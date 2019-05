Germán Martínez sacude al Gobierno Federal; se va el que quiera: AMLO

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 21/05/2019 08:27 p.m.

La renuncia de Germán Martínez como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa una señal de que hay desavenencias entre el gabinete central y el ampliado del Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Así lo consideró el politólogo Jorge Fernández Santillán, en entrevista con LA SILLA ROTA.

"La renuncia de Germán Martínez al Seguro Social muestra las desavenencias que hay dentro del grupo de colaboradores de López Obrador", expresó.

Pero las desavenencias también ocurren dentro del partido en el poder que llevó a López Obrador a la presidencia, son más visibles, y se deben a cuestiones de operatividad gubernamental y de política práctica.

"Hay una fractura política dentro del equipo de López Obrador. Del equipo gubernamental pero también en Morena que están claras, una cosa es el grupo bolivariano con Yeidckol Polevnski, Gerardo Fernández Noroña, Héctor Díaz Polanco y Dolores Padierna y otra cosa los del Senado que son más moderados y eso ya se vio en Puebla, el candidato de Yeidckol era Barbosa y de Monreal el senador Alejandro Armenta. Es preocupante ver este tipo de grietas que ya no se pueden ocultar en el gobierno de la cuarta transformación pero también en el partido", dijo Fernández Santillán.

La politóloga Ivonne Acuña expresó que detrás de la renuncia se nota descoordinación dentro del gabinete, y queda la duda de si Germán Martínez antes de darla a conocer, expresó sus inconformidades con el presidente o con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

Lo que es evidente es que hay falta de comunicaciones o fricciones en gabinete y gabinete ampliado. La ropa sucia se lava en casa y solucionado con discusiones internas no se trata de ver a quien quitamos, sino lo que habla es de fricciones", explicó la también académica de la Universidad Iberoamericana.

"El presidente, dada las circunstancias, no sabemos si se vio obligado a apoyar al secretario de Hacienda, esas cosas se arreglan en privado y tiene que ver con la imagen de gobierno. Esto se suma a hechos como cuando ha corregido a funcionarios cuando han hecho una declaración cuando dijeron que se iba a volver a cobrar la tenencia, como hizo a subsecretario de Hacienda, se suman a errores no de comunicación sino de coordinación que se vuelven visibles. Son errores de coordinación. Está bien, todo gobierno tiene curva de aprendizaje y ahora como gobierno el presidente está diario frente a medios de comunicación y eso, que siempre ocurre en gobiernos, ocurre hoy a la luz de la ciudadanía pero eso va a dar a la imagen del gobierno no solo presidente", expresó.

Ambos fueron consultados sobre si se podía considerar que hubo algún ganador, Para Fernández Santillán se trata del propio presidente López Obrador.

"Es López Obrador, mientras más confusión crea, más dependencia tienen de él, es lo que hacían Adolfo Hitler y José Stalin, creaban confusión. Para que sus subordinados supieran que el poder dependía de él. Estamos cayendo en la ingobernabilidad", agregó.

Por su parte Acuña dijo que ni Martínez Cazares ni Carlos Urzúa ganan, porque la imagen proyectada es de descontrol.

La forma cómo renunció Germán hace voltear reflectores de Hacienda; no hay ganadores, uno se va y otro queda con imagen manchada y eso repercute en el presidente y da la impresión que no tiene control sobre el gabinete central y gabinete ampliado, a quienes encargó responsabilidades enormes.

"No me refiero a lo que deben hacer, pero hay decisiones que se deben consultar. Ahí habrá que esperar más informaciones saber si Germán Martínez agotó instancias, si pidió autonomía para trabajar o si fue una decisión visceral".

LA RENUNCIA

Martínez sorprendió este 21 de mayo al dar a conocer su renuncia a la dirección del IMSS, y justificó su decisión a los recortes aplicados por la política de austeridad.

"Quiero decirlo lo más claro que puedo y debo: algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social.

"El presidente del gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el "cargo" que el "encargo".

El presidente López Obrador reaccionó y respaldó a la Secretaría de Hacienda.

"Tiene que cuidar que no haya déficit, es decir que no haya deuda que las finanzas estén sanas, esa es su función, y yo respaldo esa política de Hacienda".

Durante su visita, reconoció que estaba al tanto de las diferencias del ahora ex director del IMSS con la dependencia, y destacó que ya tenía en mente al sustituto del ex panista.

Hay muy buenos servidores públicos para sustituir a quienes no estarán conformes, y además son libres, no se puede tener a nadie a la fuerza, hay que trabajar con convicción y a gusto".

LA IMPORTANCIA DEL IMSS

Fernandez Santillán explicó que la administración pública se divide en sector central y descentralizado. En este último caso las dependencias más importantes son Pemex, la CFE, el IMSS y el ISSSTE.

"El Seguro Social no es cualquier cosa y menos por las repercusiones sociales que tiene, ni siquiera Pemex llega a tener. Por la cantidad de derechohabientes, el mismo sector al que se dedica, el Seguro Social es clave en el funcionamiento de administración pública y el país".

Recordó que además el instituto vive una crisis financiera similar a la Pemex, por el asunto de las pensiones.

"Los malos servicios que se habían estado enderezando en la anterior administración, con Mikel Arriola el Seguro Social se enderezó financiera y operativamente, pero no es tan sencilla la operatividad gubernamental, lo estamos viendo en el caso del desabasto de la gasolina, bloqueos en Lázaro Cárdenas, la dificultad para poder poner en marcha la Guardia Nacional, para darle viabilidad a los subsidios que se les van a dar a jóvenes que no trabajan ni estudian, tenemos un problema de operatividad".

En ese sentido consideró que son preocupantes las grietas del gobierno federal y en el partido.

No son solo diferencias en cuanto a manejo financiero de órganos de gobierno sino también de orientación partidista. La gran pregunta es a dónde vamos, con frecuencia el presidente dice una cosa y hace luego otra cosa. Esto genera incertidumbre".

Cuestionado sobre si la renuncia de Martínez es la única que se sabe del gabinete, mencionó los rumores de que otros también le han presentado su renuncia, como Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, o el canciller Marcelo Ebrard o el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

"Sí hay estiras y aflojas y parece que el barco va a la deriva. Es un síntoma de crisis de gabinete. Es un problema operativo. Hay distintas posiciones. López Obrador da órdenes y luego da contraórdenes, como pelotón militar, primero marcha a paso veloz y luego frénense a flanco derecho o izquierdo. Hay indudables luchas de poder. Se sabe del conflicto entre Alfonso Romo y Carlos Urzúa".

NO ES CRISIS, SÍ ANOMALÍA

Para Acuña la renuncia de Martínez no es un síntoma de crisis pero sí de anomalía en el funcionamiento del gabinete central y ampliado.

Recordó que no es la primera vez que se develan diferencias entre el actuar del presidente e integrantes del gabinete o altos funcionarios de las dependencias.

Eso ocurrió por ejemplo cuando el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, deslizó que se podría homologar el pago de tenencia en todo el país, y al día siguiente el presidente le enmendó la plana y rechazó la opción fiscal.

También estarían fallando personajes como Alfonso Romo, jefe de la oficina de presidencia, u Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que en teoría serían los encargados del gabinete económico y político. Respectivamente.

"Algunas de esas funciones como las de Romo o la secretaria de Gobernación no se están hablando. Eso tienen que resolverlo porque dañan la imagen de gobierno y le resta gobernabilidad. De que hay grilla o proyectos encontrados o que antes de dar declaración no lo consultan con su jefe, como Herrera que no habló con el secretario de Hacienda y este no le habló al presidente. La comunicación interna y la coordinación están fallando. Eso se traduce en desorden o como con Germán Martínez, que tal vez fue una cuestión de cotos de poder sobre a quién le toca qué".

REACCIONES

La renuncia de Germán Martínez a la dirección general del IMSS causó reacciones de dirigentes de partidos, así como de analistas.

El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, reconoció a su excorreligionario โ€“Martínez militó en el PAN-, y atribuyó las renuncias a las contradicciones del gobierno de López Obrador.

"La renuncia del director del IMSS exige transparencia sobre el tamaño de la crisis y los recortes discrecionales a la institución. Reconozco a Germán Martínez por presentar su renuncia, ante las constantes contradicciones del gobierno de AMLO", escribió en su cuenta @MarkoCortes.

Por su parte una de las integrantes de la dirección colectiva del PRD, Estephany Santiago, consideró que la renuncia muestra que hay crisis del sector salud, debido a decisiones autoritarias del actual gobierno.

Otro dirigente del PRD, Fenando Belauzarán, ironizó y atribuyó la renuncia de Martínez a que se avecina una crisis de abasto de medicinas que no quiso afrontar.

"¿No será que Germán Martínez vio venir la crisis de desabasto de medicamentos que se avecina y prefirió vela desde la comodidad de un escaño que padecerla en el ojo del huracán", puso en su cuenta de Twitter.

La politóloga Denise Dresser también comentó la renuncia de Germán Martínez y lo interpretó como focos rojos sobre los efectos de la austeridad mal aplicada.

"Renuncia de revela graves problemas y focos rojos. La austeridad encomiable pero mal aplicada y a costa de servicios básicos de salud; los recortes irracionales impuestos desde Hacienda; el impacto negativo en la capacidad de gestión y actuación del gobierno", escribió en la red social.

La primera baja importante del gobierno de López Obrador, calificó el analista Carlos Elizondo Mayer Sierra, la renuncia de Germán Martínez.

"¿Un senador más de la oposición? La primera baja importante del gobierno de AMLO", escribió en su cuenta Carlos Elizondo Mayer Serra.

