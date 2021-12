"Gobierno CDMX se niega a indemnizar a víctimas de colapso en Línea 12": afectados

A un día de que se reanude la audiencia de imputación contra 10 exfuncionarios del gobierno de Marcelo Ebrard por el colapso de la Línea 12 del Metro, la defensa de un grupo de afectados denunció que el Gobierno de Ciudad de México se niega a indemnizar y reconocer como víctimas a 70 personas que sufrieron daños físicos y psicológicos en el percance.

El abogado Cristopher Estupiñan afirmó que sólo 58 de las 128 personas que resultaron perjudicadas durante el siniestro han recibido algún tipo de apoyo, pero las demás han sido ignoradas por la administración de Claudia Sheinbaum y por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) a pesar de las secuelas que padecen, como estrés postraumático y lesiones mal evaluadas.

A través de un comunicado, dio a conocer que su despacho trabaja para que estas personas sean consideradas en las indemnizaciones y reparación integral de los daños, así como en las demandas que presentarán en México y en tribunales de Estados Unidos.

"Una de las razones por las que tantos perjudicados no tienen reconocimiento de víctimas es el hecho de que nunca se les realizaron estudios psicológicos y emocionales", puntualizó.

Estupiñan, asesor legal de 20 víctimas del desplome del tramo elevado del Metro, expuso casos de personas que han sido ignoradas por las autoridades, como el de Jonathan Javier Ochoa Contreras.

Sostuvo que este hombre tuvo varios esguinces, traumatismo craneoencefálico grado 1 y desviación de columna, por lo que sigue en rehabilitación y se queja de que ha sido revictimizado en su trabajo.

Mencionó también a Alejandro Porcayo Bedolla, quien sufrió luxaciones de codo y cadera, y no recibe algún tipo de apoyo porque no es considerado como víctima y autoridades le comunicaron que no es apto para recibir una indemnización.

Porcayo Bedolla dijo que ha sido contactado para que desista de una asesoría legal privada o de otro tipo.

Otro testimonio es el de José Juárez Moctezuma, víctima no reconocida, quien dijo que a él lo dieron de alta menos de seis horas después del colapso, aun cuando tenía dolor agudo; sólo le recetaron medicamentos que él tuvo que comprar y le colocaron un collarín improvisado con cartón y vendas.

Estupiñan manifestó, además, que el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) capitalina, Armando Ocampo, realiza acciones de "hostigamiento" y "presión" para que deudos y las personas lesionadas desistan de la asesoría privada y acepten un acuerdo reparatorio con clara ventaja para Grupo Carso, empresa constructora de la Línea 12.





