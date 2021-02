Garantiza Alcocer abasto de medicina para niños con cáncer

El abasto de metotrexato está garantizado para cuatro meses, pero a los hospitales e Institutos Nacionales de Salud sólo le han entregado lo suficiente para un mes, hecho que preocupa a los padres de los niños con leucemia linfoblástica aguda que requieren el fármaco, ya que no hay claridad sobre cómo se va a repartir.

Durante su comparecencia ante las comisiones de Salud y de Seguridad Social del Senado de la República, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, habló sobre el abasto de este medicamento, aunque persisten dudas sobre cómo se va a entregar el metotrexato a las instituciones que lo necesitan.

Alcocer Varela destacó que el abasto de metotrexato está garantizado para cuatro meses más. Al ser cuestionado sobre por qué sólo se entregó a los hospitales la cantidad suficiente para un mes, respondió que fue porque algunas instituciones no tienen dónde resguardarlo. Añadió que el fármaco está en la Ciudad de México y se distribuirá conforme se necesite, pero sin dar más detalles.

Hoy recibimos, en las comisiones de Salud y Previsión Social, al secretario de @SSalud_mx, Jorge Alcocer Varela. Más tarde, ante la Comisión de Salud, al titular de @COFEPRIS, José Alonso Novelo, para atender sus respectivas comparecencias en el @senadomexicano. pic.twitter.com/QDMxH3eohL — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 30, 2019

Omar Hernández, padre de uno de los niños que es atendido en el Hospital infantil de México Federico Gómez, destacó la preocupación de las familias: “Si hay para los cuatro meses por qué no se surte para los cuatro meses. Aquí el problema es quién va a repartir esos medicamentos, el mismo secretario de Salud no lo sabe, no supo responder esa pregunta que le hicieron los senadores”, dijo

En su comparecencia, el secretario de Salud indicó que el desabasto de metotrexato en el país se debió a la contaminación del laboratorio de Pisa y que hubo dos niños que murieron; sin embargo, la senadora Noemí Alejandra Reynoso dijo qué hay análisis que muestran que los fallecimientos no fueron por el fármaco, sino por la manera en que se suministró.

“Ya hay abasto de metotrexato asegurado, independientemente de si el laboratorio, el único que tenía esta posibilidad, regresa a hacerlo”, dijo Alcocer Varela.

“Porque ahí la falla, y no me meto en más problemas, fue la contaminación del laboratorio que tuvo que suspenderse inmediatamente, afortunadamente cuando solo había habido dos muertos en Jalisco”, explicó.

