Gobernador de Puebla le revira a Mier: "Él no es Morena, es del PRI"

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, negó que haya tenido que ver con filtración de información en contra de Ignacio Mier y reviró al diputado federal morenista quien anunció en un video que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra él y contra Santiago Nieto, Alejandro Armenta y Gilberto Higuera.

El mandatario estatal dijo que él no tuvo acceso a la información del expediente, ni se dedica a filtrar información como lo acusa el diputado.

El mandatario estatal pidió al coordinador de Morena en San Lázaro que mejor aclare las acusaciones que él tiene en su contra.

Luego de que el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier denunciara a morenistas por tráfico de influencias y revelación de secretos, éstos se defendieron.

Mier denunció al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa; al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto; al senador morenista Alejandro Armenta, y al fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera, luego de la investigación en su contra por lavado de dinero y evasión de 400 millones de pesos.

"Por hechos posiblemente constitutivos de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, así como delitos cometidos por servidores públicos previstos en el Código Penal Federal con el propósito de perjudicar sistemáticamente al Movimiento de Regeneración Nacional y a personas que le son contrarios a sus intereses económicos, políticos y personales", indicó el diputado Ignacio Mier, coordinador Morena.

En respuesta, Miguel Barbosa le respondió que:

"Él no es Morena. Él es Priista. Él siempre fue el segundón de Enrique Doger. Yo no tengo ninguna información y ni tuve ninguna información", dijo el gobernador de Puebla.

"Qué bueno que se revelen cosas para empezar a deslindar responsabilidades como la ejecución de tres ministeriales en Tecamachalco y otras más. Lo vuelvo a exhortar a que aclare su situación frente a diferentes hechos que están revelándose todos los días", agregó.

Ya le reviró el Gdor. de #Puebla, @MBarbosaMX a su compañero de @PartidoMorenaMx y coord de @DiputadosMorena, @NachoMierV:



"Él no es Morena, Él es priista. El siempre fue el segundón de @EnriqueDogerG_".



Lo exhortó a aclarar distintos hechos que surgen día a día. pic.twitter.com/6seTCfQBNk — Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) July 12, 2022

Por su parte, Alejandro Armenta publicó en Twitter qué él se dedica a trabajar por las y los poblanos desde el Senado de la República.

"Mi compromiso es dar resultados en favor de la 4T, ésa es mi respuesta a los ataques que dividen y no abonan a la unidad de nuestro partido", escribió.

"De mi parte siempre he respetado la ley y no tengo actitudes mezquinas, niego categóricamente cualquier delito que se me quiera imputar", agregó.