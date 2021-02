Gobierno alienta a particular que busca “regular” tareas del INE

El Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, vinculado a la Concamin (Confederación de Cámaras Industriales), desató una polémica por su intención de auspiciar una norma de calidad al INE, acción que impulsó el gobierno federal.

El martes la secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación una consulta para la “Norma Mexicana de Organización de Elecciones”, lo que llevó al INE y partidos políticos a denunciar intromisión del gobierno y Morena para afectar la autonomía del Instituto.

El tema lo denunció en un tuit el consejero Ciro Murayama en el que publicó el posicionamiento del INE. Se declaró sorprendido por la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Economía.

Murayama aseguró que legislar temas electorales es materia del Poder Legislativo y no de una dependencia federal, por lo que adelantó que actuaría legalmente en consecuencia.

Atención a comunicado del INE??



El @INEMexico expresa que hacer una NOM electoral, como publicó la Secretaría de Economía en el DOF, es una violación al orden constitucional establecido. pic.twitter.com/LSEdLRb9Rf — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) May 27, 2020

Las reacciones de los partidos no se hicieron esperar, PRI, PAN y PRD acusaron que la medida tenía como objetivo transgredir las funciones y autonomía del INE.

La Secretaría de Economía publicó una aclaración en la que señaló que “reconoce y respeta íntegramente el sistema electoral previsto en la Constitución y en las diferentes leyes de la materia, así como las atribuciones del INE”.

La dependencia agregó que no tuvo injerencia alguna en el contenido de la consulta y especificó que fue totalmente elaborada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, un organismo creado hace casi 25 años bajo auspicio de la Concamin.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Francisco Reed, presidente del IMNC, afirmó que “no tiene qué ver con Morena ni con nadie (…) no pasa absolutamente nada, esto es una norma que es traducción de la norma internacional, es una norma voluntaria, no una norma oficial mexicana. El que quiere la sigue, el que no, no”.

Reed precisó que estas normas son opcionales para quienes organizan las elecciones, y explicó que hace algunos años se realizó una norma similar al ex Instituto Federal Electoral por estar interesado en realizar buenas prácticas en elecciones en todos los estados.

En esta ocasión, confirmó, la norma en cuestión tiene dedicatoria al INE, pero reiteró que el instituto está en libertad de aplicarla o no.

“Es desconocimiento absoluto de cómo es el sistema de normalización mexicano. Yo busqué al presidente del INE (Lorenzo Córdova) y le dejé un recado cuando empecé a ver todas las notas periodísticas; su asistente me dijo que él me iba llamar, no me ha llamado”, dijo.

“Ciro Murayama puso un tuit que levanto ámpula y toda la gente armo un lío donde no lo hay. Nosotros capacitamos a dos mil organizadores de elecciones en 2018 y parte de 2019, y muchos de esos conceptos estaban en esa norma que no se había publicado”, aseguró Reed.

Reed aclaró que en esta norma voluntaria de tipo NMX y señaló que el sistema de normalización en México se divide en dos, las oficiales (obligatorias, NOM) que emite una dependencia federal; y las no obligatorias (voluntarias) que pueden emitir otros organismos por gestión de calidad (por ejemplo, las normas ISO).

“Entonces nosotros hacemos esas normas voluntarias, pero la cabeza es la Dirección General de Normas que está en la Secretaría de Economía. Esta es una norma que al que la acomode que la use, el que no, que la tire a la basura”, ofreció.

“Que se haya armado todo este relajo me preocupa, pero es claro el desconocimiento de la gente sobre este sistema y peor me preocupa del señor Ciro Murayama, que se supone es consejero del INE. ¿Qué él no sabe cómo se hacen las normas en México o qué?”, inquirió.

“Si al INE que es la autoridad electoral en México no le interesa, que nos mande una carta que no le interesa aplicar una norma internacional a sus procedimientos, a los que le acomoden. Pero si no le acomoda ninguno, encantado de la vida, lo paramos mañana. Te lo juro. Yo no tengo en lo absoluto ningún interés en la norma; hacemos el trabajo porque hay una norma internacional y porque creemos que al país le beneficia estar al día”.

El presidente del IMNC reiteró que no hay nada ni nadie detrás del tema. “El proceso normal es que quienes opinan que algo está mal en esta norma, nos lo digan. Pueden usar toda la norma o solo una parte pues solo habla de detalles como una mesa o el tipo de tinta. En mi opinión ¿Por qué no la ven primero? Antes de criticar o imaginarse mil fantasmas, que vengan y platicamos y le entendemos al asunto. Si quieren tirarla a la basura, adelante. Esto esta tan transparente y tranquilo, como muy poquitas cosas en el país”.

La Secretaría de Economía responsabilizó de todo al IMNC. “Es el único responsable del contenido y alcance de dicha iniciativa”.

Según Reed, hace 10 o 12 años el IFE les pidió hacer este trabajo. Al preguntarle si no se tardó un poquito en lanzarlo, respondió: “sí, claro. Lo que pasa es que la ISO versión 2010 cambió a la versión 2017, entonces se tardó muchos años la ISO en pulirla y generarla en el Comité Internacional. Eso nos obligó a nosotros a detener el proyecto”.

El IMNC, con registro como Organismo Nacional de Normalización, busca elaborar y registrar una Norma Mexicana, que por su naturaleza no tiene carácter vinculatorio, para “estandarizar procesos” que en este caso son electorales. El objetivo, se supone es que cumplan determinada calidad, para luego vender certificados ISO renovables cada año.

Según la Secretaría de Economía tenía la obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación el aviso de consulta pública -solicitado por un particular-, como parte del procedimiento de registro de normas, a fin de que “los interesados presenten sus comentarios”.

“No hay ninguna mano ni morena, ni negra ni amarilla ni verde. Absolutamente”, aseguró Reed.





¿SLIM, DETRÁS DE LA PROPUESTA?





De acuerdo con el proyecto de norma mexicana (NMX-CC-54001-IMNC-2019), cuya copia tiene El Sol de México, ésta fue elaborada por varios organismos, entre los que destaca el centro de investigación de Grupo Carso, del empresario Carlos Slim.

Otro coautor es la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, del doctor Carlos Gadsden Carrasco, el mismo creador de la norma “ISO 18091 2019, Calidad en el gobierno local”, la primera a nivel mundial que ayuda a medir la eficiencia de los gobiernos.

“A Slim estos asuntos le valen absolutamente, él anda en otra galaxia muy diferente, le aseguro que ni sabe de la existencia del IMNC”, dijo Reed ante lo publicado por El Sol de México.

El Centro de Investigación y Desarrollo Carso (CIDEC) aclaró a El Sol de México que no tiene ninguna participación en el Proyecto de Norma Mexicana NMX-CC-54001-IMNC-2019, como indica el plan de sistemas de gestión de la calidad de organizaciones electorales en todos los niveles de gobierno que publicó la Secretaría de Economía en el DOF.





(Luis Ramos)