Gestionará AMLO que madre pueda visitar a "El Chapo" en EU +videos

Tras saludar a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ayudará a gestionar que el gobierno de Estados Unidos permita que el narcotraficante sea visitado por la mamá en la prisión en Brooklyn, Nueva York.

"Me entregó una carta, porque les decía tiene 92 años, es una mujer grande, una señora adulta mayor, anciana y como todas las madres todavía no conozco una madre que acepte la culpa de un hijo (...) entonces que no lo ha visto en cinco años, que no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo y voy a hacer el trámite (...) yo creo que por razones humanitarias se le debería de permitir", dijo el presidente en conferencia mañanera.

"Me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de #EU le permita viajar para ver a su hijo y voy a hacer el trámite" @lopezobrador_ da detalles del contenido de carta que le envió la madre de "El Chapo" https://t.co/GnbOPNAAoH pic.twitter.com/9KictsLLLs — La Silla Rota (@lasillarota) March 30, 2020

Agregó que dará a conocer la carta que le envió la madre de Guzmán Loera, porque no hay nada que pueda avergonzar a su gobierno con esta situación. Destacó que tiene el derecho de defender a su hijo y la defenderé a ella como lo haré con todos los mexicanos.

López Obrador destacó que, como lo hizo ayer en Badiraguato, Sinaloa, lo volvería a hacer, pues incluso ha saludado a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad.

"Es la hipocresía del conservadurismo. Hubo un gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora y no dicen nada ¡Son hipócritas!" @lopezobrador_ tras críticas por saludo a madre de "El Chapo" en Badiraguato https://t.co/GnbOPNAAoH pic.twitter.com/qnHXGFAEVe — La Silla Rota (@lasillarota) March 30, 2020

ASÍ NARRÓ EL ENCUENTRO

El presidente comentó los adversarios, los conservadores, hicieron un escándalo de saludo a la madre de El Chapo.

"Fui a supervisar la construcción de un camino que estamos haciendo de Badiraguato a Guadalupe y Calvo (...) el camino está en construcción adelante de un poblado que se llama La Tuna", dijo.

"Me bajé de la camioneta y la saludé. Es una señora de 92 años... merece todo mi respeto independientemente de quién sea se hijo. A veces le tengo que dar la mano... a delincuentes de cuello blanco" @lopezobrador_ tras saludo a madre de "El Chapo" https://t.co/GnbOPNAAoH pic.twitter.com/m2fvraPDBJ — La Silla Rota (@lasillarota) March 30, 2020

Destacó que esta mujer de 92 años fue al lugar donde hicieron la explicación sobre el camino, alguien le informó que ella estaba ahí y por ello bajó de la camioneta y la saludó.

"Ya dije, la peste es la corrupción, no un adulto mayor, todo mi respeto independientemente de quién sea su hijo, y lo seguiré haciendo, a veces le tengo que dar la mano a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad", dijo.

"Ya recibí tu carta". Así fue el saludo de mano del presidente @lopezobrador_ a la mamá de "El Chapo Guzmán" durante su visita en Badiraguato pic.twitter.com/y3PjkHjVf2 — La Silla Rota (@lasillarota) March 30, 2020

(Luis Ramos)