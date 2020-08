Gimnasios clandestinos: la nueva "a-normalidad" para ejercitarse

Debo llamar por teléfono para que sepan que soy yo, me abran la puerta y pueda ingresar para ejercitarme. Así, a escondidas, como un ladrón; todo por querer hacer ejercicio después de 135 días de confinamiento y estrés. Esta es la nueva normalidad de los gimnasios en la capital del país, que desde el 21 de marzo continúan cerrados sin que a la fecha la autoridad sanitaria ni el gobierno local ni federal les ofrezca alternativas para poder reabrir (aunque sea al 30 por ciento de su capacidad y por cita) antes de que pudieran quebrar.

De nada les sirvió protestar hace un mes en un carril del circuito del Zócalo; les prometieron celebrar una reunión de trabajo con autoridades, pero esta nunca se concretó. No, a ellos no les pueden proponer -como plantearon a salones y jardines de fiestas-, cambiar de giro mercantil para transformarse en fondas o restaurantes. Aquí los aparatos de pesas y caminadoras no pueden convertirse en mesas y sillas. Es gimnasio o no lo es, punto.

Ingreso rápidamente, así como que no quiere la cosa para no levantar sospechas desde fuera, pues a los ojos de los vecinos este gimnasio continúa cerrado; la realidad es que, poco a poco, crece el número de quienes abren clandestinamente para encarar su maltratada economía y nueva a-normalidad.

Ya dentro soy la única con cubrebocas y eso sorprende. Estamos en una alcaldía con el mayor número de contagios (Iztapalapa); en total hay diez personas haciendo ejercicio; ninguno usa cubrebocas, algunos guardan la sana distancia. Pero las reglas de sanidad personal pasan inadvertidas para la mayoría y eso es preocupante: no limpian su calzado en los tapetes sanitizantes, pero suben los pies en los aparatos. No se lavan las manos ni utilizan el gel antibacterial, pero tocan todo. Guardan su toalla en los bolsillos del pants o la chamarra -por higiene, según-; pero secan con ella el sudor de su cara y luego colocan la toalla en un aparato que otro ya utilizó.

La música no está permitida para no llamar la atención afuera, lo que nos hace escuchar la música de nuestros celulares con audífonos, para hacer más ágil y breve la rutina. No obstante, no falta quien prefiera oír música sin audífonos y deje caer las pesas al suelo, haciendo más ruido del normal ¿Qué parte de no, no está clara?

Elijo desconfiar de ellos en términos sanitarios; todos estamos ejercitándonos a puerta cerrada, aunque hay ventilación natural en el techo por ser mucho más alto de lo normal. No obstante, decido brincar esa zona pues me parece más seguro moverme al cuarto de caminadoras porque estaré sola y no habrá nadie ahí. Todos están en el área de pesas y no comprendo cómo -en tiempos de coronavirus-, persiste la maña de hacer ejercicio en grupo, acompañados, para ver quién carga más. Como si el virus no existiera.

Este gimnasio, si bien no está abierto para todos, parece darle la razón a Claudia Sheinbaum del por qué no es seguro reabrirlos; y todo indica que es justamente por razones sanitarias por encima de las económicas. ¿Quién va a obligar al usuario de cada aparato de pesas, a limpiarlo con agua y cloro después de utilizarlo? ¿Lo debo limpiar yo si soy la siguiente en utilizarlo? ¿Y si son cinco los aparatos que se están utilizando al mismo tiempo?

¿Un empleado de limpieza sería suficiente para limpiar cada aparato, luego de que alguien lo utilice? ¿O debería ponerme gel antibacterial en las manos antes de usar cada aparato? ¿Cómo hago con la ropa? ¿Debo cambiar de toalla cada cierto tiempo? ¿Cómo le digo al de al lado que no suba su calzado en los aparatos si no lo sanitizo? ¿Puedo insinuarle que me sentiría más segura si usara un cubrebocas, para que cuando respire con la boca abierta no me alcance su aliento? ¿Me juzgarían por retirarme de su lado, si veo que no cumple con medidas básicas de higiene sanitaria? ¿O es más seguro ir al gimnasio público del camellón pese a que son ya días de lluvia?

No tengo las respuestas, es complejo. Mi única protección es no salir del cuarto de caminadoras, no quitarme el cubrebocas aunque me incomode y estar poco tiempo en el gimnasio, por seguridad sanitaria. Sí, somos pocos quienes nos ejercitamos de manera exprés en este lugar que sólo abre un par de horas por la mañana y otro tanto por la tarde. Pero lo hacemos con un doble fin: intentar recuperar nuestra condición física para lo que venga; además de apoyar a un negocio de barrio para que no quiebre en esta avalancha económica, pues la realidad es que los gimnasios de la CDMX ya no ven lo duro, sino lo tupido; y tampoco ven la luz al final de este túnel que es el coronavirus.

