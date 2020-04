García Luna busca vender inmueble que ofreció como fianza

Ayer, martes 31, la libertad bajo fianza le fue negada por segunda vez al ex secretario por parte de la corte federal de Brooklyn, Nueva York. (Archivo)

Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón y desde diciembre pasado se encuentra recluido en Estados Unidos por supuestos nexos con el cártel de Sinaloa mientras era funcionario, buscaría vender el inmueble -con valor de 1.2 millones de dólares- que ofreció a las autoridades estadounidenses para salir bajo fianza -proceso que le fue negado este lunes 30 de marzo- luego de que su defensa solicitara su liberación por temor a que contraiga covid-19.

Ayer, martes 31, la libertad bajo fianza le fue negada por segunda vez al ex secretario por parte de la corte federal de Brooklyn, Nueva York.

García Luna, publica Grupo Reforma, pide más de un millón de dólares por la venta de una oficina ubicada en Aventura, suburbio de Miami, Florida.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dicho inmueble -el despacho 507 del edificio ubicado en el número 2980 de la calle 207- habría sido adquirido por García Luna en agosto de 2018 por a un precio de un millón 224 mil dólares.

"La propiedad de Aventura, Florida, es la única de 1.2 millones de dólares de la que tenemos conocimiento en relación con el acusado. Si pretende venderla, no puede ofrecerla en garantía para una caución", afirmó la Fiscalía Federal para el Este de Nueva York en un escrito del pasado lunes.

"Mientras el Gobierno no ejecute alguna acción concreta para buscar un decomiso (debido a a situación legal del ex secretario), presumiremos que el título está libre de contingencias y que no hay impedimentos para cerrar la transacción en los próximos 30 días", advirtió Michael Merino, abogado inmobiliario que representa a García Luna, luego de que el 23 de marzo, la empresa GL & Associates Consulting, fundada y dirigida por el hoy preso informó a la Fiscalía sobre el proceso de venta.

Sin embargo, desde un mes atrás, la oficina de Merino contactó a la Fiscalía para preguntar respecto a alguna acción que pudiera ser tomada en contra del inmueble, pues un comprador anticipó 100 mil dólares por la compra del despacho.

Para ello, el abogado sugirió a la fiscal depositar el dinero de la compraventa en una cuenta a la que García Luna no pueda acceder hasta que su caso sea desahogado. Sin embargo la Fiscalía solo respondió que por ahora no puede descartar alguna acción futura de las autoridades sobre el inmueble, como una demanda civil específica para el decomiso.

De acuerdo con MCCI, la oficina de Aventura era sede de ICIT Holding Inc, una empresa creada en Panamá en 2012, también vinculada con García Luna, acusado de proteger al cártel de Sinaloa cuando fue titular de la SSP.

Para la Fiscalía de EU, ninguna de las propuestas del abogado de García Luna para otorgarle libertad tiene sustento suficiente y, dado el "inaceptable riesgo de fuga" que supone, liberarlo no debería ser una opción, como tampoco existe condición o conjunto de condiciones que le haría cambiar de opinión.

Por otra parte, el gobierno estadounidense niega rotundamente que García Luna esté dentro del grupo de "alto riesgo de muerte" por coronavirus, como defendió su abogado César de Castro, quien se encarga de representarlo todavía de oficio.

