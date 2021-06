Gobierno atora compra de medicinas; adquiere menos del 50% requerido, advierten

El gobierno no ha comprado todos los medicamentos oncológicos que necesita, ni a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) ni en la compra consolidada de emergencia que hizo el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), ya que habían quedado desiertas 61 claves y dejó fuera 24 de ellas en sus recientes adquisiciones.

En la compra consolidada 2021, la UNOPS tenía que comprar mil 183 claves de medicamentos, pero sólo logró adjudicar 530, que son el 44.8% del total. Esto implica que 653 claves de fármacos quedaron desiertas y el Insabi tuvo que buscar otra manera de adquirirlas, explicó Enrique Martínez, director general del Instituto Farmacéutico México (Inefam), en entrevista con La Silla Rota.

De acuerdo con el análisis que hizo Inefam, la UNOPS gastó 32 mil 058 millones 902 mil 241 pesos en las 530 claves adjudicadas, de 69 mil 675 millones 545 mil 835 pesos que se estimaba que destinaría a la compra total.

"Hay que recordar que desde finales de junio firman el acuerdo con el gobierno federal, particularmente con el Insabi y que la promesa era empezar a tener la compra consolidada de medicamentos para 2021, la verdad es que ha sido un proceso muy atorado en general", indicó Martínez Moreno.

Entre estas mil 183 claves de medicamentos, 133 eran de oncológicos. La oficina de la ONU adjudicó 72 claves, que son el 54.1%, pero calificó como desiertas 61, es decir, 45.9%.

Si se analiza esto en cantidad de fármacos, el gobierno quería comprar 12 millones 385 mil 350 piezas de medicamentos que se utilizan en tratamiento contra el cáncer, pero sólo adquirió 7 millones, 171 mil 270, por lo que el faltante fue de 5 millones 214 mil 080 fármacos.

En estos medicamentos se iban a invertir 6 mil 862 millones 681 mil 203 pesos, de acuerdo con estimaciones de Inefam, y en las claves que compró gastó 5 mil 061 millones 366 mil 463 pesos.

INSABI EXCLUYÓ MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS DE LA COMPRA

Martínez Moreno recordó que la convocatoria de UNOPS se hizo en diciembre del año pasado, para que los laboratorios presentaran sus propuestas, pero los tiempos se fueron atrasando y apenas se está notificando a los laboratorios de las claves de medicamentos que se adjudicaron.

Ante esta situación, el Insabi tuvo que hacer una compra consolidada para adquirir los medicamentos que no logró adjudicar la UNOPS. En total, licitó 673 claves, incluyó 41 claves que no estaban originalmente en el listado de la oficina de la ONU, pero el dato que más llama la atención es que dejó fuera de las adquisiciones los fármacos oncológicos.

Inefam señaló que el Insabi incluyó en su listado sólo 39 tipos de medicamentos para tratar a personas contra el cáncer, excluyó otras 24 claves que habían quedado desiertas, es decir, no se compraron.

Se trata de medicamentos como cisplatino, vincristina, citarabina, metotrexato, doxorrubicina, ifosfamida, fluorouracilo, epirubicina, bleomicina, dacarbazina, etoposido, daunorubicina, ciclofosfamida, mitomicina, vinblastina, idarubicina, mitoxantrona, vinorelbina y amifostina en diversas presentaciones.

Esto muestra que muchos de los fármacos que los padres de niños con cáncer denuncian que faltan en los hospitales, no han llegado porque ni siquiera los ha comprado el gobierno.

En el portal Compranet, donde se publican las adquisiciones que se hacen en todo el gobierno, aparece la adjudicación directa AA-012M7B998-E34-2021, que hizo el Insabi para la contratación consolidada de medicamentos oncológicos 2021 fase 3, con fecha del 24 de mayo.

Sin embargo, no hay ningún documento sobre esta compra, en el portal no aparece rastro de que se hayan comprado los medicamentos, ni la justificación del procedimiento, ni qué se planeaba adquirir ni si se adjudicó o no.

UNOPS FIRMÓ LA MAYORÍA DE LOS CONTRATOS EN JUNIO

La Silla Rota también revisó la información pública de adquisiciones de la UNOPS y encontró que ha hecho públicos 304 contratos de la compra consolidada de medicamentos y de material de curación, 211 de ellos entraron en vigor apenas en junio de este año.

Entre los contratos, este medio encontró cuatro de medicamentos oncológicos, todos entraron en vigor en junio. Uno fue gemcitabina, que le compró a Accord Farma por 62 mil 570 dólares, aproximadamente un millón 240 mil 092 pesos.

Otro fue trastuzumab, que adquirió con Roche por 31 millones 657 mil 197 dólares, que son 627 millones 417 mil 168 pesos; carboplatino y gemcitabina también a Accord Farma por 3 millones 378 mil 290 dólares, que son 66 millones 954 mil 672 pesos, y leuprorelina, a Asofarma de México, por 23 millones 468 mil 703 dólares, aproximadamente 465 millones 128 mil 588 pesos.

Sin embargo, estos 304 contratos no son todos los que ha hecho la UNOPS, pues en total suman 79 millones 992 mil 655 dólares, es decir, mil 585 millones 382 mil 428 pesos, así que todavía le falta por publicar los del resto de las adquisiciones.

En la conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se está avanzando en la compra de medicamentos oncológicos, los cuales están llegando y se están distribuyendo.

"Ya estamos consiguiendo todos los medicamentos, hay medicamentos oncológicos que son mucho, mucho, mucho muy difíciles de conseguir. De estos 25 que hablas, cuando menos ya se tienen adquiridos 21, hasta ayer nos faltaban cuatro, dos los van a hacer de manera especial por nosotros en Japón. Y todos los días estamos viendo esto", dijo.

"Tienen los padres de los niños todo el derecho a exigir, a demandar, a manifestarse, pero aprovecho para decirles que no descansamos porque queremos que tengan sus medicamentos y que ya muy pronto lo vamos a lograr, aunque no les guste a los empresarios corruptos, políticos corruptos, dueños de medios de comunicación, que también estaban metidos en el enjuague, en el negocio de la venta de los medicamentos", indicó López Obrador.

La Silla Rota solicitó a la UNOPS y al Insabi su postura sobre la compra de medicamentos y por qué quedaron desiertas las claves de oncológicos que se buscaban comprar.

En respuesta la UNOPS indicó sobre las claves desiertas que para la compra se hace un proceso riguroso en el que las empresas que participan en las licitaciones pasan por una revisión muy exigente de antecedentes, integridad y confiabilidad. "Se revisó que la empresa tuviera calidad en los medicamentos, que no tuviera antecedentes de corrupción, que estuviera limpia en ese sentido, que no estuviera sancionada en el mundo, que fuera fidedigna, o sea que no se trate de una empresa fantasma, y que el precio que oferte sea un precio justo", señaló.

MJP