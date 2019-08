Gana Alito interna y promete volver a hacer al PRI ganador

Alejandro Moreno Cárdenas estaba eufórico. Su triunfo en la elección por la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue tan contundente que ni siquiera se esperó al cómputo oficial, que se dará a conocer hasta el próximo miércoles 14 de agosto por la Comisión Nacional de Procesos Internos.

Pocos minutos después de las 19 horas salió a decir que la fórmula integrada por él y Carolina Viggiano era la ganadora del proceso interno del PRI, partido que marcó la historia política del siglo 20 mexicano pero que inició su declive en el 2000 y el año pasado sufrió su peor derrota electoral, que le hizo perder la presidencia que apenas había recuperado en 2012. La derrota de 2012 además lo mandó al tercer lugar de las preferencias electorales.

El triunfo de Alito fue arrasador, con 80 por ciento de los votos a favor suyo, de acuerdo con las encuestas de salida de Consulta Mitofsky, un triunfo que obligó a su más cercana opositora, la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, a cancelar de ultima hora su conferencia de prensa programada a las 20:30 horas.

Un triunfo que hizo recordar los de la maquinaria priista de mediados del siglo pasado, cuando trituraban a los partidos de oposición, no a contendientes del mismo partido. Un triunfo que ni siquiera se comparó a los resultados de otro proceso interno entre militantes, el de 2002 cuando Roberto Madrazo le ganó la dirigencia nacional a Beatriz Paredes de manera apretada, 48 por ciento contra 46 por ciento.

Un triunfo contundente que hizo a Moreno Cárdenas olvidar los agravios de campaña -como la acusación de Ortega de ser un candidato impuesto por el ex presidente Enrique Peña Nieto, los gobernadores priístas el propio presidente Andrés Manuel López Obrador- y ofrecer la mano y una operación cicatriz para sus adversarias, Ortega y Lorena Piñón, aunque no respondió la pregunta de si evitaría una posible salida de la ex mandataria yucateca, algo que se especuló durante el proceso.

Lo que sí hizo fue invitarlas a su proyecto y reconocerlas a ambas.

"Les extiendo una amplia y sincera invitación a participar en este proyecto", dijo, enfundado en una chamarra roja distintiva del PRI, en un minitemplete donde se encontraba su esposa embarazada y los dos hijos de ambos.

Prometió hacer del PRI una oposición firme, fuerte, clara, competitiva y constructiva para el país, algo de lo que ha cojeado la actual dirigencia priista -encabezada por Claudia Ruiz Massieu- según coincidieron en entrevistas por separado con La Silla Rota los tres candidatos.

¡Ganamos contundentemente gracias a la fuerza de la militancia! En unidad y sumando voluntades vamos a regresarle la grandeza al @PRI_Nacional. pic.twitter.com/SSzRfTK5wt — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 12, 2019

También dijo que reconoce el trabajo de los actuales coordinadores parlamentarios del partido en las cámaras de diputados y senadores, René Juárez Cisneros y Miguel Ángel Osorio Chong, respectivamente.

Además prometió trabajar con los gobernadores y presidentes municipales priistas, y aunque se dio tiempo para reconocer la derrota del año pasado en la elección presidencial, destacó que los priístas todavía gobiernan 12 estados y son el partido con más municipios, 579, bajo su administración.

Prometió que con él, el Revolucionario Institucional volverá a ganar.

"Sabemos ganar, sabemos perder pero lo que más sabemos es ponernos de pie y volver a ganar", les dijo a su equipo de campaña y a un grupo de jóvenes que lo despidió al grito de "Sí se pudo, sí se pudo", y que por la forma masiva en que lo acompañaron hizo recordar a lo que antaño se llamaba "la cargada", ese grupo que incondicionalmente se iba a apoyar al ganador.

De acuerdo con las encuestas de salida, Moreno Cárdenas domina las tenencias con 81 por ciento, Ortega sumaba 15 y Piñón 4 por ciento.

Aunque se esperaba un mensaje en redes sociales de Ivonne Ortega, al cierre de esta edición apunta no era difundido.

