cosa", reiteró.

NIEGA ASEDIO

La canciller es cuestionada sobre las acusaciones específicas de asedio, como la colocación de más elementos policiacos cerca de la sede diplomáticas, lo que genera un ambiente de intimidación.

Continúa el acoso de agentes de seguridad de #Bolivia en la Embajada de #México, si esto sigue, podría haber acciones jurídicas y /o políticas. La canciller boliviana @KarenLongaric acusó al @GobiernoMX de pretender desestabilizar el gobierno de Jeanine Áñez pic.twitter.com/9vNaIPLAZ9 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 26 de diciembre de 2019

"Esa no es la intención, le voy a comentar que hace tres semanas la embajadora de México me pidió reforzar la seguridad de la residencia donde se encuentra asilados y lo hizo en dos o tres oportunidades, porque en los alrededores había manifestaciones, marchas pacíficas que pedían al gobierno de México que entregara a aquellos asilados que tenían cuentas con la justicia por la comisión de delitos comunes.

"En ese sentido la embajadora de México me pidió como canciller que transmitiera a las autoridades correspondientes el reforzamiento de la seguridad pero actualmente y por información del ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, el ministerio ha decidido reforzar más la seguridad porque existe Ia amenaza de que grupos de los llamados Ponchos Rojos -allegados al expresidente Evo Morales-habían amenazado con llegar a la embajada de México para sacar a aquellos asilados que tenían responsabilidad en el fracaso del expresidente.

"Entonces fue que el ministerio de Gobierno reforzó mas la seguridad y no es un tema de seguridad extrema, pero fíjese que la embajada esta en una localidad selecta donde no podría haber batallones de policías como sostienela embajadora de México es un cinturón de seguridad que entra dentro de lo normal, como ha explicado ministerio de gobierno.

-Hablan de que el expresidente Evo Morales es el punto de desencuentro y lo califica de ser opresor, que hay injerencia del gobierno mexicano, ¿cómo toman el trato que se le dio en México? ¿Sienten qué hay algún agravio, considera que quizá el presidente López Obrador tuvo un papel que quizá no le correspondía al recibirlo?

-Por supuesto que sí. El pueblo boliviano siente que hay injerencia en asuntos internos de Bolivia. Desde un principio López Obrador le ofrece asilo a una persona que no era perseguido político y mas bien manda a recogerlo y cuando llega Evo Morales a territorio mexicano, él se desata en una serie de acusaciones contra el gobierno constitucional de la señora Yeanine Añez y lejos de limitarle esos pronunciamientos de carácter político que violan las normas de asilo, el señor López Obrador protege y alienta esos pronunciamientos. Dígame usted si eso no es injerencia en asuntos internos de otros estados.

No puede acogerse al REFUGIO la persona respecto de la cual existan motivos fundados para considerar que ha cometido un delito de LESA HUMANIDAD (Conv sobre Refugio ONU 1951) — Karen Longaric Rodriguez (@KarenLongaric) December 17, 2019

"El gobierno, no solo el gobierno el pueblo boliviano siente que la injerencia de López Obrador tiene un objetivo que es desestabilizar al gobierno actual y favorecer a Evo Morales en sus pretensiones de manipular las próximas elecciones generales".

-¿Cree que se podría estar ayudando a dinamitar las elecciones?

-Podría ser, lo que sentimos es que México ha tenido actitudes muy evidentes en la injerencia de asuntos internos de Bolivia, esta va contra toda norma internacional y no es permisibl

-¿Han pensado en ir a alguna instancia internacional? En México le han dado trato distinguido a Evo Morales y sostienen que no hay injerencia, ¿qué opina?

-Absolutamente y la comunidad internacional no lo ve así y el pueblo boliviano piensa que la actitud de México es una burla a la decisión de que el pueblo boliviano, que marchó durante 21 días en marchas pacificas pidiendo que Evo Morales se vaya del gobierno, él no tuvo otra salida porque la fuerza moral de las multitudes de millones de bolivianos llegó a aplastarlo y se dio cuenta no podía seguir en el gobierno y le pedía que se vaya. Contradictoriamente, el señor López Obrador a esa marcha pacífica del pueblo boliviano lo llama "golpe de Estado", no tiene derecho a hacer ese pronunciamiento. Eso es hacer injerencia en asuntos internos de otro Estado, es burlar la decisión del pueblo boliviano y tener la visión política partidaria ideológica de lo que ocurre en un país hermano.

PIDE PRUEBAS

A la canciller Longaric se le insiste sobre el asedio policíaco que de acuerdo con información de la SRE consiste en el registro del movimiento de las personas que entran y salen de los recintos diplomáticos mexicanos; agentes que realizan grabaciones y han intentado detener el libre tránsito de la embajadora de México y del personal diplomático, mientras que oficiales motorizados siguen los desplazamientos de vehículos oficiales.

"Había esta situación que era vibratoria al derecho internacional, a las convenciones. Hay todo un protocolo. Hubo un comunicado de la @SRE_mx expresando nuestra inconformidad" @lopezobrador_ por acecho de la embajada mexicana en Bolivia pic.twitter.com/2liwAwSfZo — La Silla Rota (@lasillarota) December 24, 2019

-¿Sobre cerco policiaco, qué nos dice?

-Si la señora embajadora sostiene eso debería aportar pruebas, no es bueno tergiversar la verdad menos para un diplomático.

-La SRE dice que eso sólo se explica por la situación interna de Bolivia y exige que cumpla con obligaciones internacionales de detener el hostigamiento y hace responsable al gobierno boliviano de lo que ocurra.

-No se corresponde con la verdad de los hechos, en Bolivia se vive una paz que no ha existido en 14 años y yo como canciller de la república me he comprometido ante ella, en una visita personal que la embajadora me hizo a la cancillería y hoy lo he dicho públicamente, que las autoridades bolivianas jamás ingresaran a un recinto diplomático, ni violaran la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, eso es suficiente, ¿no? Se tendría que creer en la palabra de las autoridades bolivianas que asumen un compromiso de respeto a la norma internacional y no de personas que artificiosamente pretenden distorsionar la verdad.

-¿Han pensado en expulsar a la representación?

-No tenemos nosotros problemas. Son ellos los que están creando caos y desinformación a nivel internacional. Nosotros no, que estamos ocupados en muchos otros temas de la política interna boliviana y necesidades del pueblo boliviano y parece que ante la situación de normalidad que está viviendo el pueblo boliviano México está queriendo desestabilizar esa normatividad a través de la subsecretaría para América Latina y el Caribe, a través de la embajada mexicana y de informaciones distorsionadas que salen de la embajada.

El subsecretario de #AL, @maximilianoreyz, informó que aún se mantiene el asedio en las instalaciones diplomáticas de la embajada de México en Bolivia https://t.co/y5ujKWI5FK pic.twitter.com/DD9esnA0Ve — La Silla Rota (@lasillarota) December 25, 2019

-¿Responsabilizan de eso a López Obrador?

-De ahí viene la línea, la cancillería mexicana toma la línea que da su gobernante.

-¿Cuándo se fue Evo Morales a Cuba y luego a Argentina, bajó la molestia del gobierno boliviano? ¿Cómo están las relaciones?

-Queremos un diálogo cordial y normal, es lo que le he ofrecido a la embajadora de México en Bolivia. Es más, la he recibido cuantas veces ha querido en mi despacho, inclusive en días feriados sábados y domingos, la he atendido con mayor cordialidad pero parece que hay un ánimo de confrontación y desestabilizador.

