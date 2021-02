Ganan amparo niños con cáncer para recibir a tiempo medicinas

"Cuando platiqué con todos los papás, se pusieron muy contentos, creo que estamos viendo la luz al final del túnel, enfatizó Andrea Rocha, abogada de los padres de niños con cáncer, que ganaron el primer amparo promovido en el país para que las autoridades les entreguen en tiempo y forma los medicamentos oncológicos que requieren los menores.

"Es el precedente en todo el país, al final el Estado de derecho prevaleció y eso nos hace sentir a gusto'', destacó la abogada en entrevista con La Silla Rota.

Rocha explicó que este primer amparo beneficia a nueve menores del estado de Nuevo León, quienes ahora tendrán garantizado que se les darán los medicamentos oncológicos que necesitan hasta que termine su tratamiento.

En total, la abogada y los padres de niños con cáncer han interpuesto 33 amparos para solicitar a las autoridades del Sector Salud que les den el tratamiento a tiempo, esto ante el desabasto intermitente de los fármacos durante los últimos dos años.

EL AMPARO LLEGÓ UN AÑO DESPUÉS DE QUE SE SOLICITÓ

Recordó que este amparo fue promovido el 22 de noviembre de 2019 en un Juzgado de Distrito de la Ciudad de México, pero fue remitido a Nuevo León porque los menores se atienden en la clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La abogada señaló que desde que se solicitó este recurso legal, 200 niños con cáncer quedaron protegidos por lo que se denomina suspensión de plano, por lo que desde ese momento se comenzó a dotar de medicamentos por orden del juez.

Rocha señaló que la importancia de esta nueva resolución del amparo es que se trata de una sentencia definitiva que protegerá a los nueve menores hasta que concluyan su tratamiento.

"Ya con esta sentencia definitiva la juez ya dio vista al Ministerio Público adscrito al estado de Nuevo León, esto derivado de que las autoridades tienen una sentencia firme y en caso de que no cumplan, ya vienen las medidas de sanción que pueden derivarse en la destitución del cargo, así también como la privación de la libertad", dijo.

La abogada, quien lleva todo este tiempo acompañando a los padres en la lucha por el abasto de medicamentos, dijo que ellos se alegraron mucho al conocer la resolución del juez. "Como el caso del señor Pablo, él me decía ´a veces tengo que trabajar doble turno y ni así me alcanza para comprarle una quimioterapia a mi hija´. Están muy contentos, no lo creen, es un logro de todos", destacó.

LAS FAMILIAS LLEVAN DOS AÑOS LUCHANDO CONTRA EL DESABASTO

Los padres de niños con cáncer, actualmente agrupados en el Movimiento Nacional por la Salud, tienen dos años denunciando el desabasto intermitente de medicamentos oncológicos en el país, derivado de que el gobierno cambió el proceso de adquisición de fármacos como parte del combate a la corrupción.

Aunque se han establecido mesas de diálogo con diversas autoridades del Sector Salud, en estos meses no se han obtenido los resultados esperados porque no les han dado una solución concreta al problema.

El diálogo que tiene mayor avance es con las autoridades del Seguro Social, en donde se ha mantenido el acercamiento con los padres que son atendidos en esta institución para conocer los problemas de abasto e impulsar la creación de un sistema para tener un padrón de pacientes oncológicos, entre otras acciones.