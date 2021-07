Giovani Gutiérrez busca reforzar derechos de mujeres y comunidad LGBT

El alcalde electo de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, ratificó su compromiso de hacer de Coyoacán una alcaldía que escuche, acompañe y atienda las necesidades de sus habitantes, entre ellos los integrantes de la población LGTB con quienes se reunió esta semana.

En estos encuentros las y los vecinos han hecho propuestas para hacer cambios en la alcaldía de manera que la atención sea personalizada, ágil y eficiente con cambios y ajustes que comprenden una reestructuración y la modernización de algunas áreas.

Incluso, informó que, uno de los cambios que se va a impulsar es la creación de una Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación "la cual será la responsable de vigilar y hacer valer principalmente los derechos de las mujeres, el respeto, la inclusión y la diversidad sexual".

Ante varios representantes de organizaciones de la población LGBT, el alcalde electo, acompañado por el Coordinador del equipo de transición, Obdulio Ávila Mayo, anunció que esta Dirección General en la estructura de la alcaldía también velará por sus derechos:

"Quiero anunciarles que en esta transformación vamos a hacer de Coyoacán una alcaldía de inclusión, al gobierno de los derechos individuales, al gobierno del trato igualitario y transversal, al gobierno que reconozca y te trate por igual. Lo único que vamos a hacer es trabajar para ustedes", dijo.

También informó que, "desde la conformación del gobierno vamos a estar todos representados porque, ahí les va una noticia, vamos a ser la primera alcaldía en la ciudad que tenga una Dirección General, no una jefatura de departamento, no dirección ejecutiva, no subdirección, una Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación en donde vamos a estar representados, incluidos, todas y todos los coyoacanenses".

Giovani Gutiérrez indicó que este proceso de análisis y revisión de la estructura administrativa está en curso y será en las siguientes semanas cuando se den a conocer algunos otros cambios a fin de cumplir con los compromisos anunciados en campaña porque, añadió, "aquí gobernaremos no sólo para los que nos eligieron, sino para todas y todos sin importar convicciones partidistas, ideologías, creencias, militancias o simpatías de cualquier índole".

El alcalde electo también dijo que dentro de esta reestructuración, juega un papel fundamental la opinión de las y los ciudadanos con quienes ha conversado desde el día siguiente a la elección a quienes ha visitado en recorridos y asambleas vecinales de agradecimiento.





