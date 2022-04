Gobernador de Texas lanza amenaza a AMLO y advierte de nuevo cierre fronterizo

El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que si México no se hace responsable de frenar la migración irregular hacia Estados Unidos volverá a imponer las inspecciones a camiones, una medida que provocó el colapso de la frontera durante varios días.

Además, advirtió que el presidente de México pagará el precio político, de acuerdo con una entrevista con Fox News.

El gobernador texano hizo las declaraciones luego de que López Obrador criticara la decisión unilateral del republicano de hacer inspecciones redundantes a los camiones comerciales en los puntos fronterizos, algo que también fue condenado por la Casa Blanca por considerar que estaba afectando la economía.

"Lo que López Obrador necesita entender es que si México, y los estados de México, siguen permitiendo que la inmigración ilegal siga fluyendo al estado de Texas, tengo la capacidad en cualquier momento de volver a activar esas inspecciones que atrasarán a los camiones que intentan cruzar la frontera y causarán estragos en México", amenazó Abbott a Fox.

"Y serán esos gobernadores locales y López Obrador los que paguen el precio político".

AMLO ACUSA QUE GOBERNADOR TIENE INTERESES ELECTORALES

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este lunes al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, por haber entorpecido el flujo comercial con inspecciones adicionales de camiones en la frontera, y lo atribuyó a sus intereses electorales.

"Va a seguir pasando porque vienen elecciones, en vez de estar pensando, lo digo respetuosamente, en cómo resolver el problema de la inflación, ya están metidos en la politiquería, incluso violando el derecho internacional", expresó el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador se refirió a las inspecciones que la semana pasada instauró Abbott, quien busca su reelección en noviembre, tras el anuncio del presidente demócrata Joe Biden de eliminar el llamado Título 42, una regla de Donald Trump para deportar de inmediato a migrantes con el argumento de la pandemia.

El gobernador texano revocó el viernes las inspecciones, pero el Gobierno de México no intervino en las negociaciones, que recayeron en los gobernadores fronterizos de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, quienes tuvieron que prometer que controlarán el flujo migratorio.

El presidente de México justificó que no se involucró porque las acciones de Texas son "totalmente contrarias al libre comercio" y "los estados no tienen facultad para hacer acuerdos con un país extranjero".

"Les diría que son como chicanadas (trampas) de parte del gobierno de Texas, legalmente lo pueden hacer, pero es muy vil ese proceder", indicó.

"Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación de nada, y qué bueno que ya se resolvió y ojalá que no actúen así, no les ayuda", añadió.

El mandatario comentó "que el gobernador de Texas aspira a ser candidato del partido republicano y entonces piensan que con eso van a ganarse simpatía, aunque perjudican".

Denunció que "hay mucha irracionalidad" y que el propósito del mandatario de Texas "es crear conflictos".

"Con todo respeto, ni un agente municipal hace eso. ¿Cómo un aspirante a ser presidente de la gran nación que es Estados Unidos va a actuar así? Que no se vayan a enojar nada más, que no pierdan el sentido del humor", manifestó.

Texas y México son importantes socios comerciales y, solo en 2020, intercambiaron bienes y servicios valorados en 177,800 millones de dólares, de los que aproximadamente 89,000 millones fueron exportaciones de México a Estados Unidos y 88,7000 fueron importaciones procedentes de la Unión Americana, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

ACUERDOS

La semana pasada, después de varios días en los que se llevó a cabo la medida de revisiones, que se sumaron a las que ya hace el gobierno federal, Abbott alcanzó acuerdos con los gobernadores mexicanos que tienen frontera con Texas y suspendió el operativo.

Los gobernadores de Tamaulipas y Coahuila enviaron una carta a su homólogo de Texas, Greg Abbott, en la que se solicita reconsiderar el endurecimiento de las políticas de inspección de vehículos de carga implementadas en los puertos fronterizos de su estado, lo que ha provocado retrasos para cruzar hacia Estados Unidos.

Esta tarde, junto al Gobernador de #Coahuila, @mrikelme, enviamos una carta a nuestro homólogo de #Texas, @GregAbbott_TX, solicitando respetuosamente que reconsidere las políticas de inspección de vehículos de carga implementadas en los puertos fronterizos de su estado. pic.twitter.com/iIdKN1wKHR — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) April 13, 2022

Un día después, el gobernador de Texas, Gregg Abbott, derogó este viernes la orden de inspección de camiones que generó cuellos de botella en la frontera con México durante la última semana.

Tras la reunión y generación de un acuerdo con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el mandatario texano anunció el cese de las medidas.

En días pasados, el gobierno de Texas había llegado a acuerdos con los gobernadores de Chihuahua y Nuevo León. Este mismo viernes también se logró un acuerdo con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.

El republicano, quien busca la reelección, inició este operativo en respuesta a los planes de la Administración Biden de eliminar el Título 42, una política que ha permitido expulsar de forma exprés a los migrantes indocumentados que crucen la frontera. Abbott afirma que sus inspecciones buscaban frenar el contrabando y el tráfico de personas por parte de los cárteles.