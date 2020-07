Gimnasios pierden músculo; urgen reapertura para cobrar fuerza

"¿Cómo es posible que nos hagan esto?", pregunta Víctor Hernández, propietario de Bichos Gym, un gimnasio de barrio en la zona oriente de la CDMX. Su voz tiene eco y no es un efecto dramático intencional, sino resultado del local de 60 metros cuadrados que se encuentra vacío porque solo están él, sus dos perros, aparatos, pesas, caminadoras y bicicletas.

Yo creo que el gobierno capitalino no tiene idea de lo que hace con nosotros, estamos en una situación muy crítica. Hay compañeros que están abriendo sus gimnasios en la clandestinidad, como si fueran delincuentes

Cien días sin trabajar ni generar ingresos, desde el inicio de la emergencia sanitaria. Hace un par de semanas él creyó que el anhelado semáforo naranja le permitiría reabrir su negocio al 30 por ciento de capacidad bajo los lineamientos sanitarios del gobierno federal; pero no fue así. Ahora saben que será hasta un semáforo verde que no tiene fecha ni palabra, porque las cifras de contagios y defunciones que informó hoy la Secretaría de Salud son de XXXXXXXX respectivamente.

Iván López también es dueño de un gimnasio de barrio en el norte de la capital y representa a la Asociación de Gimnasios Entrenadores y Usuarios de Actividades Deportivas. Por eso adelanta a La Silla Rota que mañana realizarán una manifestación con un solo objetivo. "Tener una mesa de trabajo con el gobierno capitalino, quisiéramos asesorarlos en materia de gimnasios y centros deportivos para saber cómo insertarnos en el semáforo naranja y cumplir las medidas de prevención que indica la Secretaría de Salud. Nos comprometemos a ser un aliado en la pandemia", ofrece.

Sobrevivir entre "chambitas"

"Puse mi camioneta del gimnasio (una Combi pasada de moda) para hacer mudanzas", enlista Víctor. "¡Trabajitos hasta de plomería que ni sé! Cargador y otros porque hay que seguir pagando renta y está cañón; además de mis gastos de manutención y de quienes dependen de ti". Su casero le condonó la mitad de la renta desde el 20 de marzo, el último día que abrió; y aunque esta bajó de veinte a diez mil pesos, la cuenta se acumula mes con mes. "No la libro, deberás. Intenté meter un apoyo del gobierno y me pidieron como requisito primordial están en el censo del Bienestar, pero yo nunca me he censado ahí; y que nuestro personal este dado de alta en el seguro social ¡Pero si es un gimnasio de barrio! De los más económicos porque no somos una cadena de gyms. Aquí sacamos para ir subsistiendo, nada más. Obvio, no aplique para la ayuda".

#Video Personal de gimnasios comienza a ver "enflacar" pero sus ingresos; llevan cerca de 100 días sin poder trabajar o recibir apoyo económico para sobrellevar la pandemia https://t.co/IQArDF4MGI pic.twitter.com/LdnwAVNlCD — La Silla Rota (@lasillarota) July 3, 2020

¿Qué fue de sus empleados? "Eran seis, entrenadores, recepción y limpieza. Los tuve que dejar al aire porque ¿de dónde les pago? Hoy uno de mis instructores vende chiles secos y otro se fue de Uber Eats", explica.

El caso de Iván es similar. "En la unidad en donde vivo me puse a trabajar, conozco algo de herrería y lave autos con mis vecinos que me han apoyado de esa manera para subsistir. El acuerdo con los clientes es que, en cuanto podamos reabrir, la mitad de la mensualidad sea pérdida para ellos y la otra mitad para mí; y el 80 por ciento de los clientes ha sido solidario con nosotros".

Su primera manifestación fue el 29 de mayo en Palacio Nacional, donde la oficina de atención ciudadana les recibió un documento con su problemática; mientras que el gobierno capitalino los recibió el 5 de junio y le canalizó a una reunión con el Instituto del Deporte que los recibió para informarles que no podían reabrir hasta recibir instrucciones de la secretaría de Salud, con base en el semáforo epidemiológico.

"Y esa noche", recuerda Iván, "el subsecretario López Gatell sale a decir que, a partir de ese momento, gimnasios y actividades deportivas entrarían en semáforo naranja en cualquier entidad, trabajando a la mitad de nuestra capacidad. Nos pusimos felices. Pero el 26 de junio la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dice que no, que hasta el semáforo verde; que en naranja solo pueden abrir gimnasios al aire libre; los cerrados no; pero no se pueden realizar actividades deportivas en grupo ni al aire libre ni en lugar cerrado. Entonces nos quedamos en una duda total e incertidumbre porque hacer pesas y bicicleta o caminadora, consideramos que sí se pueden hacer en gimnasio cerrado, con poca gente y sana distancia", considera.

¿A quién le hacemos caso?

En la manifestación que realizarán mañana a temprana hora, los gimnasios de barrio plantearán justo ese dilema ¿A quién hacer caso? ¿Al semáforo de Gatell? ¿O al de Sheinbaum? "¡Nos tienen en la quiebra!", resume Víctor Hernández.

Estamos dispuestos a colaborar como se debe para reabrir con el 30 por ciento de clientes, aunque será poca nuestra ganancia ¡Pero necesitamos reabrir! Nuestra economía ya está por los suelos. Y aun así invertiremos en gel, aspersores para limpiar los aparatos entre uso y uso, tapetes sanitizantes, calcomanías para la sana distancia. Dinero no tenemos, pero nuestra protesta no es para pedir dinero al gobierno, sino que nos dejen trabajar porque ese también es un derecho en la pandemia

Iván precisa "tengo 30 años dedicándome al fisicoculturismo, el deporte es el único conocimiento que sé, llevo 17 años con mi gimnasio. Queremos que se nos reconsidere en otro rubro que sea real porque nos colocaron en semáforo verde de manera discriminatoria, al nivel de bares y centros nocturnos; cuando nosotros promovemos salud y bienestar, que es lo que se necesita ahora con el covid".

"Las cadenas grandes de gimnasios VIP no les interesa unirse a nosotros porque somos de barrio y su situación económica es otra. Confiamos en que el gobierno nos escuche mañana para establecer una mesa de trabajo y que nos permitan trabajar porque ya no podemos esperar más", resume. Propondrán entonces abrir como los restaurantes al 30 por ciento de su capacidad; como las estéticas, por citas; y limitando el tiempo de estancia a hora y media por persona. "Sale ese grupo de gente e ingresa el otro para evitar aglomeraciones", precisa.

"Nosotros brindamos salud", finaliza Víctor.

No puede ser que nos tengan encajonados, parados, en cien días que hemos estado sin actividad física, comiendo porquerías ¡Por supuesto que empezará a haber obesidad! Y esa, sabemos todos, es la madre de todas las enfermedades

(María José Pardo)