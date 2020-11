Geraldine Ponce responde a las críticas tras publicar foto sin playera

La diputada federal de Morena en Nayarit, Geraldine Ponce, respondió a las críticas en redes sociales tras publicar una foto sin playera en su cuenta de Twitter.

El pasado 23 de noviembre, en dicha red social, la legisladora compartió una fotografía en la que se muestra arriba del volcán Sangangüey, en Tepic, sin playera, usando lo que parece ser un brasier y utilizando su blusa como bandera.

El motivo de la fotografía fue que se había puesto como propósito escalar el volcán Sangangüey y así decidió celebrar su logro.

"Los propósitos son para cumplirse y estar aquí, en el icónico cerro de Sangangüey, fue uno de los que me hice para este 2020. Y para el 2021 tengo otro propósito", escribió en su cuenta de Twitter junto a la foto.

Usuarios de redes sociales criticaron la fotografía y otros le aplaudieron. Hoy respondió a las críticas.

Los propósitos son para cumplirse y estar aquí, en el icónico cerro de Sangangüey, fue uno de los que me hice para este 2020. Y para el 2021 tengo otro propósito! ???? pic.twitter.com/3UyRQ4RUTz — Geraldine Ponce (@GeraldinePonceM) November 23, 2020

"Me he dado cuenta que mi foto en la cima del volcán de Sangangüey, característico de Tepic, ha causado polémica. "Que una diputada debe ser más seria", "que estoy posando en ropa interior", "que por qué me quité la blusa"...".

A través de su cuenta de Facebook lamentó las críticas en su contra y calificó de machistas a quienes lo hicieron.

"El mundo sería mejor si no hubiera tantos hombres y mujeres machistas".

Dijo que estaba ejerciendo su libertad de expresión y que ha luchado desde su trinchera para visibilizar y erradicar la violencia de género.

"Que nunca dejaré de ejercer mi libertad de expresión a causa de mi género, y nadie debería de hacerlo [...] Mucho hemos luchado para visibilizar y erradicar la violencia de género, como para que nosotras mismas seamos promotoras de este discurso que nos denigra".

Finalmente señaló que no era un brasier lo que usaba, sino un top deportivo, sin embargo, eso no justifica las críticas.



"PD. Era un top deportivo, no un brasier... y aunque lo fuera".