Ganan mexicanas oro en trampolín sincronizado

La veracruzana Dolores "Lolita" Hernández, junto con Carolina Mendoza, obtuvieron medalla de oro en la Universiada Mundial de Nápoles, Italia, en la especialidad de trampolín de 3 metros sincronizado.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">The dive that sealed the deal for Dolores Hernandez and Carolina Mendoza (MEX). ???? <a href="https://twitter.com/hashtag/Napoli2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Napoli2019</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ToBeUnique?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ToBeUnique</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Universiade?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Universiade</a> <a href="https://twitter.com/ConddeMx?ref_src=twsrc%5Etfw">@ConddeMx</a> <br><br>?????? Watch the Universiade on <a href="https://t.co/8XfcaBi162">https://t.co/8XfcaBi162</a> from 3 to 14 July! ????? <a href="https://t.co/wjYTVjCsBb">pic.twitter.com/wjYTVjCsBb</a></p>— FISU (@FISU) <a href="https://twitter.com/FISU/status/1147859582657671168?ref_src=twsrc%5Etfw">7 de julio de 2019</a></blockquote>

De esta manera, las mexicanas rompieron "la hegemonía" del equipo de China al conquistar este domingo la presea y con lo cual mandaron a las asiáticas al segundo lugar.

La puntuación que les otorgó el metal áureo fue de 291,00, ya que su más cercanas rivales, las chinas Minghong Leng y Yi Shen lograro 288,60

Cabe destacar que la medalla de bronce se la llevaron las norteamericanas Daria Tabea Lenz y Carolina Schultz, que obtuvieron 274,20.

Previamente, durante la Universiada Mundial de este año, la veracruzana Dolores Hernández logró una medalla de plata en la prueba del trampolín tres metros.