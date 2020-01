Gertz Manero se deslinda de criticada reforma judicial

La institución recriminó que no se le dé voz a los comentarios del fiscal Alejandro Gertz Manero sobre el tema. (Especial)

La Fiscalía General de la República (FGR) se deslindó del proyecto de nueve iniciativas (Reforma Constitucional y ocho Leyes, entre ellas la Ley Orgánica de la Fiscalía) que intentó ser presentado la semana ante el Senado, al afirmar que, nunca fue suscrito por el titular de la institución.

Además, la institución recriminó que no se le dé voz a los comentarios del fiscal Alejandro Gertz Manero sobre el tema, lo que ha generado descalificaciones que lo perjudican, así como a la institución.

El borrador, que pretendía ser presentado para su análisis fue pospuesto ante las críticas de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas, especialistas, políticos y académicos. Los comentarios originaron que se reprogramara la presentación para el próximo 2 de febrero.

Según la FGR, el pasado 15 de enero, el fiscal General de la República expuso, ante la Junta de Coordinación Política del Senado y ante todos los medios nacionales, las bases y los elementos fundamentales de un proyecto que habría de someterse a la consideración del Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal, en cuanto inicie el periodo legislativo correspondiente.

"La transcripción de dicha exposición se encuentra publicada en la página de la propia Fiscalía, para cualquier consulta. Al mismo tiempo, en forma masiva, se distribuyó anónimamente un supuesto proyecto de la Fiscalía al respecto, el cual nunca ha sido ni suscrito, ni presentado por la Institución o por su Titular. A partir de ese día, no ha habido ni un solo comentario en los medios, sobre los temas que el Fiscal General hizo públicos; pero sí, en cambio, y como resultado de la filtración masiva de lo que no dijo y de lo que no presentó, diversas personas han descalificado temas específicos de ese proyecto anónimo", informó la FGR.

A través de un comunicado, la dependencia asegura que, "una vez que se haya iniciado el periodo legislativo, en febrero próximo, esta Institución autónoma, ratificará plenamente lo que ya informó públicamente al respecto; y presentará ante los Senadores y ante el Ejecutivo, sus proyectos; solicitándoles que consideren abrir un debate público democrático, transparente y participativo, con objeto de que el Senado, el gobierno o ambos, valoren presentar alguna iniciativa, que sea útil para resolver la gravísima situación que existe en el país, en materia de justicia y seguridad".

Especialistas en derechos humanos y seguridad nacional consideraron que las iniciativas de Reforma Constitucional y las ocho Leyes, entre ellas la Ley Orgánica de la Fiscalía que presentaría la Fiscalía General de la República en el Senado, son paradigmas que nos remiten un sistema inquisitivo peor al que se tenía antes de 2008 cuando inició la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el país.

Los expertos comentaron que, en lugar de mejorar la impartición de justicia en el país, los cambios que propone la FGR y el gobierno federal, frenan la investigación y alientan las violaciones al debido proceso, por lo que instaron a las autoridades a escuchar a las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil.

(María José Pardo)