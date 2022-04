Futuras reformas constitucionales de Morena nacerán muertas: politólogo

La votación ayer en Cámara de Diputados por la reforma eléctrica presidencial, era un final anunciado, de acuerdo con Horacio Vives, politólogo y profesor de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

"Para esas modificaciones de tal envergadura, si no se cuentan con los votos necesarios para aprobarla, el gobierno y sus aliados legislativos tenían que haber trabajado para conseguir los votos. Y eso implicaba que necesariamente tenían que haber llegado a acuerdos y acercamientos", afirmó.

Consideró que el resultado fue desafortunado porque no se aprovecharon las aportaciones de los Parlamentos Abiertos de enero y febrero. "No fueron más que una simulación considerando que la iniciativa que se votó no atendió los llamados de la oposición ni las opiniones relevantes y calificadas de expertos. Creo que el gobierno pierde por no haber hecho el trabajo político y legislativo de la negociación para presentar una iniciativa que pudiera ser aprobada".

En los últimos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en sus conferencias mañaneras que, posterior la reforma eléctrica, enviaría al Congreso una reforma electoral y reformas a la ley de Guardia Nacional. Ambos temas son relevantes porque significan cambios constitucionales para los cuales en este momento Morena no cuenta con la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del pleno legislativo.

En este escenario Vives considero que lo ocurrido ayer es un antecedente para ver el futuro de estas propuestas. "Queda como antecedente. Veo muy difícil que la oposición quiera cooperar y regalarle una reforma constitucional al presidente que sea monocolor o de una sola visión. Eventualmente todas las reformas que quiera en el resto de esta legislatura, tendrán que contar necesariamente con un consenso opositor. Y hemos visto que el presidente no está dispuesto a presentar iniciativas legislativas consensadas".

Y adelantó que, en lo inmediato, no hay forma de que la coalición oficialista tenga mayoría calificada en el Congreso. "Será el mismo caso para la reforma electoral y de la Guardia Nacional porque las agendas opositoras van en sentido contrario. El gobierno federal va en camino de aumentar la militarización del país en la vida pública. No veo manera de que la oposición pueda secundarlos".

Consideró además que el contexto electoral del relevo presidencial que inicia en octubre de 2023, será difícil que la oposición se sume a reformas constitucionales.





AMLO ACUSA "TRAICIÓN"

López Obrador, acusó este lunes de "traición" y "vendepatrias" a los diputados de oposición por impedir que el Congreso aprobara su reforma eléctrica que fortalecía a la empresa del Estado en detrimento de las privadas.

"Ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar", denunció el mandatario desde el Palacio Nacional.

López Obrador hizo esta declaración en su rueda de prensa matutina después de que la Cámara de Diputados de México no consiguió los votos necesarios este domingo para aprobar su reforma constitucional con 275 votos a favor de la coalición oficialista, 223 en contra de los opositores y 0 abstenciones.

López Obrador reconoció que es la primera vez que fracasa una de sus reformas prioritarias, ya que se necesitaban los votos de dos tercios de los 498 diputados presentes por ser una modificación a la Constitución.

GOLPE A AMLO

La reforma constitucional al sector eléctrico significó un golpe al presidente Andrés Manuel López Obrador, acostumbrado hasta la fecha a lograr sus principales programas de Gobierno con el respaldo de una mayoría holgada en el Legislativo y el uso de su conferencia diaria de altavoz para denunciar a la oposición.

Pese a la presión durante semanas del mandatario hacia los legisladores de oposición -que ha calificado en numerosas ocasiones de "vendepatrias" y "traidores"-, este domingo no se logró la mayoría calificada de dos tercios para impulsar esa reforma constitucional, pues la oposición votó en bloque.

En esta última semana, hubo protestas de partidarios del oficialismo frente al Parlamento, insultos entre las bancadas e incluso denuncias de amenazas de muerte, en un espectáculo político que hacía tiempo que no se veía en el país.

¿UNA DERROTA?

La reforma buscaba limitar al 46 % la participación privada en la generación eléctrica, revisar contratos previos y obstaculizar la inversión privada en renovables para favorecer a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusada de tener algunas plantas contaminantes y obsoletas.

López Obrador reconoció este lunes que es la primera vez que fracasa una de sus reformas prioritarias. No obstante, en su retórica habitual, rechazó que este "acto de traición" fuera para él una derrota.

"Yo creo que es un triunfo para la democracia. Para demostrar que vivimos en un auténtico Estado de derecho", afirmó el mandatario, quien presumió que mantiene una alta aprobación y que esta votación sirvió para desenmascarar a sus adversarios.

Como alternativa, el mandatario ya presentó una iniciativa para reformar la Ley Minera y nacionalizar el litio.

"Ya era una derrota muy anunciada y hace varias semanas podíamos advertir, tanto por la presión estadounidense como por el propio presidente y el tema del litio, que esto iba a ocurrir", dijo a Efe Martha Singer, doctora en Ciencias Políticas de la UNAM.

Asimismo, el politólogo de la UNAM Khemvirg Puente explicó que, al perder la mayoría calificada en las elecciones intermedias de 2021, esto le impedirá impulsar otras reformas -como la electoral- o la designación de autoridades como consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Como prueba del revés, el mandatario ya anunció este lunes que no volverá a enviar otra iniciativa en la materia en los más de dos años que le quedan de mandato, aunque insistió en la importancia de fortalecer a las estatales CFE y a Petróleos Mexicanos (Pemex).

IMPACTO ELECTORAL

No obstante, el que no pasara la reforma eléctrica tiene varias lecturas y plantea la duda de si reforzará a la oposición -especialmente de cara a las presidenciales de 2024- o si, por el contrario, servirá para mostrarles como "vendepatrias", según el calificativo del presidente.

"La oposición tiene ahora claro que cuando se unen pueden frenar la fuerza de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y que negociar por separado puede ser costoso para todos", dijo Puente.

No obstante, recordó que López Obrador buscará ahora "capitalizar" en votos electorales esta derrota en el Legislativo, aunque con un éxito todavía por determinarse.

Para Singer, el fracaso de la reforma eléctrica prueba que la oposición tiene "un terreno donde pueden cultivar su fuerza", si bien recordó que esta no ha "tejido un contradiscurso sólido" ni "alianzas a largo plazo", por lo que todavía reina la incertidumbre.

Sea cual sea el escenario, para Puente esto lleva a un futuro todavía "más polarizado" en México.

Esta es una de las retóricas habituales del presidente, acostumbrado a hablar de "enemigos", "adversarios" y a criticar a distintos grupos, desde la iniciativa privada extranjera a la clase media que se ha girado en su contra.