Gobierno aceleró vacunación previo a elecciones; después, bajó la velocidad

El gobierno indicó que la vacunación contra covid no tenía ningún interés electoral, aunque los datos muestran algo diferente. En la semana previa al 6 de junio se rompió récord al aplicar más de 4 millones de dosis, pero en la semana posterior a los comicios la cifra cayó 31%.

La Silla Rota revisó los datos de vacunación que presenta cada tarde la dependencia y encontró que durante mayo se aceleró el proceso, llegó a su punto más alto antes de las elecciones y en la segunda semana de junio bajó hasta los niveles de la primera semana de mayo.

En la semana del 30 de mayo al 5 de junio, en la víspera de las elecciones, se aplicaron 4 millones 140 mil 329 vacunas contra covid-19, la cifra más alta desde que inició el proceso, el pasado 24 de diciembre.

En esa semana se registró el día más alto de vacunación, el 2 de junio, cuando se administraron un millón 064 mil 215 dosis. Mientras que el promedio diario de vacunación fue de 591 mil 475.

Cuando la vacunación parecía haber mantenido un ritmo constante al alza, después de las elecciones del 6 de junio dio un giro y volvió a caer. En la semana del 7 al 12 de junio se aplicaron 2 millones 829 mil 498 dosis.

Entre la semana previa a los comicios más grandes de la historia de México y la posterior a estos hubo una disminución del 31%, pues se aplicaron un millón 310 mil 831 vacunas menos, a pesar de que durante mayo la tendencia se había mantenido al alza.

Entre el 2 y el 8 de mayo se aplicaron 2 millones 852 mil 512 vacunas contra el virus Sars-CoV2; en la que fue del 9 al 15 de mayo fue de un millón 977 mil 837 dosis; en la del 16 al 22 de mayo se aplicaron 3 millones 272 mil 642 dosis; en la del 23 al 29 de mayo fueron administradas 3 millones 826 mil 029 vacunas.

Las cifras de Salud muestran que en la segunda semana de junio la vacunación cayó hasta un nivel similar al de la primera semana de mayo.

El aumento en la vacunación diaria coincidió con las elecciones del 6 de junio, a pesar de que las autoridades habían dicho que un proceso no interferiría con el otro.

En la conferencia vespertina del 16 de febrero, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que el proceso de vacunación no tenía fines electorales e incluso pidió a la población que, si detectaba algún comportamiento inadecuado, lo reportara.

"No tenemos ninguna preocupación respecto a este operativo de vacunación, no tiene ningún interés electoral, no tiene relación alguna con partidos políticos, ninguno, es un programa público y sólo tiene como propósito proteger a la población. Si alguien encuentra una conducta así, denúnciela, porque sin duda es un presunto acto de fraude", señaló.





AMLO ADMITE QUE BAJÓ EL RITMO DE VACUNACIÓN





El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en la mañanera del viernes 18 de junio que sí bajó el ritmo de aplicación de vacunas luego de las elecciones, pero aseguró que esto se debió a un arribo menor de dosis y para ello mostró una gráfica donde se ven menos vacunas llegada al país.

Reclamó mala fe a medios de comunicación que han publicado que esta baja del ritmo en vacunación fue por el paso de las elecciones.

"No hemos tenido disponibilidad de vacunas, por eso bajó el ritmo", afirmó.

López Obrador recalcó que su gobierno busca evitar un rebrote de covid-19, "ya que el aumento de contagios está relacionado con el clima, no queremos que llegue el periodo de lluvias, el invierno y se vaya a activar de nuevo la pandemia".

Destacó que en una reunión de trabajó consideraron que no pueden desmontar toda la infraestructura para enfermos de covid e hicieron un plan con tres puntos para prevenir la reactivación de la emergencia sanitaria:

1.- Debemos estar pendientes observando el comportamiento de la pandemia.

2.- Presentar un programa de tratamientos para la enfermedad, ya hay más conocimientos.

3.- Seguir con la vacunación.





VACUNACIÓN COVID, SIN RITMO ESTABLE

Desde que arrancó el Plan Nacional de Vacunación contra el virus Sars-CoV2 no se ha mantenido un ritmo estable. Del 24 de diciembre a la fecha el promedio diario es de 217 mil 791 vacunas administradas, aunque en el último mes fue de 471 mil 583.

La disminución de la vacunación la semana pasada no tiene que ver con falta de dosis, pues hay 7 millones 811 mil 696 que se recibieron y están disponibles.

Hasta el sábado, que es el corte más reciente de la dependencia, habían llegado a territorio nacional 45 millones 106 mil 655 dosis de vacunas contra covid, pero se habían aplicado sólo 37 millones 294 mil 959.

Con estas dosis se ha protegido a 26 millones 081 mil 614 personas: 15 millones 003 mil 652 tienen el esquema completo y 11 millones 077 mil 962 tienen sólo la primera dosis.

México ha recibido 45 millones 106 mil 655 dosis de vacunas contra covid, de Pfizer-BioNTech, Astrazeneca, Sinovac, Sputnik V y Cansino Biologics.

Actualmente se aplican segundas dosis a adultos de 50 a 59 años y primeras a quienes tienen entre 40 y 49 años. En los siguientes días arrancará la inmunización a quienes tienen entre 18 y 39 años, pero sólo en los municipios fronterizos, con vacunas de Johnson & Johnson que dio el gobierno de Estados Unidos a nuestro país.





