Gobernadores de Morena y oposición aceptan Acuerdo por la Democracia

Los gobernadores de Morena, junto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, respaldaron el Acuerdo Nacional por la Democracia propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de respetar el proceso electoral que actualmente se vive en México.

A través de una carta, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez; el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón; el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa; el de Tabasco, Adán Augusto López; el de Veracruz, Cuitláhuac García y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, firmaron el acuerdo en donde se comprometieron a no intervenir en las elecciones de ninguna forma.

"Nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o ´mapaches´ electorales; a evitar el ´acarreo´ y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva", señalaron.

De esta forma anunciaron que "con entusiasmo y respeto" llevarán a cabo su efectiva ejecución.

"Como gobiernos de las entidades que representamos actuaremos con toda responsabilidad para garantizar al lado de nuestro pueblo, elecciones limpias que hagan valer el Artículo 39 de la Constitución: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste" se lee en el comunicado.

Alianza Federalista también se suma al Acuerdo

La Alianza Federalista, integrada por 10 gobernadores de oposición al Gobierno federal, también aceptaron la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador a firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia de frente a las elecciones próximas.

Los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas se reunieron en Monterrey, Nuevo León donde se comprometieron a firmar el acuerdo.

En una carta, que leyó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se detalló que el acuerdo de neutralidad debe de firmarse bajo la autoridad del Instituto Nacional Electoral (INE). Se aseguró que coinciden con el Ejecutivo en evitar desde el poder todo tiente electoral.

"Señor presidente, si se traba de edificar en favor del bien mayor de los mexicanos, cuenta usted con los gobernadores de la Alianza Federalista, quienes seguiremos respetando las leyes, honrando la confianza de los mexicanos y fortaleciendo la democracia, pero también defendiendo las libertades y el estado de derecho; en ello, esperamos reciprocidad en los hechos", señaló el gobernador Silvano Aureoles.

Además, recalcó que ningún poder instituido o fáctico debe intervenir indebidamente en los proceso electorales.

"Refrendamos que ningún poder instituido o fáctico intervenga indebidamente en estos procesos electorales. Coincidimos y aceptamos su oferta de evitar desde el poder federal todo tinte electoral, y en el uso indebido de los recursos públicos".

Tlaxcala también se suma

El pasado 25 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el gobernador de Tlaxcala Marco Mena Rodríguez, quien se adhirió al Acuerdo Nacional por la Democracia.

Fue Mena Rodríguez el primer mandatario en responder a la convocatoria hecha por el presidente el 23 de febrero mediante una carta pública.

Me reuní con el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez. Me expresó su decisión de adherirse al Acuerdo Nacional por la Democracia. Es el primer mandatario en responder a la convocatoria que hicimos el 23 de febrero mediante una carta pública. Celebro que coincidamos. pic.twitter.com/jcXaikHgxd — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 25, 2021

