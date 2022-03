Gobierno de AMLO acumula casi 50 millones de recetas sin surtir: Cero Desabasto

En los primeros tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se agudizó el desabasto de medicamentos, ya que no se surtieron casi 50 millones de recetas a pacientes del Sector Salud, alertó el colectivo Cero Desabasto, que enfatizó que es necesario que el gobierno modifique la estrategia para resolver el problema.

El colectivo que encabeza Nosotrxs y que está conformado por 81 organizaciones de la sociedad civil presentó el informe "Radiografía del Desabasto: Informe de Transparencia 2017-2021", en el que incluyó no solo las quejas de pacientes, sino también información obtenida vía transparencia.

En lo que va del sexenio no se surtieron 49 millones 832 mil 490 recetas a pacientes de las diversas instituciones del Sector Salud, siendo 2021 el año en el que aumentó la crisis, con 24 millones 006 mil 614 recetas sin surtir, en 2020 fueron 18 millones 306 mil 701, y en 2019 hubo 7 millones 519 mil 175.

De acuerdo con el colectivo, en 2018, en el sexenio pasado, la cifra de recetas sin surtir fue de 2 millones 913 mil 072, mientras que en 2017 fue de 3 millones 585 mil 644.

"Este informe deja en claro que el problema del desabasto se ha agudizado los últimos años y es preciso modificar la estrategia tomada hasta el día de hoy por el gobierno actual para resolverlo. Es un problema complejo y no es posible resolverlo de manera unilateral, se necesita la participación de todos los sectores para resolverla poniendo por delante a las y los pacientes", se enfatiza en el informe.

Por institución, indicó que en 2021 el Instituto Mexicano del Seguro Social fue el que presentó más problemas, pues no surtió 22 millones 183 mil 671 recetas, seguido por el ISSSTE, con 730 mil 001; Pemex, con 699 mil 032; Sedena, con 328 mil 376, y Semar, con 65 mil 534.

El colectivo explicó que de igual manera, el número de quejas por no surtimiento de medicamentos registradas en la gran mayoría de las instituciones analizadas aumentó en el 2021: en el IMSS se registraron 11 mil 369 y en el ISSSTE 4 mil 168 lo que representa un aumento del 42.8% y 96.3%, respectivamente, en comparación con 2020.

Respecto a los reportes en la plataforma cerodesabasto.org, indicó que desde su lanzamiento en 2019 hasta 2021, se han recabado 7 mil 996 reportes, solamente el año pasado hubo 3 mil 237 casos, lo que representa un aumento de 31.5% respecto al 2020. De estos, se encontró que la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero y Jalisco tienen el mayor número de reportes. Por otro lado, cuatro de los 10 hospitales con mayores reportes pertenecen al IMSS, tres al ISSSTE, dos al Instituto de Salud para el Bienestar y 1 a Pemex.

Cero Desabasto alertó que las patologías con más reportes de no surtimiento de medicamento fueron: cáncer, diabetes, post trasplantados, hipertensión y las relacionadas con la salud mental.

Mauricio Merino, coordinador General de Nosotrxs, destacó que este informe no es para generar confrontación, sino que es un esfuerzo de buena fe para subrayar la importancia de defender los derechos de la población, en especial a las más vulnerables.

Andrés Castañeda, coordinador de la causa salud y bienestar de Nosotrxs, recordó que de acuerdo con datos oficiales, más de 31 millones de personas respondieron que no tienen derechos a los servicios médicos.

Asimismo, que entre 2018 y 2020 más de 15 millones de personas quedaron excluidas y la carencia por acceso a la salud se incrementó de 16% a 28% de la población, por lo que alertó que este sector de la población no está visible en este informe, pues si no hay receta, no hay desabasto.

EL GOBIERNO COMPRA MENOS MEDICAMENTOS Y AUMENTA EL GASTO DE BOLSILLO DE LA GENTE

Judith Méndez Méndez, coordinadora del Área de Salud y Finanzas Públicas del CIEP, alertó que siete de cada 10 personas que recibieron atención de salud lo hicieron en servicios privados y que también se incrementó el gasto de bolsillo de la población en 40%, al pasar de 2 mil 358 pesos en 2018 a 3 mil 299 en 2020.

"Los hogares más pobres o de menores ingresos son quienes más gastan en salud y dejan desprotegidos otros aspectos de su vida", destacó la especialista del CIEP.

Enrique Martínez, director general del Instituto Farmacéutico México (Inefam), explicó que a partir de 2019 se observa una caída en la adquisición de medicamentos y un debilitamiento en la gestión de estos, a pesar de la pandemia de covid.

Martínez recordó que en 2017 el gobierno compraba más de mil 727 millones de piezas de medicamentos para el Sector Salud, pero en 2021 esta cifra cayó hasta mil 078 millones piezas, una diferencia de 649 millones de piezas.

Sin embargo, esto no se ha reflejado en ahorros para el gobierno, ya que los importes se han mantenido en los mismos niveles, aunque se compran menos medicamentos. Asimismo, el director general de Inefam resaltó que aumentaron las adjudicaciones directas en este periodo.

AUMENTAN AMPAROS CONTRA DESABASTO Y TAMBIÉN DENUNCIAS POR MERCADO NEGRO

El desabasto de medicamentos lleva a los pacientes a buscar otras alternativas, como interponer amparos. Cero Desabasto informó que de enero de 2019 a febrero de 2020 se interpusieron solamente 15 amparos contra el Consejo de Salubridad General por la falta de fármacos.

Esta cifra aumentó a 4 mil 227 en 2020 y en 2021 se interpusieron 15 mil 980 amparos contra el desabasto, lo que representa un incremento del 278%, indicó el colectivo.

Lamentablemente, la falta de acceso a medicamentos también lleva a la población a buscar en el mercado negro y esto se ha visto reflejado en un incremento en las denuncias presentadas ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

La Cofepris indicó al colectivo que de enero a septiembre de 2021 tenía 187 denuncias por medicamentos falsificados o robados; más que los que hubo en 2020, que fueron 79; mientras que en 2019 fueron 46, y en 2018 hubo 26.