Gobernadores panistas van por coordinación, no adhesión al Insabi

Los nueve gobiernos estatales del Partido Acción Nacional (PAN) planean firmar los días 30 y 31 de enero un convenio de no adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar, con el cual buscan mantener el control de sus sistemas de salud, pero tendrán colaboración con la Secretaría de Salud.

Este domingo LA SILLA ROTA adelantó los planes de los gobernadores panistas, cuyo acuerdo fue tomado el sábado en una reunión en Mérida.

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, se reunió con el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, para hablar sobre el Plan Alternativo de Salud que proponen nueve mandatarios estatales del PAN.

Al salir del encuentro, Orozco Sandoval dijo que entregó al secretario de Salud la propuesta de los gobernadores, y que definieron: "Vamos a firmar un convenio que ellos mismos denominan de no adhesión, pero sí de un trabajo coordinado para mejorar el servicio de salud... En cuanto al convenio de ellos de no adhesión, el convenio de trabajo en conjunto y la propuesta que hacemos es de donde va a salir el convenio que vamos a firmar".

Los gobiernos del PAN planean firmar el 30 y 31 de enero el convenio de no adhesión al #Insabi, informó Martín Orozco, mandatario de Aguascalientes pic.twitter.com/bKieq8AXSh — La Silla Rota (@lasillarota) January 21, 2020

Detalló que con el convenio de no adhesión los gobiernos de estos nueve estados no se sumarán a la federalización del Sector Salud. Explicó que lo que firmarán es para no integrarse al Insabi, pero sí para trabajarán en conjunto.

El Plan Alternativo de Salud que proponen los panistas incluye 19 puntos: firmar un convenio con las autoridades federales que suplan la adhesión al Insabi; acordar los mecanismos de financiamiento; concluir los proyectos de infraestructura; garantizar servicios gratuitos en primer y segundo nivel de atención; establecer mesas técnicas y transparentar el uso de los 40 mil millones de pesos extras.

"Lo más importante es el tema de la gratuidad, hasta dónde, cuándo, con qué recurso y eso se va a aclarar al momento de definir incluso las enfermedades que van a atenderse ahora en el tercer nivel o los nuevos afiliados que no estaban en el Seguro Popular, para tener una certeza de que se dará calidad en el servicio de salud, pero que sea gratis", dijo Orozco Sandoval.

Señaló que aunque firmen el convenio de no adhesión, los nueve estados van a tener acceso también a los 40 mil millones de pesos extras que se utilizarán en el Insabi, los cuales se distribuirán entre las 32 entidades.

Los gobernadores que forman la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional son Martín Orozco, de Aguascalientes; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Javier Corral, de Chihuahua; José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Francisco Domínguez, de Querétaro; Carlos Joaquín González, de Quintana Roo; Mauricio Vila, de Yucatán, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.

Hasta el momento 14 estados del país todavía no firman el convenio con el Insabi para integrarse al proceso de federalización y brindar servicios y medicamentos gratuitos. Asimismo, está pendiente la incorporación de los Institutos Nacionales de Salud a este sistema.

