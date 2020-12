Gobernadores de oposición, dispuestos al diálogo

Durante el IX Seminario Internacional Federalismo y Combate a la Corrupción en América Latina ´Hacia un nuevo pacto social´, llevado a cabo de manera virtual como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020 (FIL) los gobernadores Silvano Aureoles, Miguel Barbosa, Puebla, Javier Corral, Marco Antonio Mena y Enrique Alfaro, dijeron estar abiertos a dialogar con el Gobierno Federal para discutir sobre estos dos puntos: Federalismo y Corrupción.

Mauricio Merino, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combatea a la Corrupción de CUCEA moderó esta mesa de debate y señaló que "La corrupción es un problema que nos está afectando a todos, que afecta en todas partes y que no reconoce límites entre entidades federativas ni tampoco siglas partidarias". Añadió que: "por un lado falta dinero y por otra parte, las instituciones no acaban de consolidarse". Ante los cinco gobernadores de distintas fuerzas políticas, Merino afirmó que es muy importante que "No se cancele la pluralidad del país".

A lo largo del diálogo los gobernadores coincidieron en dos puntos fundamentales:

- Una deliberación federalista que modifique el sistema de coordinación fiscal,

- La intención de discutir una CONAGO renovada, a partir del diálogo con el gobierno Federal

Enrique Alfaro por su parte dijo que los grandes acuerdos nacionales se construyen desde lo local y dijo estar de acuerdo con el Ejecutivo Federal con el combate a la corrupción, pero en desacuerdo que se deje a los estados sin recursos para trabajar.

"Pensar que el combate a la corrupción puede ser estrictamente un acto de voluntad individual y no un ejercicio de método y de cambio de fondo, es un grave error", dijo.

Por su parte, Silvano Aureoles dijo que el pacto fiscal no cumple con el actual modelo de país, porque fue pensado para una sociedad que ya no existe.

Asimismo señaló que México no puede avanzar con una forma de distribución donde 80 de cada 100 pesos son para el gobierno federal y 20 pesos, se distribuyen entre estados y municipios para lidiar con las necesidades de la población y el gobierno.

Miguel Barbosa cuestionó la distribución de recursos etiquetados y pidió que se tienen que crear nuevas políticas públicas tanto de la federación como de los estados

"El combate a la corrupción en el día a día lleva a un fortalecimiento institucional (mejores leyes, protocolos), una ética en el ejercicio de la comunidad política y aplicar la ley a quienes han desempeñado sus funciones en su beneficio". Se busca la aplicación de la ley a quienes hayan abusado de sus funciones, apuntó.

Javier Corral dijo que existe un proceso de restauración autoritaria, un retroceso que se está llevando a cabo desde el centro.

"El país requiere repensar el federalismo como este sistema de redistribución de competencias, de facultades, de funciones y de recursos", comentó.

Finalmente, Mauricio Merino agradeció la disposición de los gobernadores que en conjunto y después de esta charla, coincidieron en la necesidad de revisar el pacto social, con base en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. "El simple hecho de que se sienten a dialogar es, ya de suyo, una buena noticia. No renunciemos nunca a la pluralidad", aseguró.

fmma