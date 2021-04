Gana revista La Nación del PAN amparo vs veto para acreditarse en la mañanera

El Poder Judicial de la Federación otorgó a la revista La Nación, órgano informativo del PAN, un amparo por la censura del Gobierno federal, al rechazar la solicitud de acreditación y acceso a las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, anunció en un comunicado dicho partido.

La Nación solicitó desde 2019 la acreditación como medio informativo para asistir a las ruedas de prensa matutinas que se realizan en Palacio Nacional, pero a pesar de cumplir con todos los requerimientos, la Coordinación General de Comunicación Social de Presidencia de la República, negó la acreditación.

El argumento: de que no se cubrían los requisitos mínimos solicitados y no se acreditaba la existencia de nuestro medio de informativo.

"Es por ello que, por medio de la Coordinación Nacional Jurídica del PAN, se solicitó la protección legal de amparo, mismo que se concedió a favor de Acción Nacional ya que se concluyó que los argumentos esgrimidos: ´No es posible acreditar al medio para cubrir las conferencias matutinas toda vez que el aforo está a su máxima capacidad´, adolecen de los requisitos de fundamento y motivación establecidos en el artículo 16 constitucional", dice el comunicado.

En el documento jurídico, además, se asegura que no se advierte de forma clara y ponderada cuáles fueron los requisitos mínimos que no se acreditaron para el registro de los reporteros y, de igual forma, se cuestiona el por qué se considera que, con las documentales aportadas, no se acredita la existencia del medio o el trabajo periodístico que se realiza por parte del órgano informativo oficial del PAN.

Asimismo, en la resolución jurídica se pide asentar el nombre y cargo del servidor público que signó la determinación de rechazo.

Finalmente, se resuelve que la Justicia de la Unión Ampara y Protege al Partido Acción Nacional en los términos y para los efectos de otorgar la protección y el amparo de la justicia federal.

