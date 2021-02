Germán exige a Félix dejar candidatura; AMLO: "ya chole con Salgado"

Esta mañana en el espacio de Ciro Gómez Leyva, el senador de Morena, Germán Martínez pidió a su compañero Félix Salgado Macedonio renuncie a la candidatura por la gubernatura de Guerrero y lo llamó a someterse a la investigación por las acusaciones de abuso sexual que enfrenta el legislador con licencia.

''Le pido a Félix que él sea el que renuncie a la candidatura y le digo Félix rompe el pacto, el pacto de patriarcado el pacto agresor, no pongas en aprietos al Movimiento de Regeneración Nacional que tanto ha hecho por la mujeres, por las mujeres más pobres. Félix rompe el pacto, no te lo mereces tú, no se lo merecen las mujeres, no lo merece Guerrero, sométete a la investigación y espera una nueva oportunidad", dijo el legislador.

Martínez Cázares comentó que Salgado Macedonio no cuenta con las mejoras galas para ser candidato, incluso el senador exhibido un letrero hecho en un folder donde escribió ''Félix rompe el pacto''.

El senador morenista Germán Martínez le pidió en #PorLaMañana a @FelixSalMac que sea él quien #RompaElPacto y renuncie a la candidatura al gobierno de Guerrero. pic.twitter.com/yIKD82UMsh — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 18, 2021

El senador Germán Martínez llamó a los mujeres que no se callen, que no se deje nada en silencio.

Salgado Macedonio se registró el pasado lunes como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, pese a la ola de protestas y denuncias que enfrenta por abuso y acoso sexual, así como violación.

Y AMLO DICE "YA CHOLE" ANTE PROTESTAS CONTRA SALGADO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo "ya chole" con los ataques de campañas promovidas en contra Félix Salgado Macedonio, tras confirmarse que irá como candidato de Morena la gubernatura de Guerrero.

Así respondió al ser cuestionado en conferencia mañanera sobre la campaña que impulsaron ayer miércoles activistas, escritoras, investigadoras y actrices que exigieron al presidente López Obrador romper el pacto del machismo que sostiene con la candidatura de Salgado Macedonio.

"Ellos tenían los periódicos, los conservadores, cómo manejaba Hitler su propaganda, pues igual, entonces, como dicen algunos, ya chole, porque van a hacer una campaña en los medios, que el REFORMA, El Universal, los programas de radio, como era antes, con expertos, analistas, pontificando, sentenciando, juzgando, si nosotros padecimos eso durante años, ataques tras ataques, entonces cómo no voy a estar desconfiado o actuar de manera precavida.

"Tienen su derecho (las mujeres), como también tiene su derecho el pueblo de Guerrero, los que apoyan a Félix, es lo mismo, son derechos de todos a la libertad, y, ¿cómo se dirime? Pues como se tienen que ver estas cosas mediante procedimientos democráticos y la ley, denuncias, para eso está el Ministerio Público, el juez, no campañas promovidas", lanzó López Obrador.

Indicó que este caso debe dirimirlo el pueblo de Guerrero y las autoridades responsables, aunque también apuntó que hay personajes muy interesados en la gubernatura de ese estado y otros buscan debilitar a Morena.

"Las respeto mucho y ya expliqué yo que esto corresponde al pueblo de Guerrero y a las autoridades competentes, y di a conocer que en época de elecciones los rivales, los que quieren el mismo cargo, se dice en política que se es amigo, hasta que se compite por el mismo cargo. Hay quienes están muy interesados, unos que quieren el cargo y otros que no quieren que determinado partido gane y buscan debilitarlo", comentó.





kach