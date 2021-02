Gobierno de AMLO aún reconoce a Maduro como presidente de Venezuela

El gobierno de México reconoce todavía al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y será respetuoso de su proceso político, advirtió Jesús Ramírez, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No hay cambio de posición y México reconoce a Maduro, respetamos el proceso político en Venezuela”, le dijo Ramírez a la periodista Jude Webber, corresponsal del Financial Times para México y Centroamérica.

Mexico isn't. Presidential spokesman Jesus Ramirez just told me: "There is no change in position" and that Mexico recognises Maduro. "We'll respect the political process in Venezuela." https://t.co/FXan8xMIzK — Jude Webber (@jude_webber) 23 de enero de 2019

El vocero afirmó que México no toma partido, tiene una posición de neutralidad y no intervención, reafirmó en entrevista con Milenio Televisión.

“Respetamos la decisión de otros países y no coincidimos con la posición de Almagro (presidente de la OEA) porque México no fue consultado”, dijo.

El gobierno mexicano analiza la situación en Venezuela. Hasta el momento no hay ningún cambio en sus relaciones diplomáticas con ese país ni con su gobierno. — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) 23 de enero de 2019

Previamente, Roberto Velasco, vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo a Bloomberg que México no prevé cambio alguno en su política de no intervención respecto a la situación del país sudamericano.

Por el momento, el Gobierno Federal a través de la Presidencia de la República ni de la cancillería no se ha manifestado de manera oficial.

POSTURA OFICIAL DEL GOBIERNO DE MÉXICO SOBRE VENEZUELA

Posteriormente, Uruguay lanzó un comunicado en el que anuncia que va con México en similar postura

Más tarde, el canciller Marcelo Ebrard reafirmó la postura de México vía Twitter:

"El canciller Marcelo Ebrard así lo reafirmó en un tuit donde pugna por una solución pacífica y democrática al conflicto que enfrentan los venezolanos."

México y Uruguay por una solución pacífica y democrática al complejo panorama que enfrenta Venezuela. pic.twitter.com/T2xx4LorKD — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 24 de enero de 2019

AJ